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    Nothing Phone 2a'nın teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

    Nothing'in şimdilerde üzerinde çalıştığı yeni bütçe dostu telefonu Nothing Phone 2a'nın teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. İşte cihazın beklenen özellikleri ve fiyatı:
    Nothing Phone 2a'nın teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda Nothing Phone 2'yi tanıtan Nothing, şimdilerde yeni bütçe dostu telefonu Nothing Phone 2a'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde muhtemel tasarımı ortaya çıkan cihazın teknik özellikleri ise yakın bir zamanda ortaya çıktı.

    İşte Nothing Phone 2a'nın beklenen özellikleri:

    Yakın bir zamanda tipster Yogesh Brar tarafından yapılan Twitter paylaşımına göre 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 ​​inç OLED bir ekranla gelmesi beklenen Nothing Phone 2a, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş Dimensity 7200 yonga seti tarafından desteklenecek.

    Arka tarafta iki adet 50 MP kamera sensöründen oluşan bir kamera kurulumu ile gelmesi beklenen cihaz, Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5'te çalışacak. Tasarım açısından şirketin diğer telefonlarına kıyasla farklı bir tasarımla gelmesi beklenen cihazın son olarak Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) yaklaşık 400 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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