Nokia, C2 modeli üzerinde mi çalışıyor; internette ilginç bir çizim paylaşıldı

Nokia'nın C serisi ürün portföyünde C3 (S40 arayüzü - QWERTY klavye), C5 (Monoblok - Symbian OS) ve C6 (Symbian OS - QWERTY klavye) olmak üzere üç farklı model bulunuyor. Ciaomondo.it adresinde paylaşılan çizime göre Nokia, C ailesinin alt segment üyesi C2 üzerinde çalışıyor olabilir.

Alışılmışın dışında dizayna sahip taslağın hemen solunda Carl Zeiss optikleri desteğini arkasına alan 2 megapiksel kamera, 240x320 piksel çözünürlüğünde ekran (dokunmatik?) özelliklerini görüyoruz. Çizimin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği veya özelliklerin tutarlılığı henüz bilinmiyor.

http://mynokiablog.com/2010/04/26/new-device-leak-nokia-c2/