Nokia 6303i Classic boy gösterdi

Dün akşam Nokia'nın C serisi dahilindeki C5'e ait olduğu iddia edilen fotoğrafların ve yayınlanan bazı bilgilerin ardından 6303i Classic bugün yüzünü gösterdi.

2010 yılının ilk çeyreğinde farklı renk seçenekleriyle vergiler hariç 145$ civarında satışa sunulması beklenen 6303i Classic, 108.8 x 46.2 x 11.7 mm ebatlarında ve 96 gram ağırlığında monoblok tasarımıyla dikkat çekiyor; üç band GSM şebekesi desteği, EDGE bağlantısı, 2.2 inç 240x320 piksel 16 milyon renk TFT ekran, 3.5 mm jak girişi, 55 MB dahili bellek, microSD kart girişi, 3.2 MP kamera, çift led flaş, QVGA@8 FPS / QCIF@15 FPS video kaydı, Bluetooth v2.1, RDS'li FM radyo, 1050 mAh lityum iyon batarya (21 güne kadar bekleme / 8 saate kadar konuşma süresi) ile öne çıkıyor.

Aynı tasarıma sahip 6303i Classic ile 6303 Classic arasındaki farklar ise şu şekilde: Daha fazla dahili bellek (6303: 17 MB), kutu içeriğinde 2 GB microSD kartın yer alması (6303: 1 GB), Bluetooth v2.1 (6303: v2.0), daha yüksek bekleme - konuşma süresi (6303: 19 güne kadar bekleme / 7 saate kadar konuşma süresi). Bunlara karşılık eski 6303, Nokia'nın sitesine göre VGA@15 FPS video kaydedebiliyor.

Daha detaylı özellikleri görmek için tıklayın

http://pressbulletinboard.nokia.com/2010/02/04/pleasure-to-look-and-use-the-nokia-6303i-classic/