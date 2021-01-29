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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi başkanı, K40'ın render görüntülerini çirkin olarak nitelendirdi

    Redmi yeni amiral gemisi telefonunu Şubat'ta tanıtacak. Şirket CEO'su Liu Weibing, internete dolaşan K40 render'larının "sahte" olduğunu, akıllı telefonun gerçekte çok çok güzel göründüğünü söyledi.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi başkanı, K40'ın render görüntülerini çirkin olarak nitelendirdi
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    Amiral gemisi Redmi K40'ın tanıtımı önümüzdeki Şubat ayında gerçekleştirilecek. Çinli üretici cihazın bazı teknik özelliklerini açıklamış olsa da akıllı telefonun tasarımı gizli tutuluyor.

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    Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone 13 Pro'da 1 TB depolama kapasitesi sunmayı planlıyor"

    Buna rağmen Redmi K40'ı gösterdiği idda edilen bazı render görüntüler (aşağıda) internete düştü. Redmi başkanı Liu Weibing, kişisel Weibo hesabında bu görüntülerle ilgili görüşlerini paylaştı.

    Redmi başkanı, K40'ın render görüntülerini çirkin olarak nitelendirdi
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    "Gerçekte çok, çok güzel"

    Deneyimli yöneticiye göre internete düşen görüntülerin hepsi sahte. Weibing, gerçek Redmi K40'ın çok, çok güzel olduğunu iddia ediyor. Bu arada cihazın elinde olduğunu ve söz konusu paylaşımı yeni Redmi K40'la yaptığını da belirtelim.

    Redmi başkanı, K40'ın render görüntülerini çirkin olarak nitelendirdi
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    Mevcut bilgilere göre Redmi K40, 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.81 inç boyutunda düz ekran, Snapdragon 888 işlemci, 5.000 mAh pil ve 108 megapiksel ana kamerayla gelecek. Akıllı telefon 463 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.



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    Pilotsuz helikopter havalandı

    C
    Cyrex_

    napim

    47 dakika önce
    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    4 saat önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    4 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    D dodofran 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    harbiden arkası kötü görünüyor.
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    haktan24 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    kutulara baktıgım kadarı ile redmi de kutudan şarj aletini cıkarmıs afferim aynı yoldan devam cok güzel taklit ediyorsunuz zamanında salladıgınız firmaya cep telefonu konusunda xiaomi benim için bitmiştir o yönden oppo reno 2 z ile yoluma devam ediyorum en azından adamlar dolu dolu kutu icerigi ve kaliteli cep telefonu yapmıslar ekran da fabrikasyon koruma jelatini kılıf vooc 3 hızlı şarj adaptörü kablosu kulaklıgı....
    1 Yanıt Yanıtla
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    T tplon (şükrü kılıbık) 54 dk. ( Mesaj Silindi ) haktan24
    Reno 2z den s10e'ye geçmiş biri olarak reno 2z gerçekten sorunsuz ve kaliteli bir cihaz s10e daha üst bir cihaz olsa da reno 2z'den daha memnundum.
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yav bu k30 mi10t değil mi, k40 hangi ara geldi
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