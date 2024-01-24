Tam Boyutta Gör Google I/O'ya hala birkaç ay olsa da Pixel 9 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Kısa süre önce paylaşılan render görüntüleri serinin tepe modeli Pixel 9 Pro’nın tasarımını gözler önüne seriyor. Sızan görüntüler Google’ın tasarım noktasında Pixel 9 serisinde önemli değişiklikler yapacağını gösteriyor.

Pixel 9 Pro renderları sızdı

OnLeaks tarafından servis edilen Pixel 9 Pro ile görünüşe göre Google düz bir panele geçecek. Pixel 9 Pro'nun selefinden daha küçük olacağı ve Pixel 8 Pro'ya ait 6,7 inçlik ekrana kıyasla 6,5 inçlik bir ekrana geçeceği söyleniyor. Bunun dışında, Pixel 9 Pro'nun daha ince çerçeveler ve geçen seferkinden daha büyük sensörlere sahip yatay olarak düzenlenmiş bir arka kamera bölümüne sahip olacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Kamera detaylarından bahsedilmese de, merkezdeki ünite üçlünün en büyüğü ve hemen yanına bir periskop kamera yerleştirilmiş. Tahminimiz doğruysa, sensörün arka flaşın hemen altında bulunduğunu varsayarsak, sıcaklık sensörü de bu amiral gemisinde geri dönecek gibi görünüyor.

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Renderlar ayrıca Pixel 9 Pro'nun boyutlarını da veriyor ve 162,7 x 76,6 x 8,5 mm ölçülerinde olacağını iddia ediyor ki bu büyük kamera çıkıntısını sayarsanız 12,0 mm'ye yükselecek. Daha önce, hem Pixel 9 hem de Pixel 9 Pro'nun Tensor G4 SoC ile donatılacağını öğrenmiştik, ancak söylentiler yonga setinin Tensor G3'e göre küçük bir yükseltme olacağını ve Google'ın muhtemelen döküm ortağı olarak Samsung'a bağlı kalacağını iddia ediyordu. Ancak Koreli üreticinin Exynos 2400 ve kıyaslama karşılaştırmalarında öne çıkan etkileyici yetenekleriyle herkesin dikkatini çektiği düşünüldüğünde, Tensor G4 için söylenen “küçük yükseltme” düşüncesi yerini güçlü yükseltmeye burakıyor.

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Pixel 9 Pro tasarımı ayrıntılarıyla ortaya çıktı