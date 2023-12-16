Tam Boyutta Gör Oppo, şimdilerde Find X7 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir rapor, seriden Find X7 Pro'nun çift periskoplu telefoto kamera tasarımını ortaya çıkarmıştı. Yakın bir zamanda ise seriden Find X7'nin tasarımını ortaya çıkaran yeni bir görsel ortaya çıktı.

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İşte Oppo Find X7'nin beklenen özellikleri:

Find X7'nin yeni bir görüntüsü, tipster Sanju Choudhary tarafından Twitter'da paylaşıldı. Render'da yeşil renkli Find X7, arkasında büyük bir dairesel kamera kurulumuyla görüntülenmekte. Daha önceki raporlara göre cihazın bu arka kamera kurulumu ise 50MP Sony LYT-808 birincil kameranın ev sahipliği yaptığı 50MP ultra geniş sensörden ve 64 MP OmniVision OV64B periskop telefoto lensten oluşmakta.

MediaTek Dimensity 9300 işlemciden güç alması beklenen cihazın 16 GB LPDDR5x RAM'e ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanına sahip olacağı söyleniyor. Son olarak 5000mAh batarya ile kutudan çıkması beklenen cihazın, 120Hz yenileme hızı sunan bir ekranla donatılması bekleniyor.

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Oppo Find X7'nin yeni görseli sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım