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Nokia X5'in detaylı özellikleriyle beraber fotoğrafı gün yüzüne çıktı

9 yıl
147,4b
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21
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Nokia X5'in detaylı özellikleriyle beraber fotoğrafı gün yüzüne çıktı
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın X5 modelini resmi olarak tanıttığına ve yeni cep telefonunun China Mobile yolcusu olduğuna dair bilgileri dün sizlerle paylaşmıştık. Ancak Nokia, basın duyurusunda X5'in tüm teknik özelliklerine ve fotoğraflarına yer vermemişti. Sade tasarımlı Nokia X5'in karşımıza çıkan teknik özellikleri şu şekilde;

- 113 x 49,8 x 14,7 mm ebatlarında ve 120 gram ağırlığında tasarım
- TD-SDCMA / GSM şebekesi desteği
- Symbian 3rd Edition işletim sistemi
- 2.4 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT ekran
- 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, çift led flaş
- 640x480@30 FPS video kaydı
- 256 MB dahili bellek, microSD kart girişi
- microUSB portu
- Bluetooth
- GPS

Nokia X5'in diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.
Nokia X5'in detaylı özellikleriyle beraber fotoğrafı gün yüzüne çıktı
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DH Misafiri 7 yıl
fıyatı ne kadar
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CaSsErDoDo 9 yıl
kamyonun altına takoz diye çıkarsalar daha çok satar
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ali282 9 yıl
ekrandaki kız güzelmiş.
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aliyazc 9 yıl
tasarımı beyenmedim yılların deneyimi nokia yerini apple kaptırdı.Bence tasarım ekibini kovup yeni yetenekler almaları lazım
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people are strange 9 yıl
teelfonda sadelik arayanlar için, sadece konuşup mesajlaşanlar için (misal anne, baba veya telefonu laptop gibi kullanmayanlar) ideal bir dizayn bence. hep söylüyorum bunu. benim annem babam ne anlar qwerty'den dokunmatikten, veya sadece alo diyenler ne yapacak qwerty'yi dokunmatiği
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Tolgá 9 yıl
tasarım çok kötü
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Closer 9 yıl
bu teelfon mesaj yazmamak için yapılmış
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sertacaygun 9 yıl
Fiyatı uygun olursa siyahını almak isterim açıkçası.
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Mr. Jingles 9 yıl
Grey garantili olur olmasına ama Türkçe dil desteği olmayabilir cihazda.
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Mustang__TR 9 yıl
tasarımı olmamış bence..
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artenis 9 yıl
minicik ekran ve tuş takımı, 2000 lerin başına dönmüş
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people are strange 9 yıl
bizde de grey garantili satılır zaten resmi olarak gelmese de.
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Kissed by Fire 9 yıl

artenis
minicik ekran ve tuş takımı, 2000 lerin başına dönmüş

Ufacık dediğiniz ekran 2.4 inç dokunmatik olmayan model için ideal bir boyut. N79da da şu an o boyutta ekran kullanıyorum. 2000lerin başı dediğiniz 2009 mu acaba?
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DiciQ 9 yıl
hiçte fena durmuyor oldukça beğendim ülkemizede girmesi dilegimle
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Mr. Jingles 9 yıl
Neden sadece Çin pazarı için yapıldı acaba? Dediklerimin bir kısmıda çıktı


Işlemci hakkında bilgi var mı?
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..Knight.. 9 yıl
sugar_klavyeci

Neden sadece Çin pazarı için yapıldı acaba? Dediklerimin bir kısmıda çıktı


Işlemci hakkında bilgi var mı?


Malesef işlemciyle alakalı bilgiye ulaşamadım. Sadece Nokia değil tüm firmalar benzer stratejiyi uyguluyor.
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