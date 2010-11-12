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Nokia, N8'in seri üretiminden önce geçtiği dayanıklılık testleri hakkında bilgiler verdi

Nokia, N8'in seri üretiminden önce geçtiği dayanıklılık testleri hakkında bilgiler verdi
8 yıl
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Nokia'nın Symbian ^3 işletim sistemiyle piyasaya sunduğu N8 modelinin seri üretim öncesinde geçtiği dayanıklılık testleri hakkında bilgiler yayınlandı.

Sahip olduğu alimünyum gövdesi ve güçlendirilmiş ön camı ile kullanıcılara güven hissi veren Nokia N8'in dayanıklılık testleri ile bilgiler Nokia Conversations sitesi tarafından yayınlandı. 200 civarında farklı dayanıklılık testinden başarıyla geçen Nokia N8'in seri üretim öncesi geçirdiği dayanıklılık testlerinin bazıları;

Ekstrem hava koşulları: Nokia, amiral gemisi sınıfındaki telefonu -40°C ve +85°C arası sıcaklıklara maruz bırakarak N8'in her türlü hava koşulunda sorunsuz bir şekilde çalışacağını onayladı.

Nem: Nokia N8'in her türlü hava koşulunda sorunsuz çalıştığını onaylamak için yapılan testlerden biri de yüksek nem oranına dayanıklılığı konusunda oldu. Nokia, N8'i haftalar boyunca belirli aralıklarla %95'lik nem oranı altında dayanıklılık testine maruz bıraktı.

Butonlar: Nokia, N8 üzerinde yer alan fiziksel butonları günde 200-300 defa olmak üzere haftalarca kullanarak bu tuşların zaman içinde tepki süresinde yavaşlamalar olup olmadığını testm etti. Milyonlarca kez basılan tuşların, bu testi başarıyla geçtiği belirtildi.

Nokia yukarıda belirtilen dayanıklılık testlerinin dışında N8'i düşme testine de soktu ve bu test ile ilgili bir video yayınladı.


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DH Misafiri 5 yıl
bunlar yalan yaww ben kışın dışarda -5 ila -10 derecede bi fotoğraf çekeyim dedim telefon dondu kaldı o flaş dan önce verdiği kırmızı ışık yanılı kaldı kaç saat öyle kaldı sonra normale döndü
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DH Misafiri 8 yıl
benı korkutmayın yenı sıparıs werdım...
ama 12 senedır nokıa nın kullanmadıgım telefonu kalmadı ve hıcbır zaman bır sıkayetım olmadı ve ıphone4 den daha ıyı yazılım harıc..
ıphone4 wındows kullanıyor..
N8 mukemmel bence..
dayanıklılık ıcın bıse dıyemem ama kullananlarda bıraz dıkkatlı kullansın sorun cıkmaz yanı.
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DH Misafiri 8 yıl
Aslında nokianın bu N8 ile yaptığı atılımda yazılımıda biraz geliştirmişler dikkat ettiyseniz
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Luc4sHood 8 yıl
Tam bilmiyorum ama sanırım TV'ye aktarmak için kullandığı giriş HDMI girişi oluyor.Bi kaç oyun testi yapmış aktardığı görüntü harika

youtube.com/...
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Tolgá 8 yıl
nokianın tek sorunu yazılım bence..diğer işleri çok iyi yapıyorlar bence..
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tahir40 8 yıl

Boşuna Türkiyede en çok güvenilen Cep Telefonu Markası değil...
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Eric Theodore Cartman. 8 yıl
Tebrikler. O kadar laf söylendi. tamam yazılımı o kadar iyi olmayabilir ama dayanıklılık da önemli. Para kolay kazanılmıyor bu ülkede.
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Batuist 8 yıl
öyle kenarlarında 1 mmlik yumuşak metal bulunan kabın içine sok çevir oyana çevir buyana yandan kaya kaya aşağı insin.. böyle düşme testi mi olur?? adam gibi şunu 1,5 metreden mermer zemine atsanıza.. hooop kaydım düştüm aşağı hooop kaydım düştüm aşağı aşağısıda yumuşak 1mmlik metal bir saç.. bırakın yaa... bende biri alıp telefonu yere çalıcak zannettim.. at adam gibi yere sert zemine bakıyım..
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Karn-ı bahar 8 yıl

Batuist

öyle kenarlarında 1 mmlik yumuşak metal bulunan kabın içine sok çevir oyana çevir buyana yandan kaya kaya aşağı insin.. böyle düşme testi mi olur?? adam gibi şunu 1,5 metreden mermer zemine atsanıza.. hooop kaydım düştüm aşağı hooop kaydım düştüm aşağı aşağısıda yumuşak 1mmlik metal bir saç.. bırakın yaa... bende biri alıp telefonu yere çalıcak zannettim.. at adam gibi yere sert zemine bakıyım..

onu yapmazlar işte
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Mr. Jingles 8 yıl

Batuist

öyle kenarlarında 1 mmlik yumuşak metal bulunan kabın içine sok çevir oyana çevir buyana yandan kaya kaya aşağı insin.. böyle düşme testi mi olur?? adam gibi şunu 1,5 metreden mermer zemine atsanıza.. hooop kaydım düştüm aşağı hooop kaydım düştüm aşağı aşağısıda yumuşak 1mmlik metal bir saç.. bırakın yaa... bende biri alıp telefonu yere çalıcak zannettim.. at adam gibi yere sert zemine bakıyım..

Yaptığın yorum biraz saçma bir yorum olmuş. Zira o testlerin nasıl şartlarda olduğu hakkında bir fikrin var mı? Burdan bakınca çok basit gibi görünüyor ama öyle değil işte. O insanlar işinin uzmanı olan kişiler. Onlar senden benden daha iyi biliyorlar bu işi.
Senin istediğin bir dayanıklılık testi vereyim buradan.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki bir balkondan beton zemine düşürülüyor. Ve cihazda hiçbir problem olmadığını ve gayet sağlam olduğunu belirtmiş.


blog-n8.fr/...
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TIMERIDER 8 yıl

Batuist

öyle kenarlarında 1 mmlik yumuşak metal bulunan kabın içine sok çevir oyana çevir buyana yandan kaya kaya aşağı insin.. böyle düşme testi mi olur?? adam gibi şunu 1,5 metreden mermer zemine atsanıza.. hooop kaydım düştüm aşağı hooop kaydım düştüm aşağı aşağısıda yumuşak 1mmlik metal bir saç.. bırakın yaa... bende biri alıp telefonu yere çalıcak zannettim.. at adam gibi yere sert zemine bakıyım..


videonun üstündeki yazıyıda okusaydın keşke.
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Mr. Jingles 8 yıl
-40 ile +85 ve %95 nem
Malzeme kalitesi ve dayanıklılığı esas alırsak sanırım en kaliteli cihaz N8 olur. Diğer firmaların cihazlarını da aynı teste tabi tutsunlar bence. İyi bir karşılaştırma olur.
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TIMERIDER 8 yıl
eski modellerede yapılan işkence testlerini seyretmiş ve okumuştum.Teknoloji ve dayanıklılık bir arada olunca mükemmel birşey oluyor.Bir sonraki telefonum bu olacak sanırım.
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