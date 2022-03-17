Yerli zırhlı araç üreticisi Nurol Makina, Avrupa'da şirket kurdu

- Nurol'un zırhlıları 18 ülkede görev yapıyor
- Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı özellikleri
- Çok sayıda konfigürasyon seçeneği
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Türkiye’de geliştirdiği Ejder Yalçın ve Yörük zırhlı araçlarıyla adından söz ettirerek bu araçları yurt dışında pek çok ülkeye satan Nurol Makina şimdi de Avrupa’da şirket kurdu. Nurol Makina Macaristan isimli şirket, Nurol Makina'nın yurt dışı operasyonlarını yürütecek.
Nurol Makina, Macaristan’da yeni değil. Daha önce Macaristan ile Ejder Yalçın ve Yörük 4x4 taktik tekerli zırhlı araç satış sözleşmesi imzalamıştı. Şu ana kadar 10’u aşkın aracın teslimatı yapıldı.
Nurol Makina Macaristan isimli şirketin kurulmasıyla birlikte Macaristan’da yerel ortaklarla tasarım, üretim, montaj gibi faaliyetler yapılacak. Macar ordusunun modernizasyon projelerine dahil olarak ihtiyaçlara özgü çözümler geliştirilecek. Ayrıca Macar mühendislerden destek alınacak.
Nurol'un zırhlıları 18 ülkede görev yapıyor
Bugüne kadar üretilen araçların 18 ülkede başarıyla görev yaptığını vurgulayan Nurol Makine Genel Müdürü Engin Aykol, "Nurol Makina imzasını taşıyan araçlarımız Şili'den Malezya'ya, Senegal'den Özbekistan'a kadar geniş bir coğrafyada kullanılıyor." dedi. Araçların ihraç edildikleri ülkelerde çöl, bataklık, sert kış koşulları, ormanlık alanlar ve kayalık gibi zorlu şartlarda kullanıldığı bilgisini veren Aykol, teslimatın ardından da güçlü bir satış sonrası destek hizmeti sunduklarını kaydetti.
Şirketin cirosunda ihracatın payının sürekli arttığına dikkati çeken Aykol, "Ciromuzun hemen hemen tamamını yurt dışı faaliyetlerden elde ettik. Ürünlerimizin kalitesiyle ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil edip, döviz kazandıran faaliyetlerle ekonomiye katkıda bulunduk." ifadelerini kullandı.
Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı özellikleri
Ejder Yalçın; güvenlik birlikleri ve askeri birlikler için zorlu bölge ve arazi şartlarında hizmet verecek şekilde tasarlandı. Yüksek koruma ve yüksek hareket kabiliyetine sahip.
- 9 kişiye kadar personel taşıma kapasitesi
- Patlak Gider (Run-Flat) lastikler
- Balistik ve Mayın Koruma Seviyesi UA sertifikal
- Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Koruma Sistemi
- Merkezi Lastik Şişirme Sistemi
- Araç içi ve dışı konuşma sistemi
- Araç ön ve arka kamera sistemleri
- Gündüz/gece görüş sistemleri
- Kurtarma vinci
- Sis havanları
- Araç içerisinden kontrollü projektör ve anons sistemi
- Karartma sistemi
- Elektrohidrolik arka kapı
- Patlamaya ve delinmeye karşı özel önlem alınmış yakıt tankı
- 360° sürücü görüş geliştirme sistemi
- Soğuk iklim koşulları için yakıt ön ısıtma sistemi
- Motor ön ısıtma sistemi
- Askeri GPS ve araç takip sistemi
- Personel, gövde, teker üstü ve motor bölmesi otomatik yangın söndürme ve infilak bastırma sistem
Çok sayıda konfigürasyon seçeneği
Modüler yapıdaki araç, ihtiyaca göre farklı görevlere uygun bir şekilde konfigüre edilebiliyor. Ejder Yalçını şu araçlara dönüştürmek mümkün:
- Komuta Kontrol Aracı
- Ejder Yalçın Anti-Tank Güdümlü Füze Aracı
- Anti-Tank Güdümlü Füze Aracı
- Ejder Yalçın Hava Savunma Aracı
- Hava Savunma Aracı
- Ejder Yalçın Radar Aracı
- Radar Aracı
- Ejder Yalçın Zırhlı Personel Taşıyıcı Araç
- Zırhlı Personel Taşıyıcı Araç
- Ejder Yalçın Sınır Gözetim & Güvenlik Aracı
- Sınır Gözetim & Güvenlik Aracı
- Ejder Yalçın Zırhlı Muharebe Aracı
- Zırhlı Muharebe Aracı
- Ejder Yalçın Jammer Aracı
- Jammer Aracı
- Ejder Yalçın Zırhlı Ambulans Aracı
- Zırhlı Ambulans Aracı
- Ejder Yalçın Keşif Gözlem Aracı
- Keşif Gözlem Aracı
- Ejder Yalçın Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı
- Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı
- Ejder Yalçın KBRN Aracı
- KBRN Aracı
- Havan Aracı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara