Nokia 7.1 için Android 10 güncellemesi başladı

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HMD Global geçtiğimiz hafta, amiral gemisi Nokia 9 PureView için Android 10 işletim sisteminin kararlı sürümünü dağıtmaya başladığını duyurdu. Şirket daha önce sadece Nokia 8.1 için güncelleme yayınlamıştı.

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İşletim sistemi güncellemelerini hızlı bir şekilde yayınlaması ile övgü toplayan şirket açık konuşmak gerekirse Android 10 konusunda biraz yavaş kaldı. HMD Global bu konudaki eleştirileri dikkate almışa benziyor.

2018'de piyasaya sürüldü

Şirket bugün Nokia 7.1 için Android 10 güncellemesinin dağıtılmaya başlandığını açıkladı. 2018'in Ekim ayında piyasaya sürülen cihaz Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile geldi. Daha sonra ise Android 9 Pie güncellemesi aldı.

HMD Global, Android One programı kapsamında piyasaya sürdüğü telefonlar için iki yıl işletim sistemi güncellemesi, üç yıl ise güvenlik güncellemesi vadediyor. Bu nedenle Nokia 7.1'in Android 10'a yükseltilmesi zaten bekleniyordu.

https://twitter.com/sarvikas/status/1204346057246666752