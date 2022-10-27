AirPods'a yeni rakip: Nothing’in yeni kulaklığı Ear (stick) duyuruldu

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei’nin mobil teknoloji dünyasında yenilikler yaratmak için kurduğu Nothing, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde kablosuz kulaklık ve akıllı telefon duyuran firma, bir kablosuz kulaklık daha duyurdu. Nothing Ear (stick) isimli ürün, giriş seviyesi bir cihaz olarak standart AirPods’a rakip oluyor.

Nothing, Ear (1) için fiyat artışına gidiyor 1 hf. önce eklendi

Google Fast Pair desteğine sahip

Ear (stick) diğer Nothing ürünleri gibi ilginç bir tasarıma sahip olarak geliyor. Ear (1)’in aksine kulaklıklarda silikon uçlara yer verilmemiş ve AirPods’a benzer bir tasarım kullanılmış. Kutunun alışılmışın dışındaki tasarımı, Qi kablosuz şarj desteğini engellese de firma, USB-C ile 10 dakikalık şarjın kulaklıklara 2 saatlik kullanım ömrü vereceğini belirtiyor. Kulaklıkların 7 saatlik batarya ömrü olduğu ve şarj kutusunun 22 saatlik ek kullanım sunduğu belirtilmiş. Ayrıca cihaz, Google’ın Fast Pair teknolojisini destekliyor ve Android ekosistemindeki cihazlarla hızlıca bağlantı kurabiliyor.

Üründe Ear (1)’daki aktif gürültü teknolojisine yer verilmemiş ancak 12.6mm boyutundaki sürücüleri, cihazın ses kalitesini ve gürültüsünü arttıracaktır. Stick’in tanıtılması ile firma, kulaklık bağlantı uygulamasını güncelledi. Nothing X isimli yeni uygulama; ekolayzer ayarları ve oyun modu gibi ek özelliklere sahip. Nothing Ear (stick), 4 Kasım’da 99 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak ve ürünü 4-30 Kasım tarihleri arasında satın alan müşteriler, %10 indirime sahip olacak.

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