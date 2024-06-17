HMD’nin yeni tableti ortaya çıktı: Snapdragon 7 Gen 2 ile geliyor

HMD Slate Tab'ın teknik özellikleri ortaya çıktı
HMD, geçtiğimiz yıllarda Nokia markası altında T21 ve T10 gibi tabletler piyasaya sürmüştü. İddialara göre firma, önümüzdeki dönemde tanıtacağı tabletleri kendi markası altında piyasaya sürecek. Firmanın üzerinde çalıştığı tabletlerden biri olan HMD Slate Tab, teknik detayları ile birlikte ortaya çıktı.
Slate Tab, 10.6 inç 90Hz tazeleme hızında çalışan 2K çözünürlüklü ekrana sahip olacak. Cihazın kamera sistemini ise 13MP arka kamera ve 8MP geniş açılı ön kamera oluşturacak. Snapdragon 7 Gen 2’den güç alması beklenen cihaz 8GB RAM’e ve 128GB UFS 2.2 depolama alanına sahip olacak. Cihazın bağlantı seçeneklerini 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC, USB Type-C ve Micro SD girişi oluşturacak. Cihazın güç seçeneklerini ise 9250 mAh batarya ve 30W hızlı şarj oluşturacak. Ortaya çıkan görseller, yeni tabletin HMD Skyline’a benzeyeceğini gösteriyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre HMD, Slate Tab dışında HMD Tab ve HMD Tab Lite üzerinde de çalışıyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.