Nokia X5'in detaylı özellikleriyle beraber fotoğrafı gün yüzüne çıktı

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın X5 modelini resmi olarak tanıttığına ve yeni cep telefonunun China Mobile yolcusu olduğuna dair bilgileri dün sizlerle paylaşmıştık. Ancak Nokia, basın duyurusunda X5'in tüm teknik özelliklerine ve fotoğraflarına yer vermemişti. Sade tasarımlı Nokia X5'in karşımıza çıkan teknik özellikleri şu şekilde;

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- 113 x 49,8 x 14,7 mm ebatlarında ve 120 gram ağırlığında tasarım- TD-SDCMA / GSM şebekesi desteği- Symbian 3rd Edition işletim sistemi- 2.4 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT ekran- 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, çift led flaş- 640x480@30 FPS video kaydı- 256 MB dahili bellek, microSD kart girişi- microUSB portu- Bluetooth- GPS Nokia X5'in diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.