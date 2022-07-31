Nokia ve Zeiss’ın ortaklığı sona erdi

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Bir zamanların telefon devi Nokia, akıllı telefon devrimi ile pazar payı kaybetse de telefon kameraları konusunda her zaman en üstlerde oynuyordu. N90, 808 PureView, Lumia 920 ve Lumia 1020 gibi telefonlarında Zeiss optiklerini kullanarak kaliteli cihazlar üreten firma, HMD Global adı altında tekrar Zeiss markası ile anlaşmıştı. 2017’den beri süren ortaklığın 2021 yılında sona erdiği açıklandı.

Yeni Nokia telefonlar Zeiss optik içermeyecek

Nokia, yaptığı açıklama ile Zeiss firması ile olan ortaklıklarının 2021 yılında bittiğini açıkladı. Zeiss, 2020 yılında Vivo markası ile anlaşmıştı ancak Nokia ile olan anlaşmalarının da devam edeceğini bildirmişti. Görünüşe göre Zeiss ile Nokia’nın ortaklığı bu noktadan sonra yalnızca 1 yıl devam edebilmiş. Böylece Nokia XR20, firmanın Zeiss donanımlı son akıllı telefonu oluyor.

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HMD Global altında pek de başarılı olamayan Nokia, son yıllarda üst seviye akıllı telefon pazarından çekilmişti. Nokia’nın Zeiss ile olan anlaşmasını neden bitirdiği açıklanmadı ancak firmanın akıllı telefonlarında maliyet düşürmek için böyle bir hareket yaptığı tahmin ediliyor. Mobil dünya tarihindeki en ilgi çekici kamera donanımlarını üreten Nokia ve Zeiss ortaklığı, artık tarihin tozlu sayfalarında kalmış olacak.

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