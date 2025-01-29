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    Nothing Phone (3a)’nın neredeyse tüm özellikleri sızdırıldı

    Son birkaç gündür farklı sızıntılarla kendini gösteren Nothing Phone (3a) bu sefer de özelliklerini ortaya çıkaran sızıntılarla gündemde. İşte yeni modelin muhtemel özellikleri.

    Nothing Phone (3a)’nın neredeyse tüm özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çeken Nothing, 4 Mart 2025'te yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin, merakla beklenen Phone (3a) ve Phone (3a) Plus modellerini bu etkinlikte duyuracağı düşünülüyor. Son dönemde çeşitli sertifikasyonlardan geçen ve teknik detayları sızdırılan bu modeller hakkında artık daha net bilgilere sahibiz.

    Nothing Phone (3a), 6.8 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla gelecek. 120Hz yenileme hızına sahip bu ekran, akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Cihazın kalbinde ise Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi bulunacak. 4nm üretim sürecine sahip bu çipset, 12GB RAM ve 256GB'a kadar depolama seçeneğiyle desteklenecek. Android 15 tabanlı Nothing OS 3.1 işletim sistemiyle çalışacak olan telefon, kullanıcılarına sade ve özelleştirilebilir bir arayüz sunacak.

    Kamera tarafında da önemli yenilikler var. Phone (3a), 50MP ana kamera ile gelirken, optik görüntü sabitleme (OIS) desteği sunacak. Buna ek olarak, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 50MP telefoto lens cihaza eşlik edecek. Ön tarafta ise 32MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alacak. Ultra geniş açılı kameranın bir önceki modeldeki 50MP sensörden daha düşük çözünürlükte olması bir dezavantaj gibi görünse de, yeni eklenen telefoto lens, fotoğrafçılık anlamında cihazın yeteneklerini artırıyor. Phone (3a) Plus modelinde ise periskop telefoto lensin yer alacağı konuşuluyor.

    Telefonun batarya kapasitesi de oldukça iddialı. 5000mAh büyüklüğündeki batarya, 45W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede dolum imkânı sunacak. Bağlantı tarafında ise 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC desteği bulunacak. Nothing'in imzası haline gelen arka paneldeki şeffaf tasarım ve özel aydınlatma efektleri, bu modelde de kullanıcıları karşılayacak.

    Nothing'in yeni cihazlarıyla ilgili detaylar, Flipkart ve Nothing.tech üzerinde oluşturulan özel sayfalarda yer almaya başladı. Sızıntılara göre, 4 Mart'ta gerçekleştirilecek etkinlikte Phone (3a) modeli resmen tanıtılacak. Teknoloji tutkunları, Nothing'in yeni cihazlarının sunduğu özellikleri ve fiyatlandırmasını büyük bir merakla bekliyor.

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