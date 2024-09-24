Nothing açık tasarımlı kulaklığını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Son dönemde giderek yaygınlaşan açık tasarımlı kablosuz kulaklık trendine Nothing firması da katılıyor. Nothing Ear (Open) kablosuz kulaklık firmanın ikonik tasarımını yeni bir segment için elden geçiriyor.

Nothing Ear (Open) özellikleri ve fiyatı

Nothing Ear (Open) tamamen kulağı kapatmıyor ve çevrenizi duymanızı sağlıyor. Kulağın dışını saran bant rahat bir kullanım sağlıyor. 14.2mm titanyum kaplama sürücüleri olan kulaklık Sound Seal System ve çok yönlü hoparlörler sayesinde sesin dışarıdan duyulmasını engelliyor.

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Su sıçramalarına karşı dayanıklı olan kulaklık aktif gürültü engelleme sunmuyor. Bunun yerine iki mikrofon ve Clear Voice 3.0 ile görüşmelerde berrak ses kalitesi sağlıyor. Ayrıca bir düşük gecikme modu da var.

Bluetooth 5.3 ile aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık kutusu ile 30 saate kadar kullanılabiliyor. ChatGPT entegrasyonu sayesinde sohbet robotuna anlık erişim mümkün oluyor. Nothing Ear (Open) kulaklık modeli 149 Euro fiyat etiketi ile satılacak.

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Nothing Ear (Open) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı