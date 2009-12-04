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Nokia, LCD ekran üreticilerine hukuk savaşı başlattı

9 yıl
9,8b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın cep telefonu devi Nokia, bir kaç ay önce iPhone'un geliştiricisi Apple'ın patent ihlali yaptığını öne sürerek dava açmış; bu gelişme, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Aradan fazla süre geçmedi ki Nokia'nın bu sefer LCD ekran üreticilerine karşı hukuk savaşı başlattığı ortaya çıktı. Samsung, LG, Sharp, AU Optronics, Chunghwa Picture Tubes gibi büyük üreticilere açılan davanın temel nedeni olarak satın alınan LCD ekranların fiyatlarının yapay olarak yükseltilmesi ve firmanın daha fazla ödeme yapmak zorunda kalması gösteriliyor.

San Francisco ve İngiltere'de ayrı ayrı açılan davaların hemen ardından üreticilerden konuya ilişkin açıklama geldi. Küçük ve orta boyutlu LCD panellerde fiyatların sabit tutulmasının çok zor olduğu belirtildi. Bunun nedeni olarak pazarda pek çok güçlü oyuncunun bulunması işaret edildi.

 

 


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ULYSES 9 yıl
Evet Samsung aslında led aydınlatmalı lcd tv leri oled gibi göstermeye çalışıyor. Zaten ledtv logosu da oled logosuna benziyor renkleri ve karakterleriyle. Bu televizyonları oled sanıp alan tanıdıklarım var. Ama televizyonlar gerçekten başarılı, hakkını vermek lazım.
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albani 9 yıl
öyle Davalar,özellikle USA da çok oldu,en son 2007 sonlarında CPT/Sharp/LGD aralarında anlaşarak Apple/Dell ve bir kaç diğer markaya fiyat kırarak özel fiyattan mal satmaktan,cezai tazminata uğradılar ve en yüksek bedelide aklımda kaldığı kadarıyla LGD $ 400 Milyon civarı ödedi,ardından Sharp geldi!!

Ancak Kore lilerin sabıkası çok ciddi fazladır,zaten heriflerin bir ayağı fabrikalarında diğer ayağı Mahkeme kapılarındadır!!!!

Daha geçtiğimiz aylarda ise Samy Dava edilmişti UK de ve tabiki Davayı kaybetmişti;Gerekçe ise "LED-LCD TV" yerine buna "LED-TV" diyerek insanları yanlış yönlendirme ve "hileli" bilgi vermek v.s,ama tabi Samy hiç tınmadı bu karara!!

Geçtiğim yaz aylarında ise bu sefer Samy USA da bir Dava açtı Sharp a ve gerekçe ise,Angle-view konusundaki Samy ye ait patentli ürünün(geniş izleme sağlayan sistem) Sharp tarafından izinsiz kullanılması!!!
Hatta işin garip tarafı bu karara istinaden Sharp ın bütün ilgili panellerinin USA da satışının yasaklanması gelecekti!!! ama ben o zamanda yazmıştım,herifler oturup anlaştılar(her zamanki gibi)sadece bir kaç yüz milyona bağlandı bu iş!!
++
Nokia gibi Avrupalı firmalar temiz insanlardır böyle atraksiyonlara filan
kafaları çalışmaz,ama fazla deşmesinler olayları yoksa bu çekik-gözlüler adama dükkanı kapattırırlar sonra!!!

Selamlar
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