Nokia'dan 5G destekli sağlam telefon geliyor: Nokia XR30 sızdırıldı

Tam Boyutta Gör HMD Global yakında dayanıklılık odaklı yeni bir Nokia akıllı telefon piyasaya sürecek. Alman Winfuture internet sitesi Nokia XR30 adı atlında çıkış yapması beklenen akıllı telefonun resmi görüntülerini yayınladı. Cihaz daha önce Nokia Sentry 5G ismiyle anılıyordu.

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İnternete sızdırılan basın görselleri akıllı telefonun suya, toza, darbelere ve düşmeye karşı koruma sağlayan sağlam bir kasaya sahip olduğunu gösteriyor. Arka panelinde dikdörtgen üniteye yerleştirilmiş çift kamera ve LED flaşa yer verildiğini görüyoruz.

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Fiyat etiketi de netleşti

Nokia XR30'un 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geleceği söyleniyor. Arka kamera sisteminde 64 megapiksel ana sensör ve 8 megapiksel ultra geniş açılı lens görev yapacak. Ön tarafında ise 16 megapiksel çözünürlük sunan bir selfie kamerası göreceğiz.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi 33W hızlı şarj destekli 4.600 mAh pilinden alacak. Ayrıca bu tür telefonlarda görmeye alışık olmadığımız şekilde 5G bağlantısı sunacak. Yeni dayanıklı Nokia XR30'un 499 dolar gibi bir fiyatla satışa sunulacağı söyleniyor.

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Nokia'dan 5G destekli sağlam telefon geliyor: Nokia XR30 sızdı