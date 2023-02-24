Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri 1 milyondan fazla insanı radyasyonla tehdit ediyor

Güney Kore merkezli Geçiş Dönemi Adaleti Çalışma Grubu'ndan (Transitional Justice Working Group) uzmanlar, Kuzey Kore'nin dağlık Kuzey Hamgyong Eyaletindeki Punggye-ri test sahasında yapılan nükleer denemelerin bölgede yarattığı radyasyon riskine ilişkin bir rapor hazırladı.
Reuters tarafından servis edilen habere göre nükleer bombaların yeraltında patlatılması, radyoaktif maddeleri bölgenin yakınındaki sekiz şehir ve ilçedeki yeraltı sularına yaymış olabilir. ABD ve Güney Kore hükümetleri, Kuzey Kore yetkililerinin 2006-2017 yılları arasında Punggye-ri'de gizlice altı nükleer silah denemesi gerçekleştirdiğini söylüyor.
TJWG, risk altındaki bölgede 1 milyondan fazla Kuzey Korelinin yaşadığını ve bu insanların içme suyu dahil olmak üzere günlük ihtiyaçlarını yeraltı kaynaklarından karşıladıklarını belirtti. Grup ayrıca radyoaktif maddelerin Japonya, Çin ve Güney Kore'ye kaçakçılık yoluyla sokulan balık ve tarım ürünlerine karışmış olabileceğine ve bunun da bu ülkelerde yaşayanların sağlığını etkileyebileceğine inanıyor.
Uluslararası soruşturma çağrısı
İnsan hakları grubu, nükleer testlerle bağlantılı olarak Punggye-ri nükleer test sahası yakınlarındaki topluluklara yönelik radyasyon risklerine ilişkin yeni bir uluslararası soruşturma yapılması çağrısında bulundu.
Reuters'e göre 2015 yılında Güney Kore gıda güvenliği ajansı, Kuzey Kore'de yetiştirilmesine rağmen Çin ürünü olarak satılan mantarlarda, izin verilenden dokuz kat fazla radyoaktif sezyum izotopu buldu. Olayın ardından Çin ve Japonya gıda ürünlerine yönelik radyasyon denetimlerini arttırdı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.