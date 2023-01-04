Nokia’da koltuk değişimi: Türkiye Ülke Müdürü görevine Erensoy Bilgin getirildi

Telekomünikasyon teknolojileri alanında faaliyetini sürdüren Nokia, Türkiye Ülke Müdürü koltuğuna Erensoy Bilgin'i getirdi. Erensoy Bilgin bu görevi, Nokia'nın Endonezya Başkan Yardımcısı olarak yeni bir görev üstlenen Özgür Erzincan'dan devralacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Bilgin, Nokia’nın Türkiye’deki stratejik girişimlerine liderlik edecek. Nokia'nın Türkiye'deki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlayan stratejinin uygulanmasından sorumlu olacak. Nokia’yı Telekomünikasyon sektöründeki kuruluşlar, devlet ve düzenleyici kurumlar nezdinde temsil edecek. Türkiye’deki müşterilerle işleri büyütmeye ve yeni iş fırsatları yaratmaya odaklanacak.

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Yeni göreviyle ilgili açıklamalarda bulunan Nokia Türkiye Ülke Müdürü Erensoy, "Bu pazardaki bilgi birikimim ve deneyimlerimden yararlanarak Nokia'nın Türkiye'deki konumunu daha da güçlendirme fırsatı kazandığım için son derece mutluyum. Ekibimle birlikte Türkiye'deki işlerimizi büyütmeyi hedefleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erensoy Bilgin kimdir?

Uludağ Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Erensoy Bilgin, Nokia'ya katılmadan önce Türkiye'de ve yurt dışında telekomünikasyon sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. Ocak 2011'de Türkiye'deki IRIS servis şirketinin Nokia tarafından satın alınmasının ardından Nokia'ya katıldı ve 2018 yılına kadar İRİS Telekomünikasyon A.Ş.’nin genel müdürlüğünü üstlendi. Ardından Aralık 2021'e kadar Nokia Mobil Şebekeler İş Grubu'nda Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Servis ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü olarak görev yapan Bilgin, Türkiye Ülke Müdürü olarak atanmadan önce son olarak Nokia Mobil Şebekeler İş Grubu Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Bölge Direktörü olarak görev yaptı.

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