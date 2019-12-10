Kaz simülasyonu PS4 ve Xbox One’a geliyor

Çılgın bir kaz olup insanları trollediğimiz Untitled Goose Game, PS4 ve Xbox One’a geliyor. Bugün gerçekleştirilen State of Play etkinliğinde yayınlanan video ile Untitled Goose Game’in 17 Aralık’ta PlayStation ve Xbox One platformlarına çıkacağı duyuruldu. Yurt dışı fiyatı 15 dolar olarak açıklandı.

Untitled Goose Game, Eylül ayında PC, MAC ve Nintendo Switch platformlarına çıkış yapmış ve büyük ilgi görmüştü. Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden The Game Awards’da 2 ayrı kategoride aday gösterildi.

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Oyunda kazı kontrol ediyoruz. Gündelik işleriyle uğraşan masum kasabalıyı sinirlendirmeye, işlerini aksatmaya çalışıyoruz. Açık dünya oynanışa sahip Untitled Goose Game, eğlenceli bir oynanış sunuyor. Oyunu PC, MAC ve Nintendo Switch için şimdi PS4 ve Xbox One’da ise 17 Aralık’tan itibaren oynayabilirsiniz.