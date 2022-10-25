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    Nokia Streaming Stick 800 tanıtıldı: 1GB RAM için 60 Euro

    Standart televizyonları akıllı hale getiren Android TV cihazları, birçok firmanın dikkatini çekmişe benziyor. Telefon pazarının eski lideri Nokia da yeni Android TV cihazını tanıttı.
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    Nokia Streaming Stick 800 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda ilk Android TV cihazı Streaming Box 8000’i tanıtan Nokia, şimdi de yeni bir Android TV çubuğu duyurdu. Streaming Stick 800 isimli cihaz, Box 8000’e benzer özelliklere sahip olsa da maksimum 1080p çözünürlüğü destekliyor.

    60 Euro’dan satışa çıktı

    StreamView tarafından Nokia lisansı ile üretilen cihaz, Chromecast desteğine sahip ve Android 11 TV ile geliyor. Amlogic S805X2 işlemciden, Mali-G31 MP2 grafik biriminden ve 1GB RAM’den güç alan üründe 8GB dahili depolamaya yer verilmiş. 2.4Ghz ve 5GHz Wi-Fi desteğinin yanı sıra elbette Bluetooth da sunulmuş. Böylece klavye ve oyun kontrolcüsü gibi aksesuarların bağlanmasına izin veriyor. 

    Maksimum 1080p çözünürlüklü Nokia Streaming Stick 800, 60 Euro fiyat etiketi ile Avrupa’da satışa sunulmuş durumda. Cihaz; kutudan Bluetooth kumanda, güç adaptörü, HDMI uzatma kablosu ve iki AAA pil ile çıkıyor.

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