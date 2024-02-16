Nvidia, 18.4 Exaflops gücünde yeni süper bilgisayarını tanıttı

En güçlü 9. süper bilgisayar
Yapay zeka hızla yaygınlaştıkça yüksek işlem gücü ihtiyacı için süper bilgisayarların önemi de gittikçe artıyor. Nvidia da bu ihtiyaca yönelik yeni süper bilgisayarını duyurdu. EOS, sahip olduğu güç ile Top500.org süper bilgisayarlar listesine 9. sıradan giriş yaptı.
Ayrıntılara girersek, Eos süper bilgisayarı 576 Nvidia DGX H100 sistemiyle donatıldı. Bunların her biri Nvidia'nın son teknoloji ürünü H100 AI GPU'larından 8 tanesini barındırıyor (Toplamda 4608 GPU bulunuyor). Bunları birbirine bağlamak için Nvidia, Eos'un yeteneklerini tamamen yeni bir seviyeye yükselten Quantum-2 InfiniBand mimarisini kullanıyor. Bu sayede Eos süper bilgisayarı, 18,4 exaflops'luk muazzam bir FP8 AI performansı sunabiliyor.
Nvidia'nın yeni süper bilgisayarıyla ilgili açıklaması şöyle: "Eos'un mimarisi, geniş bir hızlandırılmış bilgi işlem düğümleri kümesinde ultra düşük gecikme süresi ve yüksek çıkışlı ara bağlantı gerektiren yapay zeka iş yükleri için optimize edilmiştir. Bu da onu yapay zeka yeteneklerini ölçeklendirmek isteyen kuruluşlar için ideal bir çözüm haline getirir. Dünya çapındaki şirketler ve geliştiriciler yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışırken, Eos çok önemli bir kaynak olarak duruyor ve kuruluşları besleyen yapay zeka destekli uygulamaları hızlandırma sözü veriyor".Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.