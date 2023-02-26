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    Nokia telefonlar Avrupa’da üretilecek

    Karbon ayak izini azaltmak ve lojistik maliyetlerini dengelemek adına HMD Global ortaklığı 5G Nokia akıllı telefonların üretimini Avrupa kıtasına kaydırmaya hazırlanıyor.
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    Nokia Tam Boyutta Gör
    Batı dünyasının Çin’e olan bağımlılığı azaltmak için teknoloji firmalarına yaptığı baskı devam ederken Nokia markasından bu anlamda önemli bir hamle geldi. Firma Avrupa’da üretim yapan ilk büyük akıllı telefon üreticisi olacak.

    Nokia’dan önemli adım

    Nokia markasının sahibi olan HMD Global yaptığı açıklamada yılın üçüncü çeyreğinden itibaren kademe kademe 5G Nokia telefonların üretimini Avrupa’ya taşıyacağını açıkladı. Avrupa’da akıllı telefonlara olan ilginin arttığı bir dönemde Nokia karbon ayak izini de azaltmış olacak.

    Nokia telefonlarının güvenlik ve gizliliğini sağlama konusunda da çalışmaları olan HMD Global, 2019 yılından bu yana da veri merkezlerini Finlandiya’da konuşlandırıyor. Firma Avrupa Birliğinin üretim ve test konusundaki sıkı kurallarına uyacağını belirtiyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 23 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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