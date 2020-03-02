Nokia 9.2 Pureview modelinin render görüntüsü ortaya çıktı

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Akıllı telefonlarla ilgili olarak yaptığı güvenilir sızıntılarla adından söz ettiren Ben Geskin, HMD Global şirketinin yaklaşan amiral gemisi Nokia 9.2 Pureview modelinin render görüntüsünü paylaştı.

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Ekran altı kamera ile gelebilir

Yayınlanan görsellerde Nokia 9.2 Pureview akıllı telefon modelinin, mavi renklere sahip cam bir kasanın yanı sıra, çentiksiz veya deliksiz bir ekranı var. Bu da cihazın daha önceki söylentilerde olduğu üzere ekran altı kamera teknolojisi ile gelebileceğine işaret ediyor diyebiliriz. Arka panelde ise yuvarlak bir biçimde tasarlanan dörtlü kamera modülü göze çarpıyor.

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Nokia 9.2 Pureview'ın teknik özellikleri konusunda ise kesinleşen bir bilginin olmadığını belirtelim. Sızan haberlere göre cihaz Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, 5G desteği, 8GB RAM, 128GB depolama alanı ve P-OLED olarak adlandırılan 2560x1440 çözünürlüğünde ekranla gelecek. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.

https://twitter.com/BenGeskin/status/1233751799309520899

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