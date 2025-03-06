Daha güçlüsü yok: MediaTek Dimensity 9400+ çıkış tarihi paylaşıldı

Dimensity 9400+ yakında geliyor
Kaçıranlar için daha önceki söylentiler Dimensity 9400+ için Mart 2025 dönemine işaret ediyordu. Ancak Digital Chat Station, bu tarihin Nisan ayına ertelendiğini duyurdu. Bu doğrultuda Dimensity 9400 destekli cihazların Mayıs veya Haziran aylarında raflarda yerini alması muhtemel. Şu an için yeni yonga setinden güç alacak modellerin listesi paylaşılmadı. Ancak iQOO Neo11 Pro ilk olacağı söyleniyor.
Detaylara gelirsek, yeni işlemci TSMC'nin 3nm süreci üzerine inşa edilecek. Buna göre yonga seti, standart modelde olduğu gibi bir adet Cortex-X925 çekirdeği, üç Cortex-X4 çekirdeği ve dört Cortex-A720 çekirdeğinden güç alacak. Ancak Cortex-X925 çekirdeği, Dimensity 9400'de bulunan 3.62 GHz'e kıyasla 3.7 GHz'e kadar bir frekansa sahip olacak.
Bu arada Dimensity 9400+, daha önceki modellerde olduğu gibi 'tüm performans çekirdeği' yapılandırmasını benimsemeye devam ediyor ve verimlilik çekirdeklerine yer vermiyor. Yonga seti hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak lansman tarihine kadar daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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