Nokia C02 çıkarılabilir batarya ile geliyor

Tam Boyutta Gör Üst seviye pazarda rekabetten vazgeçerek alt seviye pazara odaklanan Nokia markasının son ürünü yine uygun fiyatlı bir akıllı telefon oldu. Nokia C02 modeli fiyatına göre tatmin edici özelliklerle geliyor.

Nokia C02 özellikleri ve fiyatı

5.45 inçlik LCD ekran

4 çekirdekli işlemci

2GB RAM

32GB eMMC 5.1 depolama

5MP arka kamera

2MP ön kamera

3000mAh çıkarılabilir batarya

Android 12 Go

80$ tahmini fiyat

Nokia telefonlardaki efsanevi "yılan" oyunu yenilendi 1 hf. önce eklendi

Nokia C02 akıllı telefon modeli 3.5mm kulaklık girişi ve çıkarılabilir bataryası ile dikkat çekiyor. Android Go işletim sistemi cihazı yormayan uygulamalara sahip. Bu sayede bir günü çıkaracak kadar bataryası yetiyor. MicroSD kart girişi yanında 2 yıl güvenlik güncellemeleri alacak olması da fiyatına göre avantaj sayılabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.