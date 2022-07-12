5.100mAh bataryalı giriş seviye Nokia T10 tablet tanıtıldı

HMD Global, yeni bir giriş seviye Nokia tableti piyasaya sürdü. Bir Unisoc yonga setinden güç alan Nokia T10 için şirket, üç yıl boyunca aylık güvenlik güncellemesi vaat ediyor. Tablet, Wi-Fi ve Wi-Fi + 4G LTE olmak üzere iki varyantla geliyor.
Android 12'yi çalıştırıyor
Nokia'nın yeni tableti T10, 8 inç büyüklüğünde 1280 x 800 piksel çözünürlüğüyle HD LCD ekrana sahip. Önde ve arkada birer kamerası bulanan tablette AF ve LED flaşlı 8MP arka kamera yer alıyor. Cihaz, performans için 2 adet Cortex-A75 çekirdeğine ve verimlilik için 6adet Cortex A-55 çekirdeğine sahip Unisoc T606 üzerinde çalışıyor.
Sadece okyanus mavisi renkte sunulacak olan cihaz, Android 12'yi çalıştıracak. Nokia T10, yalnızca Wi-Fi 3/32GB modeli için 159 dolar başlangıç fiyatıyla Ağustos'tan itibaren satışa çıkacak.
Nokia T10 özellikleri
- Ekran: 8 inç, 1280x800 piksel, LCD
- İşlemci: Unisoc T606
- RAM: 3GB/4GB
- Depolama: 32GB/64GB
- İşletim sistemi: Android 12
- Ön kamera: 2 megapiksel
- Arka kamera: 8 megapiksel
- Batarya: 5.250 mAh, 10W şarj
- Boyutlar: 208.0 x 123,2 x 9,00 mm
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...