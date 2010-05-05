Nokia ve Intel, MeeGo'lu ilk cihazı 2010'un sonunda satışa sunabilir

Haber Editörü
Bilişim dünyasının iki dev ismi Nokia ve Intel cephesinden gelen son haberlere göre MeeGo işletim sistemine sahip ilk "portatif elektronik cihazının" bir aksilik olmazsa 2010 yılı sonunda raflardaki yerini alacak.
Intel'in yöneticilerinden Pankaj Kedia, iki firmanın imzasını taşıyan MeeGo işletim sistemine sahip olan ve gücünü Intel'in Atom Z600 yongasından alacak olan cihaz, 2010 yılının son döneminde eknoloji severlere sunulacak. Kedia, dile getirdiği cihazın bir telefon mu, tablet mi yoksa netbook mu olacağını açıklanmadı...
Konuyla ilgili olarak Pocket Lint'e açıklamalarda bulunan Nokia'da MeeGo'lu ilk çözümü yıl sonuna doğru satışa sunmayı ümit ettiklerini belirtti.
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Daha MeeGo platformlu hiçbir cihaz piyasada yokken iPhone'dan geri olduğunu neye dayanarak söylüyorsunuz?
Isterseniz bir önceki versiyon olan Maemo platformlu N900'e bakın. Donanım ve yazılım olarak iPhone'dan daha üstün bir cihaz.
N8'i bir inceleyin isterseniz.
Al işte bi tane daha burnunun ucundan öteyi göremeyen, gözünü iPhone bürümüş troll; o kadar çoklar ki al birini, vur ötekine... iPhone ile mi doğdunuz?
Artık bir zahmet çıkarsında görelim artık şu MeeGo cihazları. Bu arada Intel'in atom işlemci performansını da çok merak ediyorum doğrusu. Bakalım nasıl bir cihaz çıkacak?