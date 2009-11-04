Nokia'dan 5 yeni alt segment telefon; 1280, 1616, 1800, 2220 ve 2690

Cep telefonlarında multimedya özelliklerine önem verenleri göz önünde bulundurmasının yanısıra telefonları yalnızca iletişim amacıyla kullananları da unutmayan Nokia, bugün alt segmentte konumlandırdığı 1280, 1616, 1800, 2220 ve 2690 olmak üzere 5 yeni modelini gün yüzüne çıkardı.

Nokia 1280, 1616, 2690'ın 2010'un ilk çeyreğinde; 1800'ın 2010'un 2. çeyreğinde ve 2220'nin 2009 yılı sonuna doğru sırasıyla 20, 24, 54, 26, 45 Euro'luk fiyat etiketleriyle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yeni telefonların teknik özellikleri ise şu şekilde;

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Nokia 1280

Teknik özellikler:

- Dualband GSM (900 / 1800 MHz)

- 107.2 x 45.1 x 15.3 mm; 81.9 gram

- 1.36 inç, 96x68 piksel, monocrome ekran

- Değiş tokuş kapak (4 farklı renk seçeneği)

- Toza dayanıklı tuş takımı

- FM radyo

- Led ışık

- 800 mAh lityum iyon batarya





Nokia 1616 - Nokia 1800



Nokia 1616 teknik özellikler:

- Dualband GSM (900 / 1800 MHz)

- 107.1 x 45 x 15 mm; 78.5 gram

- 1.8 inç, 128x160 piksel, 65.536 renk TFT ekran

- Led ışık

- FM radyo

- 800 mAh lityum iyon batarya



Nokia 1800 teknik özellikler:

- Dualband GSM (900 / 1800 MHz)

- 107 x 45 x 15.3 mm; 78.5 gram

- 1.8 inç, 128x160 piksel, 65.536 renk TFT ekran

- Led ışık

- FM radyo

- 800 mAh lityum iyon batarya









Nokia 2220

Teknik özellikler:

- Dualband GSM (900 / 1800 MHz)

- 97.4 x 47 x 15.9 mm; 93.5 gram

- 1.8 inç, 128x160 piksel, 65.536 renk TFT ekran

- 32 MB dahili bellek

- VGA kamera

- 3.5 mm jak girişi

- FM radyo

- 860 mAh lityum iyon batarya









Nokia 2690

Teknik özellikler:

- Quadband GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)

- EDGE desteği

- 107.5 x 45.5 x 13.8 mm; 80.5 gram

- 1.8 inç, 128x160 piksel, 262.144 renk TFT ekran

- 8 GB'a kadar microSD desteği

- VGA kamera

- Bluetooth v2.0 + A2DP

- FM radyo

- 860 mAh lityum iyon batarya