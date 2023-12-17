Nothing Phone 2a'nın teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

İşte Nothing Phone 2a'nın beklenen özellikleri:
Yakın bir zamanda tipster Yogesh Brar tarafından yapılan Twitter paylaşımına göre 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç OLED bir ekranla gelmesi beklenen Nothing Phone 2a, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş Dimensity 7200 yonga seti tarafından desteklenecek.
Arka tarafta iki adet 50 MP kamera sensöründen oluşan bir kamera kurulumu ile gelmesi beklenen cihaz, Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5'te çalışacak. Tasarım açısından şirketin diğer telefonlarına kıyasla farklı bir tasarımla gelmesi beklenen cihazın son olarak Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) yaklaşık 400 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.