Redmi başkanı, K40'ın render görüntülerini çirkin olarak nitelendirdi

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Amiral gemisi Redmi K40'ın tanıtımı önümüzdeki Şubat ayında gerçekleştirilecek. Çinli üretici cihazın bazı teknik özelliklerini açıklamış olsa da akıllı telefonun tasarımı gizli tutuluyor.

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Buna rağmen Redmi K40'ı gösterdiği idda edilen bazı render görüntüler (aşağıda) internete düştü. Redmi başkanı Liu Weibing, kişisel Weibo hesabında bu görüntülerle ilgili görüşlerini paylaştı.

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"Gerçekte çok, çok güzel"

Deneyimli yöneticiye göre internete düşen görüntülerin hepsi sahte. Weibing, gerçek Redmi K40'ın çok, çok güzel olduğunu iddia ediyor. Bu arada cihazın elinde olduğunu ve söz konusu paylaşımı yeni Redmi K40'la yaptığını da belirtelim.

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Mevcut bilgilere göre Redmi K40, 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.81 inç boyutunda düz ekran, Snapdragon 888 işlemci, 5.000 mAh pil ve 108 megapiksel ana kamerayla gelecek. Akıllı telefon 463 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

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