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    Disney+'ın yeni Marvel dizisi Ms. Marvel'dan ilk fragman geldi, yayın tarihi açıklandı

    Disney+'ta yayınlanacak olan Ms. Marvel karakterine odaklanan dizinin yayın tarihi açıklandı. Ayrıca dizinin ilk fragmanı da geldi.                                
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    Ms. Marvel'dan ilk fragman geldi, yayın tarihi açıklandı
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    Disney'in, Disney+'ta yayınlanması için hazırladığı Marvel dizilerinden biri olan Ms. Marvel'ın yayın tarihi açıklandı ve ilk fragman geldi.

    Geçtiğimiz saatlerde fragman ile birlikte gelen duyuruya göre Ms. Marvel'ın ilk sezonu Disney Plus'ta 8 Haziran'da yayınlanacak. Dizinin başrolünde yani Ms. Marvel rolünde Iman Vellani bulunuyor. Bad Boys for Life filminin yönetmenleri Adil El Arbi ve Bilall Fallah ise dizinin yönetmenliğini yapacak. Ayrıca Ms. Marvel karakterinin Captain Marvel 2'de de gözükmesi planlanıyor. Kamala Khan karakterinin aynı çizgi romanlarda olduğu gibi kendince çizgi romanlar yazdığı ve süper kahramanların hayranı olduğu bir hikaye ile başlayacak.

    Dizinin geriye kalan oyuncuları şöyle: Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer ve Nimra Bucha. İlk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz. 

    Ms. Marvel Fragman

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