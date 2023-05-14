Nokia’dan 11 modele Android 13 müjdesi: İşte güncelleme alan cihazlar

Nokia'dan 11 modele Android 13 müjdesi
Google Android Enterprise sayfasında görüntülenen bilgilere göre Nokia, 11 modele daha Android 13 güncellemesini ulaştırmaya başladı. Bunlar arasında Nokia XR20 5G, X10/20/30 ve G serisine dahil olan Nokia G10, G11, G11+, G20, G21, G50 5G, G60 5G modelleri yer alıyor. İşte Android 13 güncellemesine kavuşan tüm cihazlar;
- Nokia XR20 5G
- Nokia G50 5G
- Nokia X20 5G
- Nokia X10 5G
- Nokia X30 5G
- Nokia G10
- Nokia G21
- Nokia G11+
- Nokia G60 5G
- Nokia G20
- Nokia G11
Android 13 işletim sistemi güncellemesi, bazı yeni özellikler ve görsel değişiklikler, güvenlik ve gizlilik iyileştirmelerini beraberinde getiriyor. Önemli değişiklikler arasında yeniden tasarlanmış bir bildirim paneli, geliştirilmiş gizlilik kontrolleri ve daha iyi uygulama izinleri yer alıyor. Ayrıca yeni sürümün, animasyonlar ve widget'lar, daha iyi performans ve pil ömrü sunduğunu da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.