Nubia Z60 Ultra karbon anot batarya ile geliyor

Tam Boyutta Gör Yıllardır hızlı şarj teknolojileri ile ilgili önemli mesafeler kat edildi ancak aynı yoğunlukta daha fazla kapasite barındırması konusunda bir türlü istenen seviyeye gelinemedi. Nubia Z60 Ultra amiral gemisi bu konuda önemli bir adım atıyor.

Nubia Z60 Ultra bataryası ile dikkat çekiyor

Önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen Nubia Z60 Ultra akıllı telefon modeli standart grafit anot batarya teknolojisinin dışına çıkıyor. Silikon karbon anot teknolojisi ile bataryanın aynı ağırlıkta kapasitesi daha fazla artıyor. Ayrıca şarj döngülerinde genişlemenin de önüne geçiyor.

Realme GT Neo 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı: Şubat'ta geliyor 3 sa. önce eklendi

6000mAh kapasiteli bir batarya barındıracak olan Nubia Z60 Ultra modeli beşinci nesil ekran altı kamera ile çentiksiz bir ekran sunuyor. Arka üçlü kamera OIS destekli. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden gücünü alan cihaz 80W hızlı şarj ile de destekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.