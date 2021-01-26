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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Katmerciler'den Kenya'ya 500 milyon liralık HIZIR 4x4 kara aracı satışı

    Katmerciler, Kenya ordusuna 118 adet HIZIR 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç satacak. Anlaşmada son aşamaya geçildi. Anlaşma tutarının 519 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.
    4 sa.
    1,5b
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    Savunma Sanayi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Katmerciler'den Kenya'ya 500 milyon liralık HIZIR 4x4 kara aracı satışı
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    Ürettiği kara araçlarıyla sivil kullanımda ve savunma sanayide büyük paya sahip şirketlerden Katmerciler, büyük bir satışa imza atmak üzere. Kenya’nın ulusal gazetelerinden The Star’ın haberine göre Kenya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zipporah Kioko, Katmerciler’den 118 adet HIZIR 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç satın almak için anlaşma sağlandığını söyledi. Henüz imzalar atılmadı. Anlaşmanın 7,7 milyar Kenya şilini yani yaklaşık 518 milyon TL tutarında olduğu tahmin ediliyor.

    Katmerciler tarafından üretilen HIZIR, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarında etkin bir şekilde kullanıldı. Kenya, Suriye’deki başarısı nedeniyle HIZIR’ı tercih etti. Bu araçlar Kenya’nın Somali sınırındaki El-Şebab terör örgütüne karşı kullanacak. Bölgenin fiziksel yapısı ve örgütün saldırı yöntemleri Suriye’deki koşullara benzerlik gösteriyor. Katmerciler'in Uganda'ya sattığı HIZIR'lar aktif bir şekilde kullanılıyor.

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    Katmerciler'den Kenya'ya 500 milyon liralık HIZIR 4x4 kara aracı satışı
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    HIZIR 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Özellikleri

    HIZIR 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, kırsal ve kentsal alanlardaki yoğun çatışma koşullarında yüksek dayanıklılık sergileyebilecek şekilde tasarlandı. Yüksek balistik ve mayın koruma seviyesine sahip. Operasyonlarda komuta kontrol aracı, silah taşıyıcı araç, sınır güvenliği aracı, keşif aracı, ambulans aracı gibi çeşitli rollere bürünebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "BMC'nin ürettiği askeri araçlara yerli motorlar entegre edilmeye başlandı"

    400 beygir güç, 1550 Nm tork üreten 8.9 litrelik turboşarjlı dizel motordan güç alıyor. Tam depo ile 700 kilometre mesafe kat ediyor. Allison 3000 serisi tam otomatik 6 ileri vites sistemi bulunuyor. Maksimum 120 km/h hıza ulaşabilen araç, yüzde 70 eğimli yolları tırmanabiliyor. Katmerciler, bu aracın hibrit motorlu versiyonunu yapmayı hedefliyor.

    Katmerciler'den Kenya'ya 500 milyon liralık HIZIR 4x4 kara aracı satışı
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    HIZIR’da silah sistemi olarak ASELSAN tarafından üretilen SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi kullanılıyor. Makineli tüfek ya da 40 milimetre otomatik bomba atar takılabilen SARP sistemi sahip olduğu yüksek stabilizasyon, otomatik hedef takip ve tespit yeteneği özellikleriyle dikkat çekiyor. Silahı kullanacak personel, aracın içerisinden güvenli bir şekilde kullanıyor. Hareket halinde ve hareketli hedeflere atış, gece görüş, balistik hesaplama, mühimmat sonu uyarısı ve manuel kullanım özellikleri de silah sisteminin özellikleri arasında.

    HIZIR istenirse 7 farklı opsiyonla donatılıyor. Bu opsiyonlar kurtarma vinci, silah kulesi, merkezi lastik şişirme sistemi, KBRN hava filtre sistemi, otomatik yangın söndürme sistemi, iç konuşma sistemi ve GPS. Kenya, HIZIR’da çeşitli özelleştirmeler yapılmasını istedi. Bu özelleştirmelerin ne olduğu henüz bilinmiyor.



    Kaynakça https://www.the-star.co.ke/news/2021-01-24-kdf-to-buy-118-top-military-vehicles-to-fight-al-shabaab/ http://www.katmerciler.com.tr/L/TR/mid/343/g/343/c/31/id/61/HIZIR-4x4-Taktik-Tekerlekli-Zirhli-Arac.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    RAIZEN 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yazlık ve kışlıkların parası çıktı desene...
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    neden rahatsız etti bu yorumlar? millet karnı açken kimse ordan veya burdan gelen 500 milyonluk bilmemneyin ceplerine yansımayacağını çok iyi biliyor, bişeylere körü körüne yaslanmamak gerek:)
    neden rahatsız etti bu yorumlar? millet karnı açken kimse ordan veya burdan gelen 500 milyonluk bilmemneyin ceplerine yansımayacağını çok iyi biliyor, bişeylere...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    gun (Gün Oksay) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sizi öyle bir nefret bürümüş ki ;



    “edirne'ye enver gireceğine bulgar girsin”



    Diyenlerden farkınız kalmamış.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    V V4LKyR 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Öyle gözüküyor ki motor Cummins, şanzıman da Allison.
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    emre1393 (Emre K......) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    kenya'nın o kadar parası var mı yahu?
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Katmercilerin yaptığı iş genelde yabancı markalarının ürünlerini satın alıp müşteri ihtiyacına göre kişisel özelleştirmesiyle biliniyor. Dışı yerli içi ve donanım olarak ithal ürünler üretmesi ile bilinen bir firma.
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    ceo-tr (Ceo Tr) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    şunların zırhsız, ,silahsız, sivil offroad versiyonlarını üretip satsalar güzel olurdu.
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    NumberOfPi (Kadir Aydos) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zengine hayat kolay tabi, iktidarı eleştirmeye ihtiyacı yok.
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    Bloodin 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnşAllah bölgedeki huzursuzluk ve iç savaşın bitmesine katkıda bulunur.
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    gun (Gün Oksay) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sizi öyle bir nefret bürümüş ki ;



    “edirne'ye enver gireceğine bulgar girsin”



    Diyenlerden farkınız kalmamış.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    neden rahatsız etti bu yorumlar? millet karnı açken kimse ordan veya burdan gelen 500 milyonluk bilmemneyin ceplerine yansımayacağını çok iyi biliyor, bişeylere körü körüne yaslanmamak gerek:)
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    RAIZEN 1 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    Hocam inan ki ben de sevinmek istiyorum ama arkadaşımın dediği gibi ben açken, kazançlar hayat kaliteme yansımıyorken benim için bir anlamı yok. O paranın nereye gideceğini sen de biliyorsun ben de. Parayı alacak adam adına sevinebilirsin sadece, ben de onu yapmayı kendime yediremiyorum.
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    RAIZEN 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yazlık ve kışlıkların parası çıktı desene...
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    Y Yeşil Gözlü Bizon 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Oh ooh kenya napicak bunla gergedan avına mı çıkacak
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