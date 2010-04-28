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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, C2 modeli üzerinde mi çalışıyor; internette ilginç bir çizim paylaşıldı

9 yıl
7,2b
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın C serisi ürün portföyünde C3 (S40 arayüzü - QWERTY klavye), C5 (Monoblok - Symbian OS) ve C6 (Symbian OS - QWERTY klavye) olmak üzere üç farklı model bulunuyor. Ciaomondo.it adresinde paylaşılan çizime göre Nokia, C ailesinin alt segment üyesi C2 üzerinde çalışıyor olabilir.

Alışılmışın dışında dizayna sahip taslağın hemen solunda Carl Zeiss optikleri desteğini arkasına alan 2 megapiksel kamera, 240x320 piksel çözünürlüğünde ekran (dokunmatik?) özelliklerini görüyoruz. Çizimin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği veya özelliklerin tutarlılığı henüz bilinmiyor.


http://mynokiablog.com/2010/04/26/new-device-leak-nokia-c2/ Yorum Yaz
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Batuist 9 yıl
bu çizimleerden birşey anlamak mümkün değil.. şişko bir telefon resmi görüyorum ben sadece
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DiciQ 9 yıl
orta-alt seviye bir ürün olmuş ama tabiki detayları dahada arttıkça durum degişebilir
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grafiker 9 yıl
teknik çizim değil sanki word de çizilmiş gibi :)çok kötü bir çizim bunu fake olma ihtimali bence yüksek...
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bilgehankalkan 9 yıl
Kalınlığı ne kadar olur ki? Nokia dokunmatik yapmasın, yapacaksa da kapasitif ekran kullansın.
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Mr. Jingles 9 yıl
Dokunmatik gibi geldi bana. Çünkü Nokia'nın dokunmatiklerinde de ön yüzünde kırmızı tuş, menü tuşu ve yeşil tuş yanyana bulunuyor. Ekranı çizimlere bakıldığında geniş olduğunu gösteriyor. Zaten S40 arayüzlü dokunmatiği yok belkide dokunmatik bir S40 çıkarmayı planlıyor.
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safa_oyuncu 9 yıl

sugar_klavyeci

Dokunmatik gibi geldi bana. Çünkü Nokia'nın dokunmatiklerinde de ön yüzünde kırmızı tuş, menü tuşu ve yeşil tuş yanyana bulunuyor. Ekranı çizimlere bakıldığında geniş olduğunu gösteriyor. Zaten S40 arayüzlü dokunmatiği yok belkide dokunmatik bir S40 çıkarmayı planlıyor.

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