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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia'nın gidişatı kötü: Akıllı telefon pazarında 15'inci sırada

    HMD Global tarafından 2017 yılında yeniden diriltilen Nokia markası akıllı telefon segmentinde istenilen başarıya ulaşamadı. Sıkı rekabete ayak uyduramayan şirket 15'inci sıraya demir attı.
    43 dk.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nokia'nın gidişatı kötü: Akıllı telefon pazarında 15'inci sırada
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    HMD Global, 2017 yılından bu yana Nokia markası altında akıllı ve tuşlu telefonlar üretiyor. Ancak firma akıllı telefon pazarındaki sert rekabetle başa çıkamadı. Finli şirketin 2020'nin dördüncü çeyreğinde pastadan koparabildiği pay %1'in altında.

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    Araştırma şirketleri ücretsiz olarak yayınladıkları raporlarda sadece en popüler markalara yer verirler. Dolayısı ile Counterpoint Research'ün global akıllı telefon pazarına ilişkin son çeyrek raporu HMD Global'in sonuçlarını içermiyor.

    Nokia'nın gidişatı kötü: Akıllı telefon pazarında 15'inci sırada
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    Akıllı telefon satışları düşük

    Ancak Counterpoint, NokiaMob internet sitesinin talebi üzerine Nokia markasının gidişatıyla ilgili bazı önemli veriler paylaştı. Aktarılan bilgilere göre HMD Global'in toplam telefon sevkiyatı 2020'nin dördüncü çeyreğinde %30 oranında arttı.

    Nokia'nın gidişatı kötü: Akıllı telefon pazarında 15'inci sırada
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    Tuşlu (feature) ve akıllı telefon sevkiyatları sırasıyla %26 ve %35 artarken, HMD Global son çeyrekte sadece 2.8 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapabildi. Ancak aynı dönemde yaklaşık 12.7 milyon tuşlu telefon satışına imza atıldı.

    Bu sonuçların ardından Nokia, 2020'nin dördüncü çeyreğinde %16'lık pazar payıyla en büyük ikinci tuşlu telefon üreticisi oldu. Şirket akıllı telefon segmentinde ise % 0.7'lik pazar payı ile 15'inci sırada yer aldı.



    https://nokiamob.net/2021/01/29/nokia-mobile-shipped-15-5-million-phones-in-q4-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    2 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    andires42 (Mu E) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı uygun tutmazlarsa rekabet içinde zor yer alırlar.

    Nokia 6 Nokia 8 ayarında telefon çıkarmadılar.

    Nokia 7 plus olsun 8 sirocco olsun 8.5g olsun tasarım anlamıyla birbirine benzeyen cihazlardan ayrılıyordu.

    Google ve snapdragondan yüklü miktarda maddi destek aldılar.
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    Yürüyen Hoparlör 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Nokia mazide kaldı artık.
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    andires42 (Mu E) 11 dk. ( Mesaj Silindi ) Yürüyen Hoparlör
    Senide benide mezara maziye gömecek telefon yaptılar.
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