Nokia telefonlar Avrupa’da üretilecek

Tam Boyutta Gör Batı dünyasının Çin’e olan bağımlılığı azaltmak için teknoloji firmalarına yaptığı baskı devam ederken Nokia markasından bu anlamda önemli bir hamle geldi. Firma Avrupa’da üretim yapan ilk büyük akıllı telefon üreticisi olacak.

Nokia’dan önemli adım

Nokia markasının sahibi olan HMD Global yaptığı açıklamada yılın üçüncü çeyreğinden itibaren kademe kademe 5G Nokia telefonların üretimini Avrupa’ya taşıyacağını açıkladı. Avrupa’da akıllı telefonlara olan ilginin arttığı bir dönemde Nokia karbon ayak izini de azaltmış olacak.

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Nokia telefonlarının güvenlik ve gizliliğini sağlama konusunda da çalışmaları olan HMD Global, 2019 yılından bu yana da veri merkezlerini Finlandiya’da konuşlandırıyor. Firma Avrupa Birliğinin üretim ve test konusundaki sıkı kurallarına uyacağını belirtiyor.

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