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Nokia'dan 5 yeni alt segment telefon; 1280, 1616, 1800, 2220 ve 2690

9 yıl
88,1b
1
35
Diğer
knight
Haber Editörü
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Cep telefonlarında multimedya özelliklerine önem verenleri göz önünde bulundurmasının yanısıra telefonları yalnızca iletişim amacıyla kullananları da unutmayan Nokia, bugün alt segmentte konumlandırdığı 1280, 1616, 1800, 2220 ve 2690 olmak üzere 5 yeni modelini gün yüzüne çıkardı.

Nokia 1280, 1616, 2690'ın 2010'un ilk çeyreğinde; 1800'ın 2010'un 2. çeyreğinde ve 2220'nin 2009 yılı sonuna doğru sırasıyla 20, 24, 54, 26, 45 Euro'luk fiyat etiketleriyle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yeni telefonların teknik özellikleri ise şu şekilde;

 

 

 

Nokia'dan 5 yeni alt segment telefon; 1280, 1616, 1800, 2220 ve 2690
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Nokia 1280

Teknik özellikler:

- Dualband GSM (900 / 1800 MHz)
- 107.2 x 45.1 x 15.3 mm; 81.9 gram
- 1.36 inç, 96x68 piksel, monocrome ekran
- Değiş tokuş kapak (4 farklı renk seçeneği)
- Toza dayanıklı tuş takımı
- FM radyo
- Led ışık
- 800 mAh lityum iyon batarya

 


Nokia 1616 - Nokia 1800

Nokia 1616 teknik özellikler:

- Dualband GSM (900 / 1800 MHz)
- 107.1 x 45 x 15 mm; 78.5 gram
- 1.8 inç, 128x160 piksel, 65.536 renk TFT ekran
- Led ışık
- FM radyo
- 800 mAh lityum iyon batarya

Nokia 1800 teknik özellikler:

- Dualband GSM (900 / 1800 MHz)
- 107 x 45 x 15.3 mm; 78.5 gram
- 1.8 inç, 128x160 piksel, 65.536 renk TFT ekran
- Led ışık
- FM radyo
- 800 mAh lityum iyon batarya




Nokia 2220

 

Teknik özellikler:

- Dualband GSM (900 / 1800 MHz)
- 97.4 x 47 x 15.9 mm; 93.5 gram
- 1.8 inç, 128x160 piksel, 65.536 renk TFT ekran
- 32 MB dahili bellek
- VGA kamera
- 3.5 mm jak girişi
- FM radyo
- 860 mAh lityum iyon batarya





Nokia 2690

 

Teknik özellikler:

- Quadband GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
- EDGE desteği
- 107.5 x 45.5 x 13.8 mm; 80.5 gram
- 1.8 inç, 128x160 piksel, 262.144 renk TFT ekran
- 8 GB'a kadar microSD desteği
- VGA kamera
- Bluetooth v2.0 + A2DP
- FM radyo
- 860 mAh lityum iyon batarya


http://www.nokia.com/press/press-releases/showpressrelease?newsid=1352294 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
baybay 8 yıl
1280 çıkmış. Ben almayı düşünüyorum. Motorola V6 Maxx telefonum sms trafiğine dayanamadı bu gün göçtü. 1280 alacağım. Şekli önemli değil. Şarjı uzun gitmesi artı bir özellik.120 ile 140 lara arası satılıyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Nokia 1280 çıkmış, fiyatı 20 euro olması beklenen bu telefonun şu anki fiyatı 110-120 tl arası değişiyor, bu vesile ile ülkeye giriş yapan bir telefonun fiyatının nasıl üçe katlandığını da görmüş olduk, geçmiş olsun...
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viper17 8 yıl
Nasıl 20 euro bu ya[>:]



vatanbilgisayar.com/...

hepsiburada.com/...

Yok artık ya
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DH Misafiri 8 yıl
bende 1280 modelinin çıkmasını bekliyorum... neden henüz çıkmadı?
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viper17 8 yıl

DH Misafiri

bende 1280 modelinin çıkmasını bekliyorum... neden henüz çıkmadı?

Ben de bekliyorum fakat henüz çıkmadı, herhangibir bilgiyede ulaşamadım
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MerT2244 9 yıl
nokia 1280 nerde kaldı ya ? Bilen var mı ?
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Prokizya 9 yıl
2690 modelinin dahili bellek boyutunu bir türlü bulamadım. Bilen var mı kaç mb ?
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DGSMAN 9 yıl
2220 piyasada var 76euro+KDV ama 1280 hala yok :(
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Nymphadora 9 yıl
2. tel olarak çok iş görür bunlar.
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sotoxs 9 yıl
nokia açısından piyasada bir eksiklikti, bence çok geç kaldı. E250 çıktığında sürülmeliydi piyasaya. ama basitte olsa, nokia ucuz tlf satmıyordu bu güne kadar. samsung corby nin birsürü modelini çıkardı. çeşit okadar çokki hiç bir müşteriyi kaçırmamayı koymuş kafasına. böyle olunca nokia da zarar açıklamaya başladı. bizim için daha iyi, fiyatları artık düşmek ötesi çakılır. 2690 için fiyat önerim 129 TL. bir kuruş fazla etmez.
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AlkanExclusive 9 yıl
hala 2220 yok piyasada...
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sonsuzuncu 9 yıl
şarjı uzun gider umarım. 6300'dan sonra bunlardan birine "terfi" etmeyi düşünüyorum. :)
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Miasmus 9 yıl
FM Radyo eskiden telefonlarda çok sık görülmezdi. Ama şimdi bu modellerde bile var, olması gerekende buydu zaten. FM Radyo + Işık ve Telefon. Basit ama gerekli teknolojiler.
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Mertcan. 9 yıl
Bence telefonlar iyi düşünülmüş , her segmentte telefon üretmek pazar çeşitliliği açısından da çok iyi , tasarımları da fena değilmiş.
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korner12 9 yıl
Gayet güzel tasarımlar 1280 modelinin dışında... Ben bu modeller arasında 2220 modelinin ülkemizde çok tutacağını düşünüyorum 3,5 jak girişi de varmış bence gayet iyi...
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