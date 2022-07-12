5.100mAh bataryalı giriş seviye Nokia T10 tablet tanıtıldı

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HMD Global, yeni bir giriş seviye Nokia tableti piyasaya sürdü. Bir Unisoc yonga setinden güç alan Nokia T10 için şirket, üç yıl boyunca aylık güvenlik güncellemesi vaat ediyor. Tablet, Wi-Fi ve Wi-Fi + 4G LTE olmak üzere iki varyantla geliyor.

Android 12'yi çalıştırıyor

Nokia'nın yeni tableti T10, 8 inç büyüklüğünde 1280 x 800 piksel çözünürlüğüyle HD LCD ekrana sahip. Önde ve arkada birer kamerası bulanan tablette AF ve LED flaşlı 8MP arka kamera yer alıyor. Cihaz, performans için 2 adet Cortex-A75 çekirdeğine ve verimlilik için 6adet Cortex A-55 çekirdeğine sahip Unisoc T606 üzerinde çalışıyor.

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Sadece okyanus mavisi renkte sunulacak olan cihaz, Android 12'yi çalıştıracak. Nokia T10, yalnızca Wi-Fi 3/32GB modeli için 159 dolar başlangıç fiyatıyla Ağustos'tan itibaren satışa çıkacak.

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Nokia T10 özellikleri

Ekran : 8 inç, 1280x800 piksel, LCD

: 8 inç, 1280x800 piksel, LCD İşlemci : Unisoc T606

: Unisoc T606 RAM : 3GB/4GB

: 3GB/4GB Depolama : 32GB/64GB

: 32GB/64GB İşletim sistemi : Android 12

: Android 12 Ön kamera : 2 megapiksel

: 2 megapiksel Arka kamera : 8 megapiksel

: 8 megapiksel Batarya : 5.250 mAh, 10W şarj

: 5.250 mAh, 10W şarj Boyutlar: 208.0 x 123,2 x 9,00 mm

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