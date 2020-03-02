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    Facebook, TikTok'un büyümesinden rahatsız

    Son zamanların en popüler uygulamalarından biri olan TikTok'un önlenemez yükselişi devam ediyor. Facebook, Ocak ayında da en çok indirilen uygulama olan TikTok konusunda endişeli.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Facebook, TikTok'un büyümesinden rahatsız
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    TikTok, Ocak ayında Android ve iOS için en çok indirilen uygulama oldu. Sosyal uygulama 104 milyon kez indirildi ve her zamanki lider WhatsApp'ı (Facebook'a ait) geride bıraktı.

    Ayrıca Bkz. "Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yapmak için TikTok hesabı açtı"

    2020'ye zirvede girdi

    Facebook, TikTok'un bu önlenemez yükselişi ve yüksek indirme rakamlarına ulaşması karşısında oldukça rahatsız. Şirket yöneticilerinden Sheryl Sandberg konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Çok büyükler, çok hızlı büyüyorlar ve şimdiye kadar yaptığımızdan çok daha hızlı rakamlara ulaştılar. Bu durumdan endişelenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

    Facebook, TikTok'un büyümesinden rahatsız
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    Ülkemizde de oldukça yüksek bir kullanıcı sayısına ulaşan TikTok, WhatsApp ve Messenger'ın ardından 2019'un en çok indirilen uygulaması olmuştu. 2020 yılına da hızlı bir giriş yapan sosyal platform büyük bir kesim tarafından eleştiriliyor olsa da, popülaritesini sürdürmeye devam ediyor. ABD tarafından casuslukla suçlanan TikTok'un daha ne kadar büyüme göstereceği ise merak konusu olmuş durumda.



    https://4gnews.pt/facebook-mostra-se-muito-preocupado-com-o-crescimento-do-tiktok/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    oly1786 (ca ne) 2 hf. en beğenilen
    Amerikan olmayan tüm yazılımlar casus deyin bitsin bu iş.
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    Rachsuchtig 2 hf. oly1786
    Mesele Cin ve Rusya olunca casusluk oluyor mutlaka
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Paetzold (Ramazan ş.) 2 hf.
    Tiktok gayet eğlenceli kuyudan su çekme dansını keşfettim orda
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    monacomen 2 hf.
    E onu da satın alsın Mark bütün dertleri biter. Asıl önemlisi insanlar Facebook veya İnstagramın Whatsup ın bilgilerini çalan, kişisel hayatlarını kopyalayan, şifrelerini yedekleyen ve kendileri hakkında provakatörlük yapıp özel hayatına sızan uygulamalar olarak algılayıp artık korkuyor ve kullanırken endişe ediyor. Tiktok ise sadece anlık videoları ile insanlara anlık keyif vermek isteyen ve kişisel bilgilerinin peşine düşmeyen bir uygulama olarak internette sadece ama sadece eğlence vaad ediyor. Asıl benden niye kaçıyorlar diye sormak gerek değil mi? Ayrıca çoğu 18 yaş altına hitap eden naif veya saçma veya absürt bu videolar da gösteriyor ki yetişkinler değil gençler kullanıyor, onların mecrası orası. Face veya Twit, İnsta, Youtube yetişkin ağır ağbi kalıyor gençlere hitap etmiyor artık.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 2 hf.
    Facebook da herşeyden rahatsız oluyor. Onu da kopyalasın bence Instagram'a falan.
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    Guest-E5CA1F8AE 2 hf.
    Ala Ala Siz Yapmıyormusunuz Sanki?. İnsanları Parano yaklaştırmayın.
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    cand. 2 hf.
    Facebooka zarar verecekse yükler silerim yüklerim sürekli sıkıntı yok
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    Mr. Jingles 2 hf.
    Merakımdan indirsem mi acaba diye düşünüyorum sonra vazgeçiyorum. Bu gidişle bir gün indireceğim.
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    oly1786 (ca ne) 2 hf. en beğenilen
    Amerikan olmayan tüm yazılımlar casus deyin bitsin bu iş.
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