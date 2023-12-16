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    Oppo Find X7'nin yeni görseli sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım

    Teknoloji devlerinden Oppo'nun yakında piyasaya sürmesi beklenen yeni serisinden Find X7'nin yeni bir görseli paylaşıldı. İşte cihazın beklenen özellikleri ve tasarımı: 
    Oppo Find X7'nin yeni görseli sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım Tam Boyutta Gör
    Oppo, şimdilerde Find X7 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir rapor, seriden Find X7 Pro'nun çift periskoplu telefoto kamera tasarımını ortaya çıkarmıştı. Yakın bir zamanda ise seriden Find X7'nin tasarımını ortaya çıkaran yeni bir görsel ortaya çıktı. 

    İşte Oppo Find X7'nin beklenen özellikleri:

    Find X7'nin yeni bir görüntüsü, tipster Sanju Choudhary tarafından Twitter'da paylaşıldı. Render'da yeşil renkli Find X7, arkasında büyük bir dairesel kamera kurulumuyla görüntülenmekte. Daha önceki raporlara göre cihazın bu arka kamera kurulumu ise 50MP Sony LYT-808 birincil kameranın ev sahipliği yaptığı 50MP ultra geniş sensörden ve 64 MP OmniVision OV64B periskop telefoto lensten oluşmakta.

    MediaTek Dimensity 9300 işlemciden güç alması beklenen cihazın 16 GB LPDDR5x RAM'e ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanına sahip olacağı söyleniyor. Son olarak 5000mAh batarya ile kutudan çıkması beklenen cihazın, 120Hz yenileme hızı sunan bir ekranla donatılması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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