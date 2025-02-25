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    Nothing Phone (3a)’nın tasarımı netleşti: Alışılmışın dışında bir kamera modülü!

    Uzun süredir pek çok farklı sızıntı ile kendini gösteren Nothing Phone (3a) nihayet bu sefer kendi tasarımı ile ortaya çıktı. En çok dikkat çeken şey ise telefonun kamera modülü oldu.

    Nothing Phone (3a)’nın tasarımı netleşti Tam Boyutta Gör
    Nothing, yeni Phone (3a) serisiyle akıllı telefon pazarında yine dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Marka, kısa süre önce yayınladığı bir videoyla cihazların tasarımını ve geliştirme sürecini gözler önüne serdi. Önceki sızıntılarla büyük ölçüde örtüşen bu görüntüler, özellikle Phone (3a) Pro modelinin çarpıcı tasarım detaylarını doğruluyor.

    Yeni serinin en dikkat çekici yanı, alışılmış tasarımlardan sıyrılan kamera modülü. Arka yüzeyden belirgin bir şekilde yükselen bu modül, estetik ve teknik anlamda farklı bir yaklaşımı temsil ediyor. Nothing, tasarım sürecinde birçok varyasyon denediklerini ve sonunda en iddialı görünümü tercih ettiklerini belirtiyor. Standart Phone (3a) modeline kıyasla daha cesur bir dizayn benimsenmiş.

    Cihazların isimleri henüz Nothing tarafından resmi olarak onaylanmamış olsa da, daha önce yayınlanan bir teaser’da Phone (3a) ve Phone (3a) Pro adları yer almıştı. Şirketin 4 Mart’ta gerçekleştireceği lansmanda teknik özellikler, fiyatlandırma ve diğer detayların açıklanması bekleniyor. Özellikle farklı tasarım anlayışıyla öne çıkan bu modellerin, piyasada nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 4 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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