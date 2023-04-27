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    Nokia'dan 5G destekli sağlam telefon geliyor: Nokia XR30 sızdırıldı

    HMD Global'in piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni dayanıklı Nokia telefon ortaya çıktı. Nokia XR30 isimli model 5G desteği ve zorlu koşullara dayanıklı sağlam yapısı ile dikkat çekiyor.
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    Nokia'dan 5G destekli sağlam telefon geliyor: Nokia XR30 sızdı Tam Boyutta Gör
    HMD Global yakında dayanıklılık odaklı yeni bir Nokia akıllı telefon piyasaya sürecek. Alman Winfuture internet sitesi Nokia XR30 adı atlında çıkış yapması beklenen akıllı telefonun resmi görüntülerini yayınladı. Cihaz daha önce Nokia Sentry 5G ismiyle anılıyordu.

    İnternete sızdırılan basın görselleri akıllı telefonun suya, toza, darbelere ve düşmeye karşı koruma sağlayan sağlam bir kasaya sahip olduğunu gösteriyor. Arka panelinde dikdörtgen üniteye yerleştirilmiş çift kamera ve LED flaşa yer verildiğini görüyoruz.

    Nokia'dan 5G destekli sağlam telefon geliyor: Nokia XR30 sızdı Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketi de netleşti

    Nokia XR30'un 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geleceği söyleniyor. Arka kamera sisteminde 64 megapiksel ana sensör ve 8 megapiksel ultra geniş açılı lens görev yapacak. Ön tarafında ise 16 megapiksel çözünürlük sunan bir selfie kamerası göreceğiz.

    Nokia'dan 5G destekli sağlam telefon geliyor: Nokia XR30 sızdı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi 33W hızlı şarj destekli 4.600 mAh pilinden alacak. Ayrıca bu tür telefonlarda görmeye alışık olmadığımız şekilde 5G bağlantısı sunacak. Yeni dayanıklı Nokia XR30'un 499 dolar gibi bir fiyatla satışa sunulacağı söyleniyor.
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    donanimhabercom Instagram

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    David Attenborough 5 saat önce

    Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.

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    C28_ 16 saat önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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