Oppo Find X7'nin yeni görseli sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım

İşte Oppo Find X7'nin beklenen özellikleri:
Find X7'nin yeni bir görüntüsü, tipster Sanju Choudhary tarafından Twitter'da paylaşıldı. Render'da yeşil renkli Find X7, arkasında büyük bir dairesel kamera kurulumuyla görüntülenmekte. Daha önceki raporlara göre cihazın bu arka kamera kurulumu ise 50MP Sony LYT-808 birincil kameranın ev sahipliği yaptığı 50MP ultra geniş sensörden ve 64 MP OmniVision OV64B periskop telefoto lensten oluşmakta.
MediaTek Dimensity 9300 işlemciden güç alması beklenen cihazın 16 GB LPDDR5x RAM'e ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanına sahip olacağı söyleniyor. Son olarak 5000mAh batarya ile kutudan çıkması beklenen cihazın, 120Hz yenileme hızı sunan bir ekranla donatılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.