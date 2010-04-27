Nokia N8; En büyük kamera sensörüne (1/1.83'') sahip 12 MP cep telefonu

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın önemli isimlerinden Anssi Vanjoki, kısa süre önce Reuters ile gerçekleştirdiği röportajda hızla gelişen cep telefonu kamera teknolojisiyle beraber yakın gelecekte kompakt kameraların, hatta D-SLR çözümlerinin demode olabileceğini ve ortalama bir yıl içinde de telefonlarda yüksek tanımlı (HD) video kaydının yaygınlaşacağını ifade etmişti. Vanjoki'nin Reuters'a verdiği demeçten bir kaç gün sonra Finlandiyalı üreticinin 12 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera donanımına ve Symbian^3 işletim sistemine sahip ilk akıllı telefonu N8 sürpriz şekilde karşımıza çıktı. (Fx57 tarafından yayınlanan detaylı N8 haberini okumak için buraya tıklayabilirsiniz.)
Dijital kamera sektöründe olduğu kadar cep telefonu ve PDA alanlarında da çözünürlük rekabeti etkisini fazlasıyla göstermekte. CIF (352x288), VGA (640x480), 1.0 MP, 1.3 MP, 2 MP, 3.2 MP, 5.0 MP, 8.0 MP derken Samsung, M8910 Pixon12 ile, Sony Ericsson da Satio ile 12 megapiksele Nokia'dan hızlı davranarak sırayla geçiş yapmışlardı. Yeni Nokia N8'in kamera özelliklerine göz gezirdiğimizde 28 mm'lik geniş açı sunan Carl Zeiss lens, 10 cm'den sonsuza kadar odak mesafesi, otomatik odaklama , dijital yakınlaştırma, geo-tagging, zamanlayıcı, kırmızı göz önleme, yüz algılama teknolojisi ve 1280x720 çözünürlüğünde saniyede 25 kare video kaydı dikkatlerden kaçmıyor. Bunların yanısıra deklanşör gecikmesinin 150 milisaniyeye kadar düşürüldüğü , odaklama hızının arttırıldığı ve 1 dakikalık HD video kaydının 60 MB yer kapladığı bildirilmekte.
Ve belki de en önemlisi internetten edindiğimiz bilgilere göre Nokia N8'in kamera sensör boyutu 1/1.83''. Günümüz cep telefonlarında genelde 1/2.5'' boyutlu sensör kullanıldığını düşünürsek (Örnek verecek olursak: Sony Ericsson Satio - 1/2.5'', Samsung M8910 Pixon12 - 1/2.5'', Nokia N86 - 1/2.5'', Sony Ericsson Vivaz - 1/3.2'') Nokia'nın bir ilki gerçekleştirdiği söylenmekte. Kompakt kameralarda da sensör boyutunun 1/2.5'' ile 1/1.6'' arasında değiştiğini hatırlatalım. Daha büyük sensör yüksek ISO değerlerinde daha temiz (daha az kumlanma) fotoğraflar elde edebileceğimiz anlamına geliyor. Nokia N8 ile çekildiği iddia edilen örnek fotoğraflarla ilgili yorumları ise tamamen sizlere bırakıyoruz ve fotoğrafların gerçekten N8 ile çekilmiş olmasını diliyoruz.
Güncelleme: Nokia cephesinden bugün gelen bilgilere göre telefonun sensör boyutu 1/1.83''. Yani GSM Arena'nın tahmininden (1/1.9'') daha büyük bir sensörle karşı karşıyayız.
Fotoğraf örnekleri:
Nokia N8 ile çekildiği iddia edilen fotoğrafları tam boyut (4000x3000 piksel) görmek için tıklayın;
Örnek I
Örnek II
Örnek III
Örnek IV
Örnek V
Örnek VI
sensör n8 kadar iyi değil ama tipi duruşu bile yeter.....
