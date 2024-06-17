HMD’nin yeni tableti ortaya çıktı: Snapdragon 7 Gen 2 ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Bir zamanlar telefon pazarının lideri olan Nokia, geçtiğimiz yıllarda HMD Global altında varlığına devam etti. HMD, Nokia markası altında birçok akıllı telefon, tablet, kulaklık ve akıllı televizyon piyasaya sürdü. Beklediği başarıyı bulamayan HMD, strateji değişikliğine gidiyor. Nokia markası dışında kendi markası altında da ürünler tanıtmaya hazırlanan firma, iddialara göre yeni bir tablet üzerinde çalışıyor.

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HMD Slate Tab'ın teknik özellikleri ortaya çıktı

HMD, geçtiğimiz yıllarda Nokia markası altında T21 ve T10 gibi tabletler piyasaya sürmüştü. İddialara göre firma, önümüzdeki dönemde tanıtacağı tabletleri kendi markası altında piyasaya sürecek. Firmanın üzerinde çalıştığı tabletlerden biri olan HMD Slate Tab, teknik detayları ile birlikte ortaya çıktı.

Slate Tab, 10.6 inç 90Hz tazeleme hızında çalışan 2K çözünürlüklü ekrana sahip olacak. Cihazın kamera sistemini ise 13MP arka kamera ve 8MP geniş açılı ön kamera oluşturacak. Snapdragon 7 Gen 2’den güç alması beklenen cihaz 8GB RAM’e ve 128GB UFS 2.2 depolama alanına sahip olacak. Cihazın bağlantı seçeneklerini 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC, USB Type-C ve Micro SD girişi oluşturacak. Cihazın güç seçeneklerini ise 9250 mAh batarya ve 30W hızlı şarj oluşturacak. Ortaya çıkan görseller, yeni tabletin HMD Skyline’a benzeyeceğini gösteriyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre HMD, Slate Tab dışında HMD Tab ve HMD Tab Lite üzerinde de çalışıyor.



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HMD Slate Tab ortaya çıktı