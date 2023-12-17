Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Nothing Phone 2'yi tanıtan Nothing, şimdilerde yeni bütçe dostu telefonu Nothing Phone 2a'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde muhtemel tasarımı ortaya çıkan cihazın teknik özellikleri ise yakın bir zamanda ortaya çıktı.

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İşte Nothing Phone 2a'nın beklenen özellikleri:

Yakın bir zamanda tipster Yogesh Brar tarafından yapılan Twitter paylaşımına göre 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 ​​inç OLED bir ekranla gelmesi beklenen Nothing Phone 2a, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş Dimensity 7200 yonga seti tarafından desteklenecek.

Arka tarafta iki adet 50 MP kamera sensöründen oluşan bir kamera kurulumu ile gelmesi beklenen cihaz, Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5'te çalışacak. Tasarım açısından şirketin diğer telefonlarına kıyasla farklı bir tasarımla gelmesi beklenen cihazın son olarak Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) yaklaşık 400 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Nothing Phone 2a'nın teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı