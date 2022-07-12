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    5.100mAh bataryalı giriş seviye Nokia T10 tablet tanıtıldı

    Nokia'nın yeni giriş seviye tableti T10, 8 inç büyüklüğündeki ekranıyla duyuruldu. Nokia T10, Android 12'yi çalıştıracak ve Unisoc yonga setinden güç alacak.    
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    Nokia T10 tanıtıldı: İşte teknik özellikleri ve fiyatı
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    HMD Global, yeni bir giriş seviye Nokia tableti piyasaya sürdü. Bir Unisoc yonga setinden güç alan Nokia T10 için şirket, üç yıl boyunca aylık güvenlik güncellemesi vaat ediyor. Tablet, Wi-Fi ve Wi-Fi + 4G LTE olmak üzere iki varyantla geliyor.

    Android 12'yi çalıştırıyor

    Nokia'nın yeni tableti T10, 8 inç büyüklüğünde 1280 x 800 piksel çözünürlüğüyle HD LCD ekrana sahip. Önde ve arkada birer kamerası bulanan tablette AF ve LED flaşlı 8MP arka kamera yer alıyor. Cihaz, performans için 2 adet Cortex-A75 çekirdeğine ve verimlilik için 6adet Cortex A-55 çekirdeğine sahip Unisoc T606 üzerinde çalışıyor.

    Sadece okyanus mavisi renkte sunulacak olan cihaz, Android 12'yi çalıştıracak. Nokia T10, yalnızca Wi-Fi 3/32GB modeli için 159 dolar başlangıç fiyatıyla Ağustos'tan itibaren satışa çıkacak.

    Nokia T10 tanıtıldı: İşte teknik özellikleri ve fiyatı
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    Nokia T10 özellikleri

    • Ekran: 8 inç, 1280x800 piksel, LCD
    • İşlemci: Unisoc T606
    • RAM: 3GB/4GB
    • Depolama: 32GB/64GB
    • İşletim sistemi: Android 12
    • Ön kamera: 2 megapiksel
    • Arka kamera: 8 megapiksel
    • Batarya: 5.250 mAh, 10W şarj
    • Boyutlar: 208.0 x 123,2 x 9,00 mm
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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 3 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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