Nokia telefonlar Avrupa’da üretilecek

Nokia’dan önemli adım
Nokia markasının sahibi olan HMD Global yaptığı açıklamada yılın üçüncü çeyreğinden itibaren kademe kademe 5G Nokia telefonların üretimini Avrupa’ya taşıyacağını açıkladı. Avrupa’da akıllı telefonlara olan ilginin arttığı bir dönemde Nokia karbon ayak izini de azaltmış olacak.
Nokia telefonlarının güvenlik ve gizliliğini sağlama konusunda da çalışmaları olan HMD Global, 2019 yılından bu yana da veri merkezlerini Finlandiya’da konuşlandırıyor. Firma Avrupa Birliğinin üretim ve test konusundaki sıkı kurallarına uyacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.