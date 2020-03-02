Facebook, TikTok'un büyümesinden rahatsız

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TikTok, Ocak ayında Android ve iOS için en çok indirilen uygulama oldu. Sosyal uygulama 104 milyon kez indirildi ve her zamanki lider WhatsApp'ı (Facebook'a ait) geride bıraktı.

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2020'ye zirvede girdi

Facebook, TikTok'un bu önlenemez yükselişi ve yüksek indirme rakamlarına ulaşması karşısında oldukça rahatsız. Şirket yöneticilerinden Sheryl Sandberg konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Çok büyükler, çok hızlı büyüyorlar ve şimdiye kadar yaptığımızdan çok daha hızlı rakamlara ulaştılar. Bu durumdan endişelenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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Ülkemizde de oldukça yüksek bir kullanıcı sayısına ulaşan TikTok, WhatsApp ve Messenger'ın ardından 2019'un en çok indirilen uygulaması olmuştu. 2020 yılına da hızlı bir giriş yapan sosyal platform büyük bir kesim tarafından eleştiriliyor olsa da, popülaritesini sürdürmeye devam ediyor. ABD tarafından casuslukla suçlanan TikTok'un daha ne kadar büyüme göstereceği ise merak konusu olmuş durumda.

https://4gnews.pt/facebook-mostra-se-muito-preocupado-com-o-crescimento-do-tiktok/

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