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    Nothing Phone 2'nin fiyat sızıntıları şirket patronunu kızdırdı: Yüksek bulunmuştu

    Nothing'in yeni akıllı telefonunun öncekinden neredeyse iki kat pahalı olacağı bildirilmişti. Şirket patronu Carl Pei, internete yansıyan fiyat sızıntılarına tepki gösterdi.
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    Nothing Phone 2'nin fiyat sızıntıları şirket patronunu kızdırdı Tam Boyutta Gör

    Nothing Phone 2'nin Avrupa fiyatları kısa bir süre önce internete düşmüştü. Ancak ortaya çıkan rakamlar pek iç açıcı değildi. Zira sızıntı kaynağı akıllı telefonun 8/256 GB'lık versiyonu için 729 euro'dan bahsederken, 12/512 GB modelinin 849 euro fiyatla sunulacağını söylüyordu.

    Karşılaştırma açısından 8/128 GB konfigürasyona sahip temel Nothing Phone 1'in 469 euro fiyatla piyasaya sürüldüğünü belirtelim. Cihazın 256 GB versiyonu ise 499 euro fiyatla çıkış yapmıştı. Yeni modelin fiyatının neredeyse iki kat yüksek olması tüketicilerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

    "Kim sızdırdı bunu?"

    İngiltere merkezli şirketin patronu Carl Pei sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu fiyat sızıntılarına tepki gösterdi. Nothing'in bir numaralı ismi sızıntıyla alakalı tweet gönderisini alıntılayarak "Kim sızdırdı bunu?" yazdı ve mesajına kızgın suratlı emoji ifadesi ekleyerek ruh halini ortaya koydu.

    Ancak bu noktada Carl Pei'nin fiyatların gerçek olmasına ve sızdırılmasına mı kızdığı yoksa bilginin uydurma olduğuna mı sinirlendiği bilinmiyor. Her halükarda Nothing Phone 2'nin gerçek fiyatının ne olduğunu 11 Temmuz'daki tanıtım etkinliğinde hep beraber öğreneceğiz.

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