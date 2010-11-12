Nokia, N8'in seri üretiminden önce geçtiği dayanıklılık testleri hakkında bilgiler verdi

Nokia'nın Symbian ^3 işletim sistemiyle piyasaya sunduğu N8 modelinin seri üretim öncesinde geçtiği dayanıklılık testleri hakkında bilgiler yayınlandı.

Sahip olduğu alimünyum gövdesi ve güçlendirilmiş ön camı ile kullanıcılara güven hissi veren Nokia N8'in dayanıklılık testleri ile bilgiler Nokia Conversations sitesi tarafından yayınlandı. 200 civarında farklı dayanıklılık testinden başarıyla geçen Nokia N8'in seri üretim öncesi geçirdiği dayanıklılık testlerinin bazıları;

Ekstrem hava koşulları: Nokia, amiral gemisi sınıfındaki telefonu -40°C ve +85°C arası sıcaklıklara maruz bırakarak N8'in her türlü hava koşulunda sorunsuz bir şekilde çalışacağını onayladı.

Nem: Nokia N8'in her türlü hava koşulunda sorunsuz çalıştığını onaylamak için yapılan testlerden biri de yüksek nem oranına dayanıklılığı konusunda oldu. Nokia, N8'i haftalar boyunca belirli aralıklarla %95'lik nem oranı altında dayanıklılık testine maruz bıraktı.

Butonlar: Nokia, N8 üzerinde yer alan fiziksel butonları günde 200-300 defa olmak üzere haftalarca kullanarak bu tuşların zaman içinde tepki süresinde yavaşlamalar olup olmadığını testm etti. Milyonlarca kez basılan tuşların, bu testi başarıyla geçtiği belirtildi.

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Nokia yukarıda belirtilen dayanıklılık testlerinin dışında N8'i düşme testine de soktu ve bu test ile ilgili bir video yayınladı.