Nokia X5 tanıtıldı! Düşük fiyata çentikli ekran, çift kamera

Nokia X5 özellikleri
Nokia X5, markanın ilk çentikli ekranlı modeli Nokia X6’ya benzer bir tasarımla geliyor. 5.86 inç boyutundaki ekran HD+ (720x1520 piksel) çözünürlüğe sahip. Her ne kadar çentikli ekranı olsa da alt çerçevenin kalınlığından dolayı yüzde 84 ekran/kasa oranını anca yakaladığını görüyoruz.
Gücünü MediaTek Helio P60 yonga setinden alan Nokia X5; 3 GB RAM/32 GB ROM ve 4 GB RAM/64 GB ROM depolama alanı seçeneğini kullanıcıya sunuyor. MicroSD kart ile depolama alanını arttırabilmek mümkün.
Çift arka kamera, AI destekli ön kamera
Cam arka yüzeyde dikey konumlandırılmış iki adet arka kamera ve altında parmak izi sensörü bulunuyor. Birincil arka kamera 13 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığında. İkincil arka kamera ise 5 MP çözünürlüğünde. Çift kamera sayesinde portre modunda fotoğraf çekilebiliyor.
Önde 5 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığında tek bir kamera olmasına rağmen AI desteğiyle portre fotoğraflar çekebilmek mümkün.
Kutudan en güncel Android sürümü Android 8.1 Oreo ile çıkan Nokia X5’e 3060 mAh büyüklüğünde pil güç veriyor. HMD Global, bu telefonun Android P’ye hızlı bir şekilde güncelleneceğini iddia ediyor.
Nokia X fiyatı ve çıkış tarihi
Kullanıcılar telefonu siyah, beyaz ve mavi renk seçeneklerinden dilediğini seçerek satın alabilecek. Telefonun 3 GB RAM’li versiyonu 150 dolar, 4 GB RAM’li versiyonu ise 210 dolar fiyat etiketine sahip. Telefon, 19 Temmuz'da Çin'de satışa sunulacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nokia böyle fiyat politikası uyguladığı sürece Xiaomi yi geride bırakabilir F/P olarak.
Bu model için donanıma göre çok iyi fiyatlandırma olmuş. Nokia nın satışları artar umarım.