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    Nokia C02 çıkarılabilir batarya ile geliyor

    Nokia C02 akıllı telefon modelinde 5.45 inçlik ekran, 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 5MP arka kamera, 3000mAh çıkarılabilir batarya gibi dişe dokunur özelliklerle geliyor. 
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    Nokia C02 Tam Boyutta Gör
    Üst seviye pazarda rekabetten vazgeçerek alt seviye pazara odaklanan Nokia markasının son ürünü yine uygun fiyatlı bir akıllı telefon oldu. Nokia C02 modeli fiyatına göre tatmin edici özelliklerle geliyor.

    Nokia C02 özellikleri ve fiyatı

    • 5.45 inçlik LCD ekran
    • 4 çekirdekli işlemci
    • 2GB RAM
    • 32GB eMMC 5.1 depolama
    • 5MP arka kamera
    • 2MP ön kamera
    • 3000mAh çıkarılabilir batarya
    • Android 12 Go
    • 80$ tahmini fiyat

    Nokia C02 akıllı telefon modeli 3.5mm kulaklık girişi ve çıkarılabilir bataryası ile dikkat çekiyor. Android Go işletim sistemi cihazı yormayan uygulamalara sahip. Bu sayede bir günü çıkaracak kadar bataryası yetiyor. MicroSD kart girişi yanında 2 yıl güvenlik güncellemeleri alacak olması da fiyatına göre avantaj sayılabilir.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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    kontağı çevirince elektrik kesiliyor str priest stat sadik uygun kavram haritalari tyt sadece internet hattı yumruk güçlendirme

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