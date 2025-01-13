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    Nvidia: ABD, AI konusundaki kurallarıyla zirvedeki yerini tehlikeye atıyor

    ABD hükûmetinin AI çiplerinin ihracatına sınırlama getirmesi Nvidia tarafından pek hoş karşılanmadı. Nvidia, ABD'nin bu hamlesiyle zirvedeki yerini tehlieye attığını düşünüyor.
    NVIDIA: ABD, AI konusunda zirvedeki yerini tehlikeye atıyor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda yapay zeka alanında yaşanan patlamaya öncülük eden, aynı zamanda bu patlamadan en kârlı çıkan birkaç şirketten biri olan Nvidia, son dönemde ABD hükûmetiyle fikir ayrılığına düşmüş durumda. Joe Biden hükûmetinin yapay zeka alanında yürürlüğe koyduğu yasaların bu alandaki gelişimin önünü kestiğine inana Nvidia, ABD'nin bu kararlarıyla AI alanındaki liderliğini tehlikeye attığını düşünüyor.

    Önümüzdeki günlerde görevi Donald Trump'a devredecek olan Biden hükûmetinin Beyaz Saray'daki son hamlelerinden biri de Washington'ın yapay zeka teknolojileri üzerindeki kontrolünü güçlendirmek oldu. Özellikle yapay zeka çiplerinin dünya genelindeki dolaşımına yönelik yürütmeliklerde devlete daha fazla müdahâle yetkisi verildi. Nvidia bu kararın, ABD'nin yapay zeka alanındaki lider konumuna zarar vereceğini savunuyor.

    Nvidia: Bu Yasa İnovasyonun Önünü Tıkayacak

    Nvidia'nin Hükûmetle İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ned Finkle, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yakında yürürlüğe girecek yeni kuralların inovasyonun önünü tıkayacağını ve dünya genelindeki ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını ifade etti. Finkle, "Bu düzenleme, Amerika'nın öncü yarı iletkenlerinin, bilgisayarlarının, sistemlerinin ve hatta yazılımlarının nasıl tasarlanacağını ve dünyaya nasıl pazarlanacağını bürokratların eline bırakacak." diyor ve ekliyor: "Biden'ın yeni kuralları bir tehlikeyi ortadan kaldırmak yerine Amerika'nın global pazardaki rekabet gücünü azaltacak ve ABD'yi zirvede tutan inovasyona zarar verecek."

    ABD Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, AI çiplerinin yurt dışına ihraç edilebilmesi için devletten onay alınmasını zorunlu hâle getiriyor. ABD, bu çiplerin Çin'in eline geçmesini istemiyor. AI çipleri ve teknolojileri bugün artık ABD ve Çin arasında yeni bir silahlanma savaşı başlatmış durumda. Bu yüzden ABD, Çin'in bu çipleri ordusunu güçlendirmek için kullanmasından endişe ediyor. Hâlihazırda güçlü bir tedarik zincirine sahip olan Çin'in üstüne bir de ABD'den AI çipi ithal etmesi, iki ülke arasındaki güç dengelerini değiştirme potansiyeline sahip. Bu yüzden bu yeni düzenleme, Donald Trump görevi devraldıktan sonra da yürürlükte kalabilir. Zira Çin'le ticareti azaltacağını her fırsatta dile getiriyor.

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