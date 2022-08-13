Nokia oyun kolu hazırlıyor

Bir zamanların teknoloji devi Nokia, pazara uzun bir süre veda etmesinin ardından HMD Global altında tekrar operasyona başlamıştı. HMD Global ile telefon üretimi yapan Nokia, farklı firmalarla da lisans anlaşmaları yaparak teknoloji dünyasındaki çeşitliliğini arttırıyor. Görünüşe göre firma, şimdi de bir oyun kolu hazırlığında.

Nokia'dan yeni dizüstü bilgisayarlar geliyor 5 gün önce eklendi

Nokia’dan oyun kontrolcüsü geliyor

Nokia adı altında OLED ve LCD televizyon üretimi yapan StreamView, yeni bir ürün geliştiriyor. Bluetooth Sertifikaları ortaya çıkan cihaz, Nokia Game Controller olarak geçiyor. Cihazın herhangi bir görüntüsü bulunmuyor ancak sertifika, cihaz hakkında bazı bilgiler veriyor. Bluetooth 5.0 ile gelecek oyun kolunun iki farklı versiyona sahip olacağı da belirtiliyor. IFA2022’de telefon, televizyon, dizüstü bilgisayar ve oyuncu kulaklığı tanıtması beklenen Nokia, listeyi her geçen gün genişletiyor.

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