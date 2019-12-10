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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia 7.1 için Android 10 güncellemesi başladı

    HMD Global akıllı telefonlarını Android 10 sürümüne yükseltme konusunda vites artırdı. Şirket bugün Nokia 7.1 için Android 10 güncellemesinin dağıtılmaya başlandığını duyurdu.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nokia 7.1 için Android 10 güncellemesi başladı
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    HMD Global geçtiğimiz hafta, amiral gemisi Nokia 9 PureView için Android 10 işletim sisteminin kararlı sürümünü dağıtmaya başladığını duyurdu. Şirket daha önce sadece Nokia 8.1 için güncelleme yayınlamıştı.

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    İşletim sistemi güncellemelerini hızlı bir şekilde yayınlaması ile övgü toplayan şirket açık konuşmak gerekirse Android 10 konusunda biraz yavaş kaldı. HMD Global bu konudaki eleştirileri dikkate almışa benziyor.

    2018'de piyasaya sürüldü

    Şirket bugün Nokia 7.1 için Android 10 güncellemesinin dağıtılmaya başlandığını açıkladı. 2018'in Ekim ayında piyasaya sürülen cihaz Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile geldi. Daha sonra ise Android 9 Pie güncellemesi aldı.

    HMD Global, Android One programı kapsamında piyasaya sürdüğü telefonlar için iki yıl işletim sistemi güncellemesi, üç yıl ise güvenlik güncellemesi vadediyor. Bu nedenle Nokia 7.1'in Android 10'a yükseltilmesi zaten bekleniyordu.



    https://twitter.com/sarvikas/status/1204346057246666752 Yorum Yaz
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    Celonfix 2 gün en beğenilen
    Samsung baksında ders alsın biraz.
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    Çaylak_Doktor 2 gün
    Aynen samsung ders alsn
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    yorumculuklar 2 gün
    Geç olsun güç olmasın bence; kullanıcıları yüzlerce hatanın ortasında bırakıp daha sonra geç güncellemektense başta dikkat etmeleri daha doğru. Çoğu firma acele ile çıkartıp cihazları önce kullanılamaz hale getirip sonra yavaaş yavaaş düzeltmeye çalışıyor, bu süre zarfında yeni cihaz çıkarsa yanıyorsunuz zaten.
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    Celonfix 2 gün en beğenilen
    Samsung baksında ders alsın biraz.
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