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    Nubia Z60 Ultra karbon anot batarya ile geliyor

    Nubia Z60 Ultra amiral gemi modeli silikon karbon anot batarya teknolojisi sayesinde daha fazla kapasite barındırabilirken şarj döngülerine de daha dayanıklı.   
    Nubia Z60 Ultra Tam Boyutta Gör
    Yıllardır hızlı şarj teknolojileri ile ilgili önemli mesafeler kat edildi ancak aynı yoğunlukta daha fazla kapasite barındırması konusunda bir türlü istenen seviyeye gelinemedi. Nubia Z60 Ultra amiral gemisi bu konuda önemli bir adım atıyor.

    Nubia Z60 Ultra bataryası ile dikkat çekiyor

    Önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen Nubia Z60 Ultra akıllı telefon modeli standart grafit anot batarya teknolojisinin dışına çıkıyor. Silikon karbon anot teknolojisi ile bataryanın aynı ağırlıkta kapasitesi daha fazla artıyor. Ayrıca şarj döngülerinde genişlemenin de önüne geçiyor.

    6000mAh kapasiteli bir batarya barındıracak olan Nubia Z60 Ultra modeli beşinci nesil ekran altı kamera ile çentiksiz bir ekran sunuyor. Arka üçlü kamera OIS destekli. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden gücünü alan cihaz 80W hızlı şarj ile de destekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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