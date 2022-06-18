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    Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1)’in ilk 100 adedi açık artırmayla satılacak

    Nothing Phone (1)’in 100 cihazdan oluşan ilk partisi açık artırma usulüyle satılacak. Akıllı telefon şeffaf tasarım ve LED ışıklara sahip arka paneli ile fark öne çıkıyor.
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    Nothing Phone (1)’in ilk 100 adedi açık artırmayla satılacak
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    Alışılmışın dışında bir arka panel tasarımına sahip Nothing Phone (1)'in resmi tanıtımı 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Aktarılan son bilgilere göre akıllı telefonun 100 cihazdan oluşan ilk partisi StockX'te açık artırmayla satışa sunulacak.

    Açık artırma 21 Haziran'da başlayacak ve 23 Haziran'a kadar sürecek. Yalnızca StockX hesabı olanlar katılabilecekler. En yüksek teklifi veren 100 katılımcıya gidecek cihazların 5 hafta içinde alıcılarına teslim edilmesi bekleniyor.

    Nothing Phone (1)’in ilk 100 adedi açık artırmayla satılacak
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    Arka paneli ile fark yaratıyor

    Nothing Phone (1) rakiplerinden temel olarak dış görünüm olarak ayrılıyor. Akıllı telefon, bazı bileşenleri açığa çıkaran şeffaf bir arka panele sahip. Ayrıca bu kısımda biri kamera ünitesinin çevresi olmak üzere farklı bögelere yerleştirilmiş beyaz LED ışıklar da var.

    Nothing Phone (1)’in Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alması ve Android 12 tabanlı Nothing OS ile kutudan çıkması bekleniyor. Gövdesi geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen akıllı telefonun kablosuz şarj teknolojisini destekleyeceğini de ekleyelim.

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