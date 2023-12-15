Nubia Z60 Ultra karbon anot batarya ile geliyor

Nubia Z60 Ultra bataryası ile dikkat çekiyor
Önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen Nubia Z60 Ultra akıllı telefon modeli standart grafit anot batarya teknolojisinin dışına çıkıyor. Silikon karbon anot teknolojisi ile bataryanın aynı ağırlıkta kapasitesi daha fazla artıyor. Ayrıca şarj döngülerinde genişlemenin de önüne geçiyor.
6000mAh kapasiteli bir batarya barındıracak olan Nubia Z60 Ultra modeli beşinci nesil ekran altı kamera ile çentiksiz bir ekran sunuyor. Arka üçlü kamera OIS destekli. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden gücünü alan cihaz 80W hızlı şarj ile de destekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.