Nokia N8; En büyük kamera sensörüne (1/1.83'') sahip 12 MP cep telefonu

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın önemli isimlerinden Anssi Vanjoki, kısa süre önce Reuters ile gerçekleştirdiği röportajda hızla gelişen cep telefonu kamera teknolojisiyle beraber yakın gelecekte kompakt kameraların, hatta D-SLR çözümlerinin demode olabileceğini ve ortalama bir yıl içinde de telefonlarda yüksek tanımlı (HD) video kaydının yaygınlaşacağını ifade etmişti. Vanjoki'nin Reuters'a verdiği demeçten bir kaç gün sonra Finlandiyalı üreticinin 12 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera donanımına ve Symbian^3 işletim sistemine sahip ilk akıllı telefonu N8 sürpriz şekilde karşımıza çıktı. (Fx57 tarafından yayınlanan detaylı N8 haberini okumak için buraya tıklayabilirsiniz.)

Dijital kamera sektöründe olduğu kadar cep telefonu ve PDA alanlarında da çözünürlük rekabeti etkisini fazlasıyla göstermekte. CIF (352x288), VGA (640x480), 1.0 MP, 1.3 MP, 2 MP, 3.2 MP, 5.0 MP, 8.0 MP derken Samsung, M8910 Pixon12 ile, Sony Ericsson da Satio ile 12 megapiksele Nokia'dan hızlı davranarak sırayla geçiş yapmışlardı. Yeni Nokia N8'in kamera özelliklerine göz gezirdiğimizde 28 mm'lik geniş açı sunan Carl Zeiss lens, 10 cm'den sonsuza kadar odak mesafesi, otomatik odaklama , dijital yakınlaştırma, geo-tagging, zamanlayıcı, kırmızı göz önleme, yüz algılama teknolojisi ve 1280x720 çözünürlüğünde saniyede 25 kare video kaydı dikkatlerden kaçmıyor. Bunların yanısıra deklanşör gecikmesinin 150 milisaniyeye kadar düşürüldüğü , odaklama hızının arttırıldığı ve 1 dakikalık HD video kaydının 60 MB yer kapladığı bildirilmekte.

Ve belki de en önemlisi internetten edindiğimiz bilgilere göre Nokia N8'in kamera sensör boyutu 1/1.83''. Günümüz cep telefonlarında genelde 1/2.5'' boyutlu sensör kullanıldığını düşünürsek (Örnek verecek olursak: Sony Ericsson Satio - 1/2.5'', Samsung M8910 Pixon12 - 1/2.5'', Nokia N86 - 1/2.5'', Sony Ericsson Vivaz - 1/3.2'') Nokia'nın bir ilki gerçekleştirdiği söylenmekte. Kompakt kameralarda da sensör boyutunun 1/2.5'' ile 1/1.6'' arasında değiştiğini hatırlatalım. Daha büyük sensör yüksek ISO değerlerinde daha temiz (daha az kumlanma) fotoğraflar elde edebileceğimiz anlamına geliyor. Nokia N8 ile çekildiği iddia edilen örnek fotoğraflarla ilgili yorumları ise tamamen sizlere bırakıyoruz ve fotoğrafların gerçekten N8 ile çekilmiş olmasını diliyoruz.

Güncelleme: Nokia cephesinden bugün gelen bilgilere göre telefonun sensör boyutu 1/1.83''. Yani GSM Arena'nın tahmininden (1/1.9'') daha büyük bir sensörle karşı karşıyayız.

Fotoğraf örnekleri:

Nokia N8 ile çekildiği iddia edilen fotoğrafları tam boyut (4000x3000 piksel) görmek için tıklayın;

Örnek I

Örnek II

Örnek III

Örnek IV

Örnek V

Örnek VI

Kaynak 1 / Kaynak 2 / Kaynak 3