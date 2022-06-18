Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1)’in ilk 100 adedi açık artırmayla satılacak

Alışılmışın dışında bir arka panel tasarımına sahip Nothing Phone (1)'in resmi tanıtımı 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Aktarılan son bilgilere göre akıllı telefonun 100 cihazdan oluşan ilk partisi StockX'te açık artırmayla satışa sunulacak.
Açık artırma 21 Haziran'da başlayacak ve 23 Haziran'a kadar sürecek. Yalnızca StockX hesabı olanlar katılabilecekler. En yüksek teklifi veren 100 katılımcıya gidecek cihazların 5 hafta içinde alıcılarına teslim edilmesi bekleniyor.
Arka paneli ile fark yaratıyor
Nothing Phone (1) rakiplerinden temel olarak dış görünüm olarak ayrılıyor. Akıllı telefon, bazı bileşenleri açığa çıkaran şeffaf bir arka panele sahip. Ayrıca bu kısımda biri kamera ünitesinin çevresi olmak üzere farklı bögelere yerleştirilmiş beyaz LED ışıklar da var.
Nothing Phone (1)’in Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alması ve Android 12 tabanlı Nothing OS ile kutudan çıkması bekleniyor. Gövdesi geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen akıllı telefonun kablosuz şarj teknolojisini destekleyeceğini de ekleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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