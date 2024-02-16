Nvidia, 18.4 Exaflops gücünde yeni süper bilgisayarını tanıttı

Nvidia, yapay zeka uygulamalarını hedefleyen, yüksek performanslı, veri merkezi ölçeğinde bir sistem olan Eos süper bilgisayarını tanıttı. Nvidia'nın EOS süper bilgisayarı 4.608 adet H100 AI GPU'ya ve 18,4 Exaflops'a kadar yapay zeka işlem gücüne sahip.

En güçlü 9. süper bilgisayar

Yapay zeka hızla yaygınlaştıkça yüksek işlem gücü ihtiyacı için süper bilgisayarların önemi de gittikçe artıyor. Nvidia da bu ihtiyaca yönelik yeni süper bilgisayarını duyurdu. EOS, sahip olduğu güç ile Top500.org süper bilgisayarlar listesine 9. sıradan giriş yaptı.

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Ayrıntılara girersek, Eos süper bilgisayarı 576 Nvidia DGX H100 sistemiyle donatıldı. Bunların her biri Nvidia'nın son teknoloji ürünü H100 AI GPU'larından 8 tanesini barındırıyor (Toplamda 4608 GPU bulunuyor). Bunları birbirine bağlamak için Nvidia, Eos'un yeteneklerini tamamen yeni bir seviyeye yükselten Quantum-2 InfiniBand mimarisini kullanıyor. Bu sayede Eos süper bilgisayarı, 18,4 exaflops'luk muazzam bir FP8 AI performansı sunabiliyor.

Nvidia'nın yeni süper bilgisayarıyla ilgili açıklaması şöyle: "Eos'un mimarisi, geniş bir hızlandırılmış bilgi işlem düğümleri kümesinde ultra düşük gecikme süresi ve yüksek çıkışlı ara bağlantı gerektiren yapay zeka iş yükleri için optimize edilmiştir. Bu da onu yapay zeka yeteneklerini ölçeklendirmek isteyen kuruluşlar için ideal bir çözüm haline getirir. Dünya çapındaki şirketler ve geliştiriciler yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışırken, Eos çok önemli bir kaynak olarak duruyor ve kuruluşları besleyen yapay zeka destekli uygulamaları hızlandırma sözü veriyor".

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