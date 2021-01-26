Katmerciler'den Kenya'ya 500 milyon liralık HIZIR 4x4 kara aracı satışı

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Ürettiği kara araçlarıyla sivil kullanımda ve savunma sanayide büyük paya sahip şirketlerden Katmerciler, büyük bir satışa imza atmak üzere. Kenya’nın ulusal gazetelerinden The Star’ın haberine göre Kenya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zipporah Kioko, Katmerciler’den 118 adet HIZIR 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç satın almak için anlaşma sağlandığını söyledi. Henüz imzalar atılmadı. Anlaşmanın 7,7 milyar Kenya şilini yani yaklaşık 518 milyon TL tutarında olduğu tahmin ediliyor.

Katmerciler tarafından üretilen HIZIR, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarında etkin bir şekilde kullanıldı. Kenya, Suriye’deki başarısı nedeniyle HIZIR’ı tercih etti. Bu araçlar Kenya’nın Somali sınırındaki El-Şebab terör örgütüne karşı kullanacak. Bölgenin fiziksel yapısı ve örgütün saldırı yöntemleri Suriye’deki koşullara benzerlik gösteriyor. Katmerciler'in Uganda'ya sattığı HIZIR'lar aktif bir şekilde kullanılıyor.

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HIZIR 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Özellikleri

HIZIR 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, kırsal ve kentsal alanlardaki yoğun çatışma koşullarında yüksek dayanıklılık sergileyebilecek şekilde tasarlandı. Yüksek balistik ve mayın koruma seviyesine sahip. Operasyonlarda komuta kontrol aracı, silah taşıyıcı araç, sınır güvenliği aracı, keşif aracı, ambulans aracı gibi çeşitli rollere bürünebiliyor.

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400 beygir güç, 1550 Nm tork üreten 8.9 litrelik turboşarjlı dizel motordan güç alıyor. Tam depo ile 700 kilometre mesafe kat ediyor. Allison 3000 serisi tam otomatik 6 ileri vites sistemi bulunuyor. Maksimum 120 km/h hıza ulaşabilen araç, yüzde 70 eğimli yolları tırmanabiliyor. Katmerciler, bu aracın hibrit motorlu versiyonunu yapmayı hedefliyor.

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HIZIR’da silah sistemi olarak ASELSAN tarafından üretilen SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi kullanılıyor. Makineli tüfek ya da 40 milimetre otomatik bomba atar takılabilen SARP sistemi sahip olduğu yüksek stabilizasyon, otomatik hedef takip ve tespit yeteneği özellikleriyle dikkat çekiyor. Silahı kullanacak personel, aracın içerisinden güvenli bir şekilde kullanıyor. Hareket halinde ve hareketli hedeflere atış, gece görüş, balistik hesaplama, mühimmat sonu uyarısı ve manuel kullanım özellikleri de silah sisteminin özellikleri arasında.

HIZIR istenirse 7 farklı opsiyonla donatılıyor. Bu opsiyonlar kurtarma vinci, silah kulesi, merkezi lastik şişirme sistemi, KBRN hava filtre sistemi, otomatik yangın söndürme sistemi, iç konuşma sistemi ve GPS. Kenya, HIZIR’da çeşitli özelleştirmeler yapılmasını istedi. Bu özelleştirmelerin ne olduğu henüz bilinmiyor.

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