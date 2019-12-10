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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kaz simülasyonu PS4 ve Xbox One’a geliyor

    Kaz simülasyonu Untitled Goose Game, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına geliyor. Oyun 17 Aralık'ta bu platformlara çıkışını gerçekleştirecek.
    2 gün
    1,8b
    1
    3
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Çılgın bir kaz olup insanları trollediğimiz Untitled Goose Game, PS4 ve Xbox One’a geliyor. Bugün gerçekleştirilen State of Play etkinliğinde yayınlanan video ile Untitled Goose Game’in 17 Aralık’ta PlayStation ve Xbox One platformlarına çıkacağı duyuruldu. Yurt dışı fiyatı 15 dolar olarak açıklandı.

    Untitled Goose Game, Eylül ayında PC, MAC ve Nintendo Switch platformlarına çıkış yapmış ve büyük ilgi görmüştü. Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden The Game Awards’da 2 ayrı kategoride aday gösterildi.

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    Oyunda kazı kontrol ediyoruz. Gündelik işleriyle uğraşan masum kasabalıyı sinirlendirmeye, işlerini aksatmaya çalışıyoruz. Açık dünya oynanışa sahip Untitled Goose Game, eğlenceli bir oynanış sunuyor. Oyunu PC, MAC ve Nintendo Switch için şimdi PS4 ve Xbox One’da ise 17 Aralık’tan itibaren oynayabilirsiniz.



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    Lirikal Militan 1 gün
    Ciddi ciddi izledim sonra ben napıyorum dedim. Acaba ne kadar satıyor bu oyunlar. Mobil oyun bildiğin.
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    RAIZEN 1 gün interwap
    Kazın terör estirdiği bir oyunda bu mu sana mantık dışı geldi?
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    interwap 2 gün
    Oyunda metal anahtarlar yüzebiliyor.

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