Yerli zırhlı araç üreticisi Nurol Makina, Avrupa'da şirket kurdu

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Türkiye’de geliştirdiği Ejder Yalçın ve Yörük zırhlı araçlarıyla adından söz ettirerek bu araçları yurt dışında pek çok ülkeye satan Nurol Makina şimdi de Avrupa’da şirket kurdu. Nurol Makina Macaristan isimli şirket, Nurol Makina'nın yurt dışı operasyonlarını yürütecek.

Nurol Makina, Macaristan’da yeni değil. Daha önce Macaristan ile Ejder Yalçın ve Yörük 4x4 taktik tekerli zırhlı araç satış sözleşmesi imzalamıştı. Şu ana kadar 10’u aşkın aracın teslimatı yapıldı.

Nurol Makina Macaristan isimli şirketin kurulmasıyla birlikte Macaristan’da yerel ortaklarla tasarım, üretim, montaj gibi faaliyetler yapılacak. Macar ordusunun modernizasyon projelerine dahil olarak ihtiyaçlara özgü çözümler geliştirilecek. Ayrıca Macar mühendislerden destek alınacak.

Nurol'un zırhlıları 18 ülkede görev yapıyor

Bugüne kadar üretilen araçların 18 ülkede başarıyla görev yaptığını vurgulayan Nurol Makine Genel Müdürü Engin Aykol, "Nurol Makina imzasını taşıyan araçlarımız Şili'den Malezya'ya, Senegal'den Özbekistan'a kadar geniş bir coğrafyada kullanılıyor." dedi. Araçların ihraç edildikleri ülkelerde çöl, bataklık, sert kış koşulları, ormanlık alanlar ve kayalık gibi zorlu şartlarda kullanıldığı bilgisini veren Aykol, teslimatın ardından da güçlü bir satış sonrası destek hizmeti sunduklarını kaydetti.

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Şirketin cirosunda ihracatın payının sürekli arttığına dikkati çeken Aykol, "Ciromuzun hemen hemen tamamını yurt dışı faaliyetlerden elde ettik. Ürünlerimizin kalitesiyle ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil edip, döviz kazandıran faaliyetlerle ekonomiye katkıda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı özellikleri

Ejder Yalçın; güvenlik birlikleri ve askeri birlikler için zorlu bölge ve arazi şartlarında hizmet verecek şekilde tasarlandı. Yüksek koruma ve yüksek hareket kabiliyetine sahip.

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9 kişiye kadar personel taşıma kapasitesi

Patlak Gider (Run-Flat) lastikler

Balistik ve Mayın Koruma Seviyesi UA sertifikal

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Koruma Sistemi

Merkezi Lastik Şişirme Sistemi

Araç içi ve dışı konuşma sistemi

Araç ön ve arka kamera sistemleri

Gündüz/gece görüş sistemleri

Kurtarma vinci

Sis havanları

Araç içerisinden kontrollü projektör ve anons sistemi

Karartma sistemi

Elektrohidrolik arka kapı

Patlamaya ve delinmeye karşı özel önlem alınmış yakıt tankı

360° sürücü görüş geliştirme sistemi

Soğuk iklim koşulları için yakıt ön ısıtma sistemi

Motor ön ısıtma sistemi

Askeri GPS ve araç takip sistemi

Personel, gövde, teker üstü ve motor bölmesi otomatik yangın söndürme ve infilak bastırma sistem

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Çok sayıda konfigürasyon seçeneği

Modüler yapıdaki araç, ihtiyaca göre farklı görevlere uygun bir şekilde konfigüre edilebiliyor. Ejder Yalçını şu araçlara dönüştürmek mümkün:

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Komuta Kontrol Aracı

Ejder Yalçın Anti-Tank Güdümlü Füze Aracı

Anti-Tank Güdümlü Füze Aracı

Ejder Yalçın Hava Savunma Aracı

Hava Savunma Aracı

Ejder Yalçın Radar Aracı

Radar Aracı

Ejder Yalçın Zırhlı Personel Taşıyıcı Araç

Zırhlı Personel Taşıyıcı Araç

Ejder Yalçın Sınır Gözetim & Güvenlik Aracı

Sınır Gözetim & Güvenlik Aracı

Ejder Yalçın Zırhlı Muharebe Aracı

Zırhlı Muharebe Aracı

Ejder Yalçın Jammer Aracı

Jammer Aracı

Ejder Yalçın Zırhlı Ambulans Aracı

Zırhlı Ambulans Aracı

Ejder Yalçın Keşif Gözlem Aracı

Keşif Gözlem Aracı

Ejder Yalçın Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı

Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı

Ejder Yalçın KBRN Aracı

KBRN Aracı

Havan Aracı

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