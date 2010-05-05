Nokia ve Intel, MeeGo'lu ilk cihazı 2010'un sonunda satışa sunabilir

Bilişim dünyasının iki dev ismi Nokia ve Intel cephesinden gelen son haberlere göre MeeGo işletim sistemine sahip ilk "portatif elektronik cihazının" bir aksilik olmazsa 2010 yılı sonunda raflardaki yerini alacak.

Intel'in yöneticilerinden Pankaj Kedia, iki firmanın imzasını taşıyan MeeGo işletim sistemine sahip olan ve gücünü Intel'in Atom Z600 yongasından alacak olan cihaz, 2010 yılının son döneminde eknoloji severlere sunulacak. Kedia, dile getirdiği cihazın bir telefon mu, tablet mi yoksa netbook mu olacağını açıklanmadı...

Konuyla ilgili olarak Pocket Lint'e açıklamalarda bulunan Nokia'da MeeGo'lu ilk çözümü yıl sonuna doğru satışa sunmayı ümit ettiklerini belirtti.

<a href="http://www.electronista.com/articles/10/05/05/intel.may.have.hinted.at.atom.based.nokia.phone/">Electronista</a>