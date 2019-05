Nokia E7 tanıtıldı; Symbian^3 - QWERTY klavye - 4 inç AMOLED ekran - 720p video

Global cep telefonu pazarında en büyük payı elinde bulundurmaya devam eden Nokia'nın, Nokia World 2010 etkinliğinde anons ettiği modellerden birisi de QWERTY klavyeli E7 oldu. E7'nin tasarımı cep telefonlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edenler için oldukça tanıdık gelecektir. Zira akıllı telefonun daha önce pek çok videosu ve fotoğrafı ''N9, N8-01'' gibi isimlerle daha önce internette paylaşılmıştı. Şimdi Nokia E7'nin tasarımını ve teknik özelliklerini hep beraber inceleyelim.

Dört band (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) GSM ile daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA (10.2 Mbps) - HSUPA (2.0 Mbps) desteği sunan E7, 123.7 x 62.4 x 13.6 mm boyutlarında ve 176 gram ağırlığında tasarlanmış. Bugün tanıtılan C7 ve C6-01 ile aynı şekilde Symbian^3 işletim sistemini kullanan telefonda 4.0 inç (~10.16 cm) büyüklüğünde 360 x 640 piksel (nHD) çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 256 MB RAM ve 1024 MB ROM bulunuyor. Kapasitif teknolojili AMOLED ekran 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. Bir önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi AMOLED ekranlar hem kontrast oranında hem de enerji tüketiminde TFT-LCD'lere göre bir kaç adım önde. Ayrıca Nokia'da alışılagelen mesafe, ışık ve ivme sensörleri unutulmamış.

Nokia E7, 16 GB dahili flash bellekle birlikte geliyor. Ancak telefonda hafıza kartı giriş bulunmuyor. Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth 3.0 + A2DP, GPS / aGPS üçlüsünü bünyesinde barındıran ve USB-on-the-go teknolojisini destekleyen modelde istediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişi, HDMI portu, microUSB konektörü de yer almakta.

Biri görüntülü konuşma için olmak üzere VGA ve 8 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip telefon, 720p çözünürlüğünde saniyede 25 kare H.264, MPEG-4 formatında video kaydı yapabiliyor. Kameraya loş ortamlarda çekim için led flaş eşlik ediyor. Mail for Exchange, IBM Lotus Notes Traveler, Quickoffice dynamic premium, Adobe PDF reader, F-Secure Anti-theft for Mobile, Ovi Maps with free GPS navigation yazılımları yüklü olarak gelen telefonun 1200 mAh bataryası 18 güne kadar bekleme, 9 saate kadar konuşma süresi sunuyor.

E ailesinin en yeni üyesi E7'nin 2010'un 4. çeyreğine satışa sunulması bekleniyor. Fiyatla ilgili açıklama ise yapılmadı.

http://europe.nokia.com/find-products/devices/nokia-e7-00/specifications