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    Nokia 9.2 Pureview modelinin render görüntüsü ortaya çıktı

    Ünlü sızıntı hesabı Ben Geskin, HMD Global'in yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonunun render görüntüsünü paylaştı. Nokia 9.2 Pureview olarak adlandırılacak cihaz ekran altı kamera ile gelebilir.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Nokia 9.2 Pureview modelinin render görüntüsü ortaya çıktı
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    Akıllı telefonlarla ilgili olarak yaptığı güvenilir sızıntılarla adından söz ettiren Ben Geskin, HMD Global şirketinin yaklaşan amiral gemisi Nokia 9.2 Pureview modelinin render görüntüsünü paylaştı.

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    Ekran altı kamera ile gelebilir

    Yayınlanan görsellerde Nokia 9.2 Pureview akıllı telefon modelinin, mavi renklere sahip cam bir kasanın yanı sıra, çentiksiz veya deliksiz bir ekranı var. Bu da cihazın daha önceki söylentilerde olduğu üzere ekran altı kamera teknolojisi ile gelebileceğine işaret ediyor diyebiliriz. Arka panelde ise yuvarlak bir biçimde tasarlanan dörtlü kamera modülü göze çarpıyor.

    Nokia 9.2 Pureview modelinin render görüntüsü ortaya çıktı
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    Nokia 9.2 Pureview'ın teknik özellikleri konusunda ise kesinleşen bir bilginin olmadığını belirtelim. Sızan haberlere göre cihaz Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, 5G desteği, 8GB RAM, 128GB depolama alanı ve P-OLED olarak adlandırılan 2560x1440 çözünürlüğünde ekranla gelecek. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.



    https://twitter.com/BenGeskin/status/1233751799309520899 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    nebulabado 2 hf. en beğenilen
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    nebulabado 2 hf. en beğenilen
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    Guest-F7CE7F94C 2 hf.
    Ben Geskin, concept olarak yapıyir bu renderları doğruluğu kesin değil.
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    captain320 2 hf.
    Telefon resimdeki gibi çıkarsa alabilirim.Nokia candır gerisi heyecandır
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