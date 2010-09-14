Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia E7 tanıtıldı; Symbian^3 - QWERTY klavye - 4 inç AMOLED ekran - 720p video

8 yıl
25,5b
1
132
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia E7 tanıtıldı; Symbian^3 - QWERTY klavye - 4 inç AMOLED ekran - 720p video
Tam Boyutta Gör
Nokia E7 tanıtıldı; Symbian^3 - QWERTY klavye - 4 inç AMOLED ekran - 720p video
Tam Boyutta Gör

Global cep telefonu pazarında en büyük payı elinde bulundurmaya devam eden Nokia'nın, Nokia World 2010 etkinliğinde anons ettiği modellerden birisi de QWERTY klavyeli E7 oldu. E7'nin tasarımı cep telefonlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edenler için oldukça tanıdık gelecektir. Zira akıllı telefonun daha önce pek çok videosu ve fotoğrafı ''N9, N8-01'' gibi isimlerle daha önce internette paylaşılmıştı. Şimdi Nokia E7'nin tasarımını ve teknik özelliklerini hep beraber inceleyelim.

Dört band (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) GSM ile daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA (10.2 Mbps) - HSUPA (2.0 Mbps) desteği sunan E7, 123.7 x 62.4 x 13.6 mm boyutlarında ve 176 gram ağırlığında tasarlanmış. Bugün tanıtılan C7 ve C6-01 ile aynı şekilde Symbian^3 işletim sistemini kullanan telefonda 4.0 inç (~10.16 cm) büyüklüğünde 360 x 640 piksel (nHD) çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 256 MB RAM ve 1024 MB ROM bulunuyor. Kapasitif teknolojili AMOLED ekran 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. Bir önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi AMOLED ekranlar hem kontrast oranında hem de enerji tüketiminde TFT-LCD'lere göre bir kaç adım önde. Ayrıca Nokia'da alışılagelen mesafe, ışık ve ivme sensörleri unutulmamış.

Nokia E7, 16 GB dahili flash bellekle birlikte geliyor. Ancak telefonda hafıza kartı giriş bulunmuyor. Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth 3.0 + A2DP, GPS / aGPS üçlüsünü bünyesinde barındıran ve USB-on-the-go teknolojisini destekleyen modelde istediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişi, HDMI portu, microUSB konektörü de yer almakta.

Biri görüntülü konuşma için olmak üzere VGA ve 8 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip telefon, 720p çözünürlüğünde saniyede 25 kare H.264, MPEG-4 formatında video kaydı yapabiliyor. Kameraya loş ortamlarda çekim için led flaş eşlik ediyor. Mail for Exchange, IBM Lotus Notes Traveler, Quickoffice dynamic premium, Adobe PDF reader, F-Secure Anti-theft for Mobile, Ovi Maps with free GPS navigation yazılımları yüklü olarak gelen telefonun 1200 mAh bataryası 18 güne kadar bekleme, 9 saate kadar konuşma süresi sunuyor.

E ailesinin en yeni üyesi E7'nin 2010'un 4. çeyreğine satışa sunulması bekleniyor. Fiyatla ilgili açıklama ise yapılmadı.

Nokia E7 tanıtıldı; Symbian^3 - QWERTY klavye - 4 inç AMOLED ekran - 720p video
Tam Boyutta Gör
Nokia E7 tanıtıldı; Symbian^3 - QWERTY klavye - 4 inç AMOLED ekran - 720p video
Tam Boyutta Gör

http://europe.nokia.com/find-products/devices/nokia-e7-00/specifications Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mlhefe 8 yıl
tasarımı güzel ama symbian ıyyyhh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Cok güzel bir telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tengere 8 yıl
Şaka maka bu telefonu yalan etti nokia.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaGa21sk 8 yıl
Nokia bu gidişle suyunu ısıtacak gibi: rakiplerine karşı bir türlü ileri adım atamayan hale gelmek üzre donanımsal olarak rakiplerine göre geride kalmış diyebilirim zira Nokia N8 ile büyük hayal kırıklığı yaşayan kulanıcılar sonraki cihazlarda da yaşamaya başladı zira Nokia N8 ile birlikte miadını tamamlayacak olan Sybian işletim sistemi hala kulanılmaya devam ediyor ayrıca donanım özelikleri de rakiplerine göre geride kalmış 680 Mhz işlemci ve 256 Mb Ram adeta Nokia bu değerlerde sabit kalmış aynı dırım N8'de olduğu gibi E7'de de işlemci ve ram değewrleriaynı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cp1369 8 yıl
Nokia dan özrlü(tip olarak) ve ökzce telefonlara devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnemyTerritory 8 yıl

cp1369
Nokia dan özrlü(tip olarak) ve ökzce telefonlara devam

Tipi güzelde android yüklenirse çok daha iyi olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Interval 8 yıl
İstiyorum bunuuuuuu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mttd 8 yıl
bu telefon piyasaya çıkacak pekçok talebi olacak ,çıktıktan 3 ay sonra meego lu bir model çıkaracaklar ... muhtemelen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DiciQ 8 yıl
Nokia pazar payını biraz daha yükseltebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sfrr 8 yıl
arama ozelligi var degil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AKI 8 yıl
Saol, Sugar. Tahmin ettigim şeymiş. :)
Güzel bir özellik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AKI 8 yıl
USB On the go ne işe yaramakta, arkadaşlar. ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 8 yıl

AKI
USB On the go ne işe yaramakta, arkadaşlar. ?

Küçük bir kablo yardımıyla flash diskleri cihaza direkt olarak bağlayabiliyorsunuz. Telefonlar da buna dahil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tunewiki 8 yıl
ben nokia fanatiğim ama teli askerden sonra değiştirip androide veya samsung bada os lu tele geçicem nokia bu kafayla kendisini bitirir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ege. 8 yıl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
25486 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, gps ve nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl ASUS GTS 450 Top SLI video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim