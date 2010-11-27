Nokia, Ovi 3.0'ı yayınladı

Nokia, bir süredir testlerini sürdürdüğü eşzamanlama yazılımı Ovi'nin son sürümü olan Ovi 3.0'ı yayınladı. Beta olarak yayınlanan Ovi 3.0'ı kullanıcılardan gelecek geri dönüşler ile birlikte geliştirmeye devam edeceklerini belirten Nokia, geliştirme aşamasında çok çalıştıkları Ovi'nin kullanıcılara daha üst düzey performans sunacağını söylüyor.

Nokia'nın açıklamalarına göre Ovi 3.0, şu yenilikleri bünyesinde bulunduruyor;

Yeni ana ekran tasarımı Eşzamanlama için içeriklere hızlı ulaşım Ovi Store'daki önerilen uygulamalara ve oyunlara göz atabilme Ovi Music önerilen şarkılara göz atabilme Telefonunuzun güncellemeleri ve yedeklenmesiyle ilgili bildirimler WLAN bağlantısına ihtiyaç duymadan internete bağlanabilme

Ovi Music Medya oynatımında bütün kontrolü ele alma Telefonunuzdan ya da telefonunuza şarkı sürükleyebilme Ovi mağazasından milyonlarca şarkıya erişebilme Nokia Ovi Suite'de ihtiyacınız olan bütün özelleriklere erişebilme

Hızlı ve kolay yüklenim

Eşzamanlama ve kararlılıkta iyileştirmeler

Harita yükleme ve kontrolünde gelişmiş kararlılık ve güvenlik