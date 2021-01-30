Nokia'nın gidişatı kötü: Akıllı telefon pazarında 15'inci sırada

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HMD Global, 2017 yılından bu yana Nokia markası altında akıllı ve tuşlu telefonlar üretiyor. Ancak firma akıllı telefon pazarındaki sert rekabetle başa çıkamadı. Finli şirketin 2020'nin dördüncü çeyreğinde pastadan koparabildiği pay %1'in altında.

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Araştırma şirketleri ücretsiz olarak yayınladıkları raporlarda sadece en popüler markalara yer verirler. Dolayısı ile Counterpoint Research'ün global akıllı telefon pazarına ilişkin son çeyrek raporu HMD Global'in sonuçlarını içermiyor.

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Akıllı telefon satışları düşük

Ancak Counterpoint, NokiaMob internet sitesinin talebi üzerine Nokia markasının gidişatıyla ilgili bazı önemli veriler paylaştı. Aktarılan bilgilere göre HMD Global'in toplam telefon sevkiyatı 2020'nin dördüncü çeyreğinde %30 oranında arttı.

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Tuşlu (feature) ve akıllı telefon sevkiyatları sırasıyla %26 ve %35 artarken, HMD Global son çeyrekte sadece 2.8 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapabildi. Ancak aynı dönemde yaklaşık 12.7 milyon tuşlu telefon satışına imza atıldı.

Bu sonuçların ardından Nokia, 2020'nin dördüncü çeyreğinde %16'lık pazar payıyla en büyük ikinci tuşlu telefon üreticisi oldu. Şirket akıllı telefon segmentinde ise % 0.7'lik pazar payı ile 15'inci sırada yer aldı.

https://nokiamob.net/2021/01/29/nokia-mobile-shipped-15-5-million-phones-in-q4-2020/

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