Nokia, LCD ekran üreticilerine hukuk savaşı başlattı

Finlandiya'nın cep telefonu devi Nokia, bir kaç ay önce iPhone'un geliştiricisi Apple'ın patent ihlali yaptığını öne sürerek dava açmış; bu gelişme, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Aradan fazla süre geçmedi ki Nokia'nın bu sefer LCD ekran üreticilerine karşı hukuk savaşı başlattığı ortaya çıktı. Samsung, LG, Sharp, AU Optronics, Chunghwa Picture Tubes gibi büyük üreticilere açılan davanın temel nedeni olarak satın alınan LCD ekranların fiyatlarının yapay olarak yükseltilmesi ve firmanın daha fazla ödeme yapmak zorunda kalması gösteriliyor.

San Francisco ve İngiltere'de ayrı ayrı açılan davaların hemen ardından üreticilerden konuya ilişkin açıklama geldi. Küçük ve orta boyutlu LCD panellerde fiyatların sabit tutulmasının çok zor olduğu belirtildi. Bunun nedeni olarak pazarda pek çok güçlü oyuncunun bulunması işaret edildi.