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    Pixel 9 Pro tasarımı ayrıntılarıyla ortaya çıktı

    Google’ın Pixel telefonlarının tanıtımdan önce sızmasına alışmış durumdayız. Bu bağlamda Pixel 9 Pro tasarımı da kısa bir süre önce gün yüzüne çıktı ve tasarım önemli ölçüde değişiyor.
    Pixel 9 Pro tasarımı ayrıntılarıyla ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google I/O'ya hala birkaç ay olsa da Pixel 9 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Kısa süre önce paylaşılan render görüntüleri serinin tepe modeli Pixel 9 Pro’nın tasarımını gözler önüne seriyor. Sızan görüntüler Google’ın tasarım noktasında Pixel 9 serisinde önemli değişiklikler yapacağını gösteriyor.

    Pixel 9 Pro renderları sızdı

    OnLeaks tarafından servis edilen Pixel 9 Pro ile görünüşe göre Google düz bir panele geçecek. Pixel 9 Pro'nun selefinden daha küçük olacağı ve Pixel 8 Pro'ya ait 6,7 inçlik ekrana kıyasla 6,5 inçlik bir ekrana geçeceği söyleniyor. Bunun dışında, Pixel 9 Pro'nun daha ince çerçeveler ve geçen seferkinden daha büyük sensörlere sahip yatay olarak düzenlenmiş bir arka kamera bölümüne sahip olacağı belirtiliyor.

    Pixel 9 Pro tasarımı ayrıntılarıyla ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kamera detaylarından bahsedilmese de, merkezdeki ünite üçlünün en büyüğü ve hemen yanına bir periskop kamera yerleştirilmiş. Tahminimiz doğruysa, sensörün arka flaşın hemen altında bulunduğunu varsayarsak, sıcaklık sensörü de bu amiral gemisinde geri dönecek gibi görünüyor.

    Renderlar ayrıca Pixel 9 Pro'nun boyutlarını da veriyor ve 162,7 x 76,6 x 8,5 mm ölçülerinde olacağını iddia ediyor ki bu büyük kamera çıkıntısını sayarsanız 12,0 mm'ye yükselecek. Daha önce, hem Pixel 9 hem de Pixel 9 Pro'nun Tensor G4 SoC ile donatılacağını öğrenmiştik, ancak söylentiler yonga setinin Tensor G3'e göre küçük bir yükseltme olacağını ve Google'ın muhtemelen döküm ortağı olarak Samsung'a bağlı kalacağını iddia ediyordu. Ancak Koreli üreticinin Exynos 2400 ve kıyaslama karşılaştırmalarında öne çıkan etkileyici yetenekleriyle herkesin dikkatini çektiği düşünüldüğünde, Tensor G4 için söylenen “küçük yükseltme” düşüncesi yerini güçlü yükseltmeye burakıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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