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    Anlık Bildirim

    HMD’nin yeni tableti ortaya çıktı: Snapdragon 7 Gen 2 ile geliyor

    Geçtiğimiz yıllarda Nokia markası altında birçok akıllı telefon ve tablet piyasaya süren HMD, kendi markasını genişletmeye başladı. İddialara göre firma, yeni bir tablet üzerinde çalışıyor.
    HMD Slate Tab Tam Boyutta Gör
    Bir zamanlar telefon pazarının lideri olan Nokia, geçtiğimiz yıllarda HMD Global altında varlığına devam etti. HMD, Nokia markası altında birçok akıllı telefon, tablet, kulaklık ve akıllı televizyon piyasaya sürdü. Beklediği başarıyı bulamayan HMD, strateji değişikliğine gidiyor. Nokia markası dışında kendi markası altında da ürünler tanıtmaya hazırlanan firma, iddialara göre yeni bir tablet üzerinde çalışıyor.

    HMD Slate Tab'ın teknik özellikleri ortaya çıktı

    HMD, geçtiğimiz yıllarda Nokia markası altında T21 ve T10 gibi tabletler piyasaya sürmüştü. İddialara göre firma, önümüzdeki dönemde tanıtacağı tabletleri kendi markası altında piyasaya sürecek. Firmanın üzerinde çalıştığı tabletlerden biri olan HMD Slate Tab, teknik detayları ile birlikte ortaya çıktı.

    Slate Tab, 10.6 inç 90Hz tazeleme hızında çalışan 2K çözünürlüklü ekrana sahip olacak. Cihazın kamera sistemini ise 13MP arka kamera ve 8MP geniş açılı ön kamera oluşturacak. Snapdragon 7 Gen 2’den güç alması beklenen cihaz 8GB RAM’e ve 128GB UFS 2.2 depolama alanına sahip olacak. Cihazın bağlantı seçeneklerini 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC, USB Type-C ve Micro SD girişi oluşturacak. Cihazın güç seçeneklerini ise 9250 mAh batarya ve 30W hızlı şarj oluşturacak. Ortaya çıkan görseller, yeni tabletin HMD Skyline’a benzeyeceğini gösteriyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre HMD, Slate Tab dışında HMD Tab ve HMD Tab Lite üzerinde de çalışıyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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