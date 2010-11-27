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Nokia, Ovi 3.0'ı yayınladı

8 yıl
9,4b
1
3
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Nokia, bir süredir testlerini sürdürdüğü eşzamanlama yazılımı Ovi'nin son sürümü olan Ovi 3.0'ı yayınladı. Beta olarak yayınlanan Ovi 3.0'ı kullanıcılardan gelecek geri dönüşler ile birlikte geliştirmeye devam edeceklerini belirten Nokia, geliştirme aşamasında çok çalıştıkları Ovi'nin kullanıcılara daha üst düzey performans sunacağını söylüyor.

Nokia'nın açıklamalarına göre Ovi 3.0, şu yenilikleri bünyesinde bulunduruyor;

  • Yeni ana ekran tasarımı
    • Eşzamanlama için içeriklere hızlı ulaşım
    • Ovi Store'daki önerilen uygulamalara ve oyunlara göz atabilme
    • Ovi Music önerilen şarkılara göz atabilme
    • Telefonunuzun güncellemeleri ve yedeklenmesiyle ilgili bildirimler
    • WLAN bağlantısına ihtiyaç duymadan internete bağlanabilme
  • Ovi Music
    • Medya oynatımında bütün kontrolü ele alma
    • Telefonunuzdan ya da telefonunuza şarkı sürükleyebilme
    • Ovi mağazasından milyonlarca şarkıya erişebilme
    • Nokia Ovi Suite'de ihtiyacınız olan bütün özelleriklere erişebilme
  • Hızlı ve kolay yüklenim
  • Eşzamanlama ve kararlılıkta iyileştirmeler
  • Harita yükleme ve kontrolünde gelişmiş kararlılık ve güvenlik

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DH Misafiri 8 yıl
bende bır turlu kayıt olamadın gıre bılsem bakıcam bende
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Sunbuloglu 8 yıl
Bende de ovi var ama bir kere bile kullanmadım. Son derece gereksiz. Bu tür programlar genelde reklam amaçlı ve giriş seviyesi kullanıcıları hedef alıyor sanırım:)
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Xagdas 8 yıl
Adam gibi program-oyun vs olmadıktan sonra napıyım ben Ovi'yi?
İmza: Nokia 5800 kullanıcısı
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