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    Anlık Bildirim

    Nvidia, 18.4 Exaflops gücünde yeni süper bilgisayarını tanıttı

    Nvidia, yapay zeka uygulamalarını hedefleyen süper bilgisayarını tanıttı. Nvidia'nın Eos süper bilgisayarı, 4.608 adet H100 AI GPU'ya ve 18,4 Exaflops'a kadar yapay zeka işlem gücüne sahip.
    Nvidia, 18.4 Exaflops gücünde yeni süper bilgisayarını tanıttı
    Nvidia, yapay zeka uygulamalarını hedefleyen, yüksek performanslı, veri merkezi ölçeğinde bir sistem olan Eos süper bilgisayarını tanıttı. Nvidia'nın EOS süper bilgisayarı 4.608 adet H100 AI GPU'ya ve 18,4 Exaflops'a kadar yapay zeka işlem gücüne sahip.

    En güçlü 9. süper bilgisayar

    Yapay zeka hızla yaygınlaştıkça yüksek işlem gücü ihtiyacı için süper bilgisayarların önemi de gittikçe artıyor. Nvidia da bu ihtiyaca yönelik yeni süper bilgisayarını duyurdu. EOS, sahip olduğu güç ile Top500.org süper bilgisayarlar listesine 9. sıradan giriş yaptı.

    Ayrıntılara girersek, Eos süper bilgisayarı 576 Nvidia DGX H100 sistemiyle donatıldı. Bunların her biri Nvidia'nın son teknoloji ürünü H100 AI GPU'larından 8 tanesini barındırıyor (Toplamda 4608 GPU bulunuyor). Bunları birbirine bağlamak için Nvidia, Eos'un yeteneklerini tamamen yeni bir seviyeye yükselten Quantum-2 InfiniBand mimarisini kullanıyor. Bu sayede Eos süper bilgisayarı, 18,4 exaflops'luk muazzam bir FP8 AI performansı sunabiliyor.

    Nvidia'nın yeni süper bilgisayarıyla ilgili açıklaması şöyle: "Eos'un mimarisi, geniş bir hızlandırılmış bilgi işlem düğümleri kümesinde ultra düşük gecikme süresi ve yüksek çıkışlı ara bağlantı gerektiren yapay zeka iş yükleri için optimize edilmiştir. Bu da onu yapay zeka yeteneklerini ölçeklendirmek isteyen kuruluşlar için ideal bir çözüm haline getirir. Dünya çapındaki şirketler ve geliştiriciler yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışırken, Eos çok önemli bir kaynak olarak duruyor ve kuruluşları besleyen yapay zeka destekli uygulamaları hızlandırma sözü veriyor".

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 5 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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