Samsung sayfasında bu cihazın haberi vardı sanırım oradaki videoyu izlemediniz? 1 GHz işlemcimiz var diye övünüyorlar ama cihazın yavaş olduğu açıkça görülüyor. Sanki içindeki işlemci 1 GHz değilmiş gibi. Bu Samsung'un sorunu mu yoksa Android'in sorunu mu bilemiyorum.
Ayrıca cihaz resmen iPhone çakması olmuş. Menü yapısından efektlere hatta yüklemelere kadar çalınma. Onları da geçiyorum tıpkı iPhone'da olduğu gibi cihazda radyo yok ön kamera yok hatta kamera flaşı bile yok. Bu kadar da özenti olunmaz. Ayrıca cihaz ele sığmayacak kadar büyük.
1080p ile video çekip fark yaratsa demişsiniz ama bu kadar da cahil olunmaz! Hangi akılla bu cevabı yazdınız bilemiyorum. 1080p video çekimini şu an piyasadaki mevcut işlemcilerle hiçbir cihaz yapamaz. Bunu kaldırabilecek güçleri yok.
Ayrıca bir işletim sisteminin sizin için birşey ifade edip etmeyeceği görsellikle fonksiyonellik arasındaki seçime bağlıdır. Bu yüzden Symbian'ın sizin için birşey ifade etmiyor oluşu sizin beklentilerinizden kaynaklanıyor. Ayrıca benim ihtiyaçlarıma cevap verebilen tek işletim sistemi Symbian siz beğenmeyebilirsiniz o sizin kişisel görüşünüz. Ama kalkıpta Symbian'dan kurtulmalı demek yanlış bir düşünce.
Ayrıca Symbian Android gibi yüksek işlemci gücüne ihtiyaç duymaz. Onun 1 GHz'de yapabildiğini Symbian 720 MHz'de yapabilir.
Kalitenin MP ile ölçülmediğini biliyoruz ama cihazın sensör büyüklüğü kompakt cihazların bile %90'ında yok. Sensör ne kadar büyük olursa kumlanma da o kadar az olur. Bu cihaz bu haliyle bırakın mobil cihazları kompakt makinalarla yarışabilecek güce sahip. Samsung'un da gerek foto gerek video konusunda ne rezil cihazlar çıkardığını herkez bilir.
zaten ben 1080p ile çekip bir fark yaratsaymış, ama o işlemciyle zor dedim. yani biliyoruz işlemcinin kaldırmıycagını degilmi ?hatta 30fps bile çekememiş 720p de, yorumumu beyenmeyip sinirli bir şekilde saldrgan tavirlarla cahil falan demek yerine yavaşca ve anlayarak okusanız böyle bir şey soylemenize gerek kalmazdı, neyse.
telefonun teorik gücü 90 milyon poligon, bir testte 28 görüldü, ama o testte telefon 256 mb ram a sahip de dendi, sonra samsung u aradık onlar piyasaya 512 olarak çıkıcak dedi dendi, bir dedikleri bir dediklerini tutmadi testte. daha telefon piyasada degil çıksın gerçekten 28 mi 90 mi görücez, tabiki bandwind sınırlari ve işlemci limitleriyle gerçektende 28 de kalmış olabilir. nokianında teorik hızı 32, görücez bakalım gerçekte kaç olucak bu.
o videolar 2 ay önce cıktı telefon daha tam olarak bitmemiş haldeydi, desire nexus one dan %30 güçlü bir işlemciyle şuanda takılmadıgı aşikar.zaten gsm arena o 28 milyon piksel buldugu testtede böyle bir sorun yok dedi.
symbian in andoridden ne fonksiyonellik nede görsellik olarak önde olmadıgını düşünüyorum.bu tip cihazların satışında en buyuk etkeni işletim sistemi yapar.iphone oyun ve program çeşitliligi, kulllanım kolaylıgı, düşük güçteki işlemcilerle bile gayet akıcı olmasi gibi özellikleri nedeniyle piyasada çok tuttu degilmi ? nokianin program çeşitligi ve oyun sayısı olarak bunun 100 de 1 ini yapabilecegini düşünmüyorum. androidde ayda 10 bin uygulama çıkmaya başladı. çeşitlilik gitgide artıyor. nokia symbian a böyle büyük bir destek saglarsa tabiki symbian da tercih edilebilir olur,ancak yaparmı ? bugüne kadar yapmadı... zaten satış rakamlarıda gösteriyor herşeyi.
ayrıca galaxy s ele sıgmıyor demişsinizde iki cihaz arasında serce parmagınızın kalınlıgından daha az boy-en farkı var.ve samsung 20 grdaha hafif 3mm ince. neyse konuyu çok degiştirdik zaten nokia n8 galaxy s in rakibi degil farklı sınıftalar. sadece android- symbian farkına girmişken andorid in en iyi telefonunuda işe sokmuş oldum. fiyat olarakda aralarında baya bir fark olucak zaten.yanlış anlaşılmasın nokia kötü kaka demiyorum sadece birkaç eksik var bana göre onlari söyledim.herkezin telefondan beklentileri farklı oluyor.ama en ufak eleştiridede karşı ataga geçmeye gerek yok degilmi ?
Dediğime gelmişsin
Ayrıca kalite var diye bunu 5 yada 8 MP olarak sınırlandırmak da yanlış. Eğer kalite yüksek boyutlarda da sağlanabiliyorsa 10-12 MP de olur.
Yoksa niye foto makinalarında 12 MP kamera olsun?
Hayır herkes bilmiyor dostum. Belki bu forumdaki çoğu kimse biliyordur ama alıcı kitlesini gözönüne aldığın zaman inan %1 bile değil bunu bilenler. Dolayısıyla firmaları suçlamamak lazım MP arttırdıkları için. Kesin olan birşey var, bu sensör 12mp kaldırır ama optimum performans için 6-7 mp'i geçmemeliydi bence. Zaten çoğu insan çıktısını almıyor fotoğrafların. 12 mp bir fotoğraf çekiyor ama saklarken boyutunu küçültüyor bazı kimseler.
Diyelimki 50 tane foto çektiniz, bunlar 12 mp'de her biri 6-7 mb olacak. Bunlara bakarken bile hızlı bir bilgisayar lazım seri bir şekilde bakabilmek için.
Malesef soylediginiz gibi cogu firmada degil sadece SE,Nokia ve LG markalarinda olan bir sey. Hatirlarsiniz samsung i8910 diye bir telefon cikarmisti sozde HD lense sahip ve 8 mp.Ama lensi o kadar berbatti ki anlatilmaz yasanir cinsinden.
Bu konuda SE, sony'nin verdigi avantajla onde. Arkasindan Carl-Zeiss ile Nokia ve Schneider Kreuznach lens kullanan LG gelir. HTC, Apple, Samsung vs fasafiso. Bes para etmez lensler kullaniyorlar.
Bilmiyorum ancak mp hep bana kadırmaca gelmiştir. 5800 da 3.2 mp ancak samsungun 2 mp olan telefonu daha güzel çekim yapıyor. Yani insanlarda mp büyüklüğü=görüntü kalitesi inanışı var. Ancak böyle değil. 12 mp fotoğrafın boyutu çok büyük. Bilen biri cevap versin; 6mp olupta kaliteli bir kamera ile de aynı görüntü kalitesi sağlanamaz mı? Yani Samsung da 6 mp kameralı telefon çıkartsa nokianın ki 12 mp diye daha mı iyi kamerası var anlamına gelecek.
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. Fotolarda tek bir noise bile yok. Ne kadar kalite çektiğini net olarak görebiliyoruz bu da 12 MP'nin hakkını verdiğini ispatlıyor. Sanırım bakmadınız fotolara. Gereksiz olduğunu nereden çıkardınız? Yanında kompakt makine taşımak istemeyen kişi bu cihazı alacaktır. Ayrıca 5800'ın kamerası 5 değil 3 MP
Bu cihaz bu yıl en iyi foto çeken cep telefonu ödülünü almazsa ben adımı değiştiririm.