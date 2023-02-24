Nokia C02 çıkarılabilir batarya ile geliyor

Nokia C02 özellikleri ve fiyatı
- 5.45 inçlik LCD ekran
- 4 çekirdekli işlemci
- 2GB RAM
- 32GB eMMC 5.1 depolama
- 5MP arka kamera
- 2MP ön kamera
- 3000mAh çıkarılabilir batarya
- Android 12 Go
- 80$ tahmini fiyat
Nokia C02 akıllı telefon modeli 3.5mm kulaklık girişi ve çıkarılabilir bataryası ile dikkat çekiyor. Android Go işletim sistemi cihazı yormayan uygulamalara sahip. Bu sayede bir günü çıkaracak kadar bataryası yetiyor. MicroSD kart girişi yanında 2 yıl güvenlik güncellemeleri alacak olması da fiyatına göre avantaj sayılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.