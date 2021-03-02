Nubia Red Magic 6 modeli de 18GB RAM sunacak ancak sanal olarak

Tam Boyutta Gör

Elektronik cihazların bellek kapasitelerinin yazılımla sanal olarak arttırılması çok eskilere dayanıyor. Bir dönem ve muhtemelen halen Çin menşeli flash belleklerde 1GB olarak görünen kapasite format sonrasında 128MB seviyesine düşüyordu. Şimdi ise akıllı telefonlarda bu yöntemi görüyoruz.

Nubia Red Magic 6 sanal olarak 18GB RAM sunacak

Özellikle oyuncu odaklı akıllı telefonlarda bir RAM çılgınlığı başladı. Asus ROG Phone 5 modeli 18GB RAM sunmaya hazırlanıyor. Rakibi Nubia Red Magic 6 da farklı bir yöntemle ona yetişiyor.

İlginizi Çekebilir

Xiaomi telefon fabrikasına genç çalışanlar aranıyor, TV üretimi de başlayacak

Magic Write 2.0 adında RAM aşırtma teknolojisi kullanan Red Magic 6 modeli 12GB olan RAM miktarını sanal olarak 18GB seviyesine çıkarabiliyor. Böylece oyunlarda daha akıcı bir tecrübe sunulabilecek.

Ayrıca Bkz. "Nüfusun yüzde 40’ını aşılayan İsrail’de pozitif çıkma oranları düşüyor"

Magic Write 2.0 yazılımı Red Magic Arc Reactor motorunun bir parçası. Bu motor işlemci, grafik ve belleği verimli bir şekilde kullanarak sistemin akıcı çalışmasını sağlıyor. Bununla birlikte ekstra 6GB RAM bellek depolama belleğinden mi karşılanacak net değil.

Nubia Red Magic 6 modelinde 165Hz tazeleme hızına sahip OLED ekran, 480MHz dokunmatik örnekleme hızı, tetik tuşları, Snapdragon 888 yonga seti, 4500mAh kapasiteli batarya ve 120W hızlı şarj şeklinde özellikler olması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2021/03/02/nubia-red-magic-6-feature-ram-boost-tech-virtual-18gb/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.