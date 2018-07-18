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Nokia X5 tanıtıldı! Düşük fiyata çentikli ekran, çift kamera

HMD Global tarafından canlanan Nokia'nın yeni çentikli telefonu Nokia X5 tanıtıldı. Çift kameralı, çentikli ekranlı Nokia X5'in özellikleri, 150 dolarlık fiyatına göre iyi duruyor.
10 ay
3,8b
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12
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Nokia X5 tanıtıldı! Düşük fiyata çentikli ekran, çift kamera

HMD Global’in normal şartlarda 11 Temmuz’da tanıtacağı ancak mekan sorunları nedeniyle ertelenen Nokia X5'in lansmanı bugün gerçekleşti. Çentikli ekran ve çift kamera özellikleriyle Nokia X5, orta sınıfın dikkat çeken telefonlarından olacak.

Nokia X5 özellikleri

Nokia X5, markanın ilk çentikli ekranlı modeli Nokia X6’ya benzer bir tasarımla geliyor. 5.86 inç boyutundaki ekran HD+ (720x1520 piksel) çözünürlüğe sahip. Her ne kadar çentikli ekranı olsa da alt çerçevenin kalınlığından dolayı yüzde 84 ekran/kasa oranını anca yakaladığını görüyoruz.

Gücünü MediaTek Helio P60 yonga setinden alan Nokia X5; 3 GB RAM/32 GB ROM ve 4 GB RAM/64 GB ROM depolama alanı seçeneğini kullanıcıya sunuyor. MicroSD kart ile depolama alanını arttırabilmek mümkün.

Çift arka kamera, AI destekli ön kamera

Cam arka yüzeyde dikey konumlandırılmış iki adet arka kamera ve altında parmak izi sensörü bulunuyor. Birincil arka kamera 13 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığında. İkincil arka kamera ise 5 MP çözünürlüğünde. Çift kamera sayesinde portre modunda fotoğraf çekilebiliyor.


Önde 5 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığında tek bir kamera olmasına rağmen AI desteğiyle portre fotoğraflar çekebilmek mümkün.


Kutudan en güncel Android sürümü Android 8.1 Oreo ile çıkan Nokia X5’e 3060 mAh büyüklüğünde pil güç veriyor. HMD Global, bu telefonun Android P’ye hızlı bir şekilde güncelleneceğini iddia ediyor.

Nokia X fiyatı ve çıkış tarihi

Kullanıcılar telefonu siyah, beyaz ve mavi renk seçeneklerinden dilediğini seçerek satın alabilecek. Telefonun 3 GB RAM’li versiyonu 150 dolar, 4 GB RAM’li versiyonu ise 210 dolar fiyat etiketine sahip. Telefon, 19 Temmuz'da Çin'de satışa sunulacak.


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Esteban C 10 ay en beğenilen
Nokia gerçekten geri döndü. Kral geri döndü

Nokia böyle fiyat politikası uyguladığı sürece Xiaomi yi geride bırakabilir F/P olarak.
Bu model için donanıma göre çok iyi fiyatlandırma olmuş. Nokia nın satışları artar umarım.

Nokia gerçekten geri döndü. Kral geri döndüNokia böyle fiyat politikası uyguladığı sürece Xiaomi yi geride bırakabilir F/P olarak.Bu model...
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The white warrior 5 ay
Nokia x5 Türkiyeye Nokia 5.1 plus olarak gelecek. Dora iletişime sordum 2019'un ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacakmış. Ha bu arada Helio p60 işlemcisine sahip olmasına rağmen 4k video çekemiyormuş. Max 1080p 30 fps şimdilik
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swat882 10 ay
Nokia 8 i niye tuşlu yaparsın ki, mis gibi 835 li cihaz, keşke 8 bu tasarım ile gelseymiş ekrana çizilen butonlar her zaman daha avantajlı
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soneday 10 ay
smart p dururken mantıksız
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oguzcavusoglu 10 ay
Bakalım Türkiye'de fiyatı ne kadar olacak ?
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Johan Elmander 10 ay
Nokia 5.1'de 1080p ekran varken buna 720p koymaları olmamış bence.
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dere.beyi 10 ay
150 dolarlık telefonun özendiği 1,000$'lık iphone x den daha güzel görünmesi
TAKDİRE ŞAYEN
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Esteban C 10 ay en beğenilen
Nokia gerçekten geri döndü. Kral geri döndü

Nokia böyle fiyat politikası uyguladığı sürece Xiaomi yi geride bırakabilir F/P olarak.
Bu model için donanıma göre çok iyi fiyatlandırma olmuş. Nokia nın satışları artar umarım.

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Kefelon 10 ay
Ne olursa olsun Full HD olsaymış keşke ekranı. Oyunlarda falan yeterli olmazdı kesinlikle ama YouTube'da, Arayüzde vs. 1080p altına inmek bu saatten sonra yanlış.
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ergenius 10 ay
Sene 2009 olsa bu telefona muadilleri daha iyi donanımlı ve 500$ iken Nokia, 700$ fiyat biçerdi. Biz de bir ton laf ederdik. Mazi gözümde canlandı

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axesis 10 ay
çok güzel alet .. fiyata makul tam orta sınıf bişi
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