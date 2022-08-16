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    Nükleer bir savaş 5 milyar insanı öldürebilir

    Araştırmacılar olası bir nükleer savaş sonrasında gıda üretiminin büyük darbe alacağını tüm dünyada neredeyse 5 milyar kişinin gıda krizinden hayatını kaybedeceğini ön görüyor. 
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    Nükleer savaş
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    Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte nükleer saldırı söylemleri sıkça gündeme gelmeye başladı. Araştırmacılar olası bir nükleer savaşta insanlığın uğrayacağı zararı ortaya koymaya çalışıyor. Maalesef bu tür bir savaşın etkileri çok yıkıcı olabilir.

    Nükleer savaşın etkisi ne olur?

    Rutgers Üniversitesi araştırmacıları nükleer bir savaşın daha çok gıda zinciri üzerindeki etkisini araştırmış. Elbette yıkıcı etkileri nedeniyle patlamanın olduğu belirli bir alanda insanların ısı ve radyasyona maruz kalarak zarar görmeleri en büyük etken durumunda. Bununla birlikte sonraki dönemde daha büyük zorluklar oluşacak.

    Araştırmada Pakistan ve Hindistan’ın dahil olduğu en küçük ölçekten ABD ve Rusya’nın da işin içine girdiği en büyük ölçeğe kadar sıralama yapılmış. Nükleer bombanın atmosfere yaydığı materyaller ve bulutlar neticesinde güneş ışınlarının engellenmesi, ozon tabakasının delinerek daha fazla ısının oluşması gibi unsurlar dikkate alınmış.

    En küçük ölçekteki savaşta global kalori üretimi yani çeşitli tarım ürünlerinin ekimi ile insanların ihtiyacı olan kalorinin karşılandığı tablo yüzde 7 civarında bir düşüş gösteriyor. En büyük savaşta ise bu oran yüzde 90 oluyor.

    Buğday, pirinç, soya gibi sayısı gıda ürününün savaş sonrası iklim etkileri ile azalış göstermesi özellikle yüksek rakımda yer alan ABD ve Rusya gibi devleri etkiliyor. Azalan ihracat haliyle Afrika ve Orta Doğu gibi ithalata dayalı ülkelerde büyük açlık krizlerine neden oluyor. Bu bakımdan patlama etkilerini bir yana bıraktığımızda sonraki dönemde oluşacak gıda krizinde yaklaşık 5 milyar insanın öleceği tahmin ediliyor.

    Bununla birlikte savaş sonrası senaryolarda kendisini idare edebilecek tek ülke Avusturalya olarak öne çıkıyor zira kalori tüketiminin yüzde 50’sini karşılayan buğday üretimi nedeniyle ülke halkının açlıkla daha iyi mücadele edebileceği belirtilmiş. Elbette hiç kimse nükleer savaş istemiyor ancak özellikle 9 ülkenin sürekli nükleer kapasitesini geliştirmesi endişe verici. Nükleer silahların tamamen yasaklanması anlaşmasını bu 9 ülke imzalamak istemiyor.

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