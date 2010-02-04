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Nokia 6303i Classic boy gösterdi

9 yıl
98,8b
1
30
Diğer
knight
Haber Editörü
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Dün akşam Nokia'nın C serisi dahilindeki C5'e ait olduğu iddia edilen fotoğrafların ve yayınlanan bazı bilgilerin ardından 6303i Classic bugün yüzünü gösterdi.

2010 yılının ilk çeyreğinde farklı renk seçenekleriyle vergiler hariç 145$ civarında satışa sunulması beklenen 6303i Classic, 108.8 x 46.2 x 11.7 mm ebatlarında ve 96 gram ağırlığında monoblok tasarımıyla dikkat çekiyor; üç band GSM şebekesi desteği, EDGE bağlantısı, 2.2 inç 240x320 piksel 16 milyon renk TFT ekran, 3.5 mm jak girişi, 55 MB dahili bellek, microSD kart girişi, 3.2 MP kamera, çift led flaş, QVGA@8 FPS / QCIF@15 FPS video kaydı, Bluetooth v2.1, RDS'li FM radyo, 1050 mAh lityum iyon batarya (21 güne kadar bekleme / 8 saate kadar konuşma süresi) ile öne çıkıyor.

Aynı tasarıma sahip 6303i Classic ile 6303 Classic arasındaki farklar ise şu şekilde: Daha fazla dahili bellek (6303: 17 MB), kutu içeriğinde 2 GB microSD kartın yer alması (6303: 1 GB), Bluetooth v2.1 (6303: v2.0), daha yüksek bekleme - konuşma süresi (6303: 19 güne kadar bekleme / 7 saate kadar konuşma süresi). Bunlara karşılık eski 6303, Nokia'nın sitesine göre VGA@15 FPS video kaydedebiliyor.

Daha detaylı özellikleri görmek için tıklayın

 


http://pressbulletinboard.nokia.com/2010/02/04/pleasure-to-look-and-use-the-nokia-6303i-classic/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Bu telefonu o kadar araştırdım ve aldım. Herşeyiyle mükemmel, sağlam bir telefon yalnız telefondan karşı tarafın sesi az geliyor. Bu da bu telefon modelinin sesinin arızalı olduğunu gösteriyor.(GENEL)
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azelea 8 yıl
sar değeri yine de çok yüksek
0.6 - 0.7 arası olsa güzel olcakmış
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DH Misafiri 8 yıl
6303ü arkadaşımda gördüm çok beğenmiştim. 3 gün önce 6303 almak için nokia bayisine gittim..6303i var dedi bu daha güzel falan dedi. fiyatı 299 tl aldım güzeldir falan dedim.aldım eve gittim açtım 10 dk kullandım.hayatımda bu kadar dandik tel görmedim.ekranın yarısında kocaman saat var.şarj göstergesi tuş kilidi göstergesi çok iğrenç ve gereksiz derecede büyük.insanı rahatsız ediyor.ben oldum şahsen.ayrıca bi sürü iğrenç yönü var. 6303ün aynısı sadece menünün botuyla falan oynamışlar çook iğrenç olmuş.ve 2 saat içinde götürdüm 6303 ile değiştirdim.şimdi 6303 kullanıyorum çok iyi harika bir telefon .
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Lagos_1 9 yıl
GPS özelliği varmış. Nasıl ki?
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AlicanNalbat 9 yıl
farkı neymişki diğerinden :)
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Jennes 9 yıl
inşallah 6303deki SAR değeriyle ilgilenmişlerdir. yoksa boşuna çıkarmış olurlar. gerçi samsung gibi yeni düzenlemelerle 6303 olarak aynen devam edebilirlerdi ama... bu da nokia nın saçmalığı işte
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alican60 9 yıl

TOKAT dan saygılar.........
Nokia 6303i Classic‘in 6303 Classic’e göre farkları:

Nokia 6303i’de renk seçeneği 2′den 6′ya çıkartıldı.
Bluetooth versiyonu v2.0′dan v2.1′e yükseltildi.
Konuşma ve bekleme süreleri uzatıldı.
Telefonunuzu aldığınızda verilen dahili hafıza kartı belleği 1 GB’dan 2 GB’a çıkartıldı.
Telefonun desteklediği maksimum microSD hafıza kartı desteği 4 GB’dan 16 GB’a çıkartıldı.
Dahili hafıza 17 MB’dan 55 MB’a yükseltildi.
Tarayıcılara WAP 2.0/xHTML yanısıra HTML desteğide eklendi.
Telefondaki dahili oyun sayısı 4′den 8′e yükseltildi.
SAR değeri 1.15 W/kg’den 1.11 W/kg’ye düşürüldü.
6303′de olmayan Nokia Maps 2.0 6303i’de yüklü olarak sunulmaya başlandı.


hepsiburada.com/...
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sotoxs 9 yıl
döküman görüntüleme olsaydı evet 6303 den farklı diyebilirdim ama ne yazıkki fiyat düşük tutukmadığı sürece şansı zayıf. belkide 500 küsürlerden başlar 200 küsürlere düşer öncekiler gibi
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Batuist 9 yıl
herkes dokunmatik ekranlı smartphone alcak değil ya.. bu telefonlar bile daha çok satıyor.. mesaj yazıp sadece telle konuşcak adam için oldukça yeterli.. neden daha fazla para versin insanlar.. her bütçe için çözüm her zaman olacak.. siz gidin iphone alın..
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talh4wk 9 yıl
2 gb hafıza kartıçok geeksiz olmuş bence bosuna fiyat artırıyor
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_yakari_ 9 yıl
Çok klasik bir model olmuş.
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Kissed by Fire 9 yıl

Outrage

2 tane hafıza kartı yuvası çok geeksiz olmuş bence :S


Öyle bir özellik yokki?
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koxp94 9 yıl
QCIF: 15 fps
QVGA: 8 fps yazıyo ama bu haberde VGA 15 fps yazıyo???
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Kissed by Fire 9 yıl
Vasat bir model..

1400. mesaj
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..Knight.. 9 yıl
koxp94

QCIF: 15 fps
QVGA: 8 fps yazıyo ama bu haberde VGA 15 fps yazıyo???


Nokia'nın sitesindeki bilgiler değiştirilmiş, düzeltiyorum. Teşekkürler uyarı için.

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marikanwap 9 yıl
Nokia yine yapmış i'yi

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safa_oyuncu 9 yıl
Nokia eski "i" felsefefine döndü ama bu modelde bu felsefe tutmaz
Bence gereksiz bir model...
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