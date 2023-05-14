Nokia’dan 11 modele Android 13 müjdesi: İşte güncelleme alan cihazlar

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında giriş ve orta seviye modeller ile varlık gösteren Nokia, kısa süre önce Android 13 güncellemesine kavuşan Nokia G11 dahil olmak üzere cihazlara olan desteğini sürdürüyor. Bu noktada elini hızlandıran marka, şimdi de Android 13 güncellemesini 11 farklı modele daha gönderdi. Peki sürüm beraberinde neler getiriyor? Gelin hep beraber bakalım.

Nokia'dan 11 modele Android 13 müjdesi

Google Android Enterprise sayfasında görüntülenen bilgilere göre Nokia, 11 modele daha Android 13 güncellemesini ulaştırmaya başladı. Bunlar arasında Nokia XR20 5G, X10/20/30 ve G serisine dahil olan Nokia G10, G11, G11+, G20, G21, G50 5G, G60 5G modelleri yer alıyor. İşte Android 13 güncellemesine kavuşan tüm cihazlar;

Nokia XR20 5G

Nokia G50 5G

Nokia X20 5G

Nokia X10 5G

Nokia X30 5G

Nokia G10

Nokia G21

Nokia G11+

Nokia G60 5G

Nokia G20

Nokia G11

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Android 13 işletim sistemi güncellemesi, bazı yeni özellikler ve görsel değişiklikler, güvenlik ve gizlilik iyileştirmelerini beraberinde getiriyor. Önemli değişiklikler arasında yeniden tasarlanmış bir bildirim paneli, geliştirilmiş gizlilik kontrolleri ve daha iyi uygulama izinleri yer alıyor. Ayrıca yeni sürümün, animasyonlar ve widget'lar, daha iyi performans ve pil ömrü sunduğunu da belirtelim.

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