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    Nvidia Ampere tanıtıldı: En kaslısı, en büyüğü

    Nvidia Ampere grafik mimarisi 54 milyar transistör sayısına sahip olmasına rağmen 826 milimetre kare boyutu ile önceki nesillerden çok az bir miktar daha büyük.
    1 gün
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia Ampere tanıtıldı: En kaslısı, en büyüğü
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    Nihayet uzun süredir merakla beklenen Nvidia’nın yeni Ampere grafik mimarisi bugün yapılan sanal GTC 2020 konferansı ile resmiyet kazandı. 7nm sürecinde tasarlanan Nvidia Ampere mimarisi bugüne kadar ki en kaslı ve en büyük çekirdek olma özelliğine sahip.

    Nvidia Ampere neler sunuyor?

    Nvidia’nın 7nm sürecinde geliştirdiği Ampere mimarisi rakibi AMD’nin 7nm sürecindeki Navi mimarisine fazla alan açmamayı amaçlıyor. Son dönemde Radeon RX 5000 serisi ekran kartlarının satışlarını arttırdığı sık sık gündeme geliyordu.

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    Nvidia Ampere mimarisinde ilk tanıtılan grafik çekirdeği GA100 oldu ve daha çok kurumsal tarafta bu çekirdeği görebileceğiz. 6912 CUDA çekirdeği ile rekor kıran mimari 54 milyar transistör sayısı ile de önceki nesilleri ikiye katlıyor. Zar alanının 826 milimetre kare ile en büyüğü olduğunu da belirtelim ancak önceki nesillere göre çok az bir fazlalık var. Bu da üretim sürecinin etkisini gösteriyor. Çekirdekler 1.41GHz saat frekansına sahip.

    Nvidia Ampere tanıtıldı: En kaslısı, en büyüğü
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    GA100 çekirdeği tek hassasiyette 19.5 TFLOPS performans değerine, çift hassasiyette ise 9.7 TFLOPS değerine ulaşabiliyor. Tensor yapay zeka çekirdekleri ise INT8 kategorisine göre 624 TOPS, FP16 kategorisine göre 312 TFLOPS ve TF32 kategorisine göre 156 TFLOPS performans değeri elde ediyor. İç bağlantıları sağlayan NVLINK 3 tenkolojisi 12 hat ile 600GB/s aktarım hızlarına ulaşabiliyor.

    GA100 grafik çekirdeği ilk olarak Tesla A100 hızlandırıcısında kullanılacak. Tesla A100 hızlandırıcısında 40GB HBM2 bellek yer alıyor. 2.4Gbps hıza sahip olan grafik belleği 5120-bit veri yolu kullanıyor ve 1.6TB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Kart toplamda 400W enerji tüketiyor ancak önemli ilerlemelere rağmen önceki nesle göre yüzde 30 enerji tüketimi artışında kalmayı başarmış.



    https://www.anandtech.com/show/15801/nvidia-announces-ampere-architecture-and-a100-products Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Patren 1 gün en beğenilen KalemKolik
    Oyun gpusu değil
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    berk768 1 gün
    İntel-Nvdia daha iyisi yