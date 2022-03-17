Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'dan ilk görseller geldi

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Sinema dünyasının son dönemde en popüler yönetmenlerinden biri olan Chistopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'dan ilk set görüntüleri geldi.

Ms. Marvel'dan ilk fragman geldi, yayın tarihi açıklandı 1 gün önce eklendi

Görüntülerde başrol Cillian Murphy ve Matt Damon'ı görüyoruz. Paylaşılan görsellerden ilkinin gerçek fotoğrafa bir hayli benzer olduğunu da söylemekte fayda var. Hem görselin gerçek halini hem de setten gelen tüm görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

Oppenheimer, Robert Oppenheimer'a yani "ilk nükleer bombanın babası" olarak tanınan isme odaklanacak. Oppenheimer'ın vizyon tarihi 21 Temmuz 2023. Daha önce de ortaya çıktığı gibi film 100 gün boyunca vizyonda kalacak. Filmin oyuncu kadrosunda ise Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh, Alden Ehrenreich, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid ve Matthew Modine bulunuyor.

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