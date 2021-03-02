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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nubia Red Magic 6 modeli de 18GB RAM sunacak ancak sanal olarak

    Nubia Red Magic 6 oyuncu odaklı akıllı telefonu yazılımsal olarak 12GB RAM kapasitesini 18GB kapasiteye yükseltebiliyor. Böylece oyunlar daha akıcı şekilde çalışıyor.
    02 Mart 2021, 20:00 (5 gün)
    6,3b
    5
    9
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Nubia Red Magic 6 modeli de 18GB RAM sunacak ancak sanal olarak
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    Elektronik cihazların bellek kapasitelerinin yazılımla sanal olarak arttırılması çok eskilere dayanıyor. Bir dönem ve muhtemelen halen Çin menşeli flash belleklerde 1GB olarak görünen kapasite format sonrasında 128MB seviyesine düşüyordu. Şimdi ise akıllı telefonlarda bu yöntemi görüyoruz.

    Nubia Red Magic 6 sanal olarak 18GB RAM sunacak

    Özellikle oyuncu odaklı akıllı telefonlarda bir RAM çılgınlığı başladı. Asus ROG Phone 5 modeli 18GB RAM sunmaya hazırlanıyor. Rakibi Nubia Red Magic 6 da farklı bir yöntemle ona yetişiyor.

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    Magic Write 2.0 adında RAM aşırtma teknolojisi kullanan Red Magic 6 modeli 12GB olan RAM miktarını sanal olarak 18GB seviyesine çıkarabiliyor. Böylece oyunlarda daha akıcı bir tecrübe sunulabilecek.

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    Magic Write 2.0 yazılımı Red Magic Arc Reactor motorunun bir parçası. Bu motor işlemci, grafik ve belleği verimli bir şekilde kullanarak sistemin akıcı çalışmasını sağlıyor. Bununla birlikte ekstra 6GB RAM bellek depolama belleğinden mi karşılanacak net değil.

    Nubia Red Magic 6 modelinde 165Hz tazeleme hızına sahip OLED ekran, 480MHz dokunmatik örnekleme hızı, tetik tuşları, Snapdragon 888 yonga seti, 4500mAh kapasiteli batarya ve 120W hızlı şarj şeklinde özellikler olması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/02/nubia-red-magic-6-feature-ram-boost-tech-virtual-18gb/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    trooe199 (Skinoski Sama) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İnternetten ram indiren arkadaşlar bunu beğendi. 😎
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Custom kernellerde Zram olarak bilinen olay
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hey gidi eski günler hey
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Nubia hak ettiği değeri göremedi bence. Xiaomi den meizudan önce nubia ismi geçerdi hep.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Saçmalık. MFS bile o kadar rama ihtiyaç duymuyorken..
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    sepkov 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Eee linux swap işte bu
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple'ın taze M1 SoC'li sistemlerinin giriş seviyesinde kullandığına benzer bir şey bu.
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    ti7800 (Eddie Morra) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Eskiden Win 3.1 zamanında MAGNARAM vardı bilenler bilir. Şirketin foyası ortaya çıkınca para iadesi yapmıştı.
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    The white warrior (Sıradan bir vatandaş ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Windows'daki sanal bellek mantığını kullanacak muhtemelen.
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    trooe199 (Skinoski Sama) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İnternetten ram indiren arkadaşlar bunu beğendi. 😎
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