Nokia X5 tanıtıldı! Düşük fiyata çentikli ekran, çift kamera

HMD Global’in normal şartlarda 11 Temmuz’da tanıtacağı ancak mekan sorunları nedeniyle ertelenen Nokia X5'in lansmanı bugün gerçekleşti. Çentikli ekran ve çift kamera özellikleriyle Nokia X5, orta sınıfın dikkat çeken telefonlarından olacak.

Nokia X5 özellikleri

Nokia X5, markanın ilk çentikli ekranlı modeli Nokia X6’ya benzer bir tasarımla geliyor. 5.86 inç boyutundaki ekran HD+ (720x1520 piksel) çözünürlüğe sahip. Her ne kadar çentikli ekranı olsa da alt çerçevenin kalınlığından dolayı yüzde 84 ekran/kasa oranını anca yakaladığını görüyoruz.

Gücünü MediaTek Helio P60 yonga setinden alan Nokia X5; 3 GB RAM/32 GB ROM ve 4 GB RAM/64 GB ROM depolama alanı seçeneğini kullanıcıya sunuyor. MicroSD kart ile depolama alanını arttırabilmek mümkün.

Çift arka kamera, AI destekli ön kamera

Cam arka yüzeyde dikey konumlandırılmış iki adet arka kamera ve altında parmak izi sensörü bulunuyor. Birincil arka kamera 13 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığında. İkincil arka kamera ise 5 MP çözünürlüğünde. Çift kamera sayesinde portre modunda fotoğraf çekilebiliyor.

Önde 5 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığında tek bir kamera olmasına rağmen AI desteğiyle portre fotoğraflar çekebilmek mümkün.





Kutudan en güncel Android sürümü Android 8.1 Oreo ile çıkan Nokia X5’e 3060 mAh büyüklüğünde pil güç veriyor. HMD Global, bu telefonun Android P’ye hızlı bir şekilde güncelleneceğini iddia ediyor.

Nokia X fiyatı ve çıkış tarihi

Kullanıcılar telefonu siyah, beyaz ve mavi renk seçeneklerinden dilediğini seçerek satın alabilecek. Telefonun 3 GB RAM’li versiyonu 150 dolar, 4 GB RAM’li versiyonu ise 210 dolar fiyat etiketine sahip. Telefon, 19 Temmuz'da Çin'de satışa sunulacak.