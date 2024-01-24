Pixel 9 Pro tasarımı ayrıntılarıyla ortaya çıktı

Pixel 9 Pro renderları sızdı
OnLeaks tarafından servis edilen Pixel 9 Pro ile görünüşe göre Google düz bir panele geçecek. Pixel 9 Pro'nun selefinden daha küçük olacağı ve Pixel 8 Pro'ya ait 6,7 inçlik ekrana kıyasla 6,5 inçlik bir ekrana geçeceği söyleniyor. Bunun dışında, Pixel 9 Pro'nun daha ince çerçeveler ve geçen seferkinden daha büyük sensörlere sahip yatay olarak düzenlenmiş bir arka kamera bölümüne sahip olacağı belirtiliyor.
Renderlar ayrıca Pixel 9 Pro'nun boyutlarını da veriyor ve 162,7 x 76,6 x 8,5 mm ölçülerinde olacağını iddia ediyor ki bu büyük kamera çıkıntısını sayarsanız 12,0 mm'ye yükselecek. Daha önce, hem Pixel 9 hem de Pixel 9 Pro'nun Tensor G4 SoC ile donatılacağını öğrenmiştik, ancak söylentiler yonga setinin Tensor G3'e göre küçük bir yükseltme olacağını ve Google'ın muhtemelen döküm ortağı olarak Samsung'a bağlı kalacağını iddia ediyordu. Ancak Koreli üreticinin Exynos 2400 ve kıyaslama karşılaştırmalarında öne çıkan etkileyici yetenekleriyle herkesin dikkatini çektiği düşünüldüğünde, Tensor G4 için söylenen “küçük yükseltme” düşüncesi yerini güçlü yükseltmeye burakıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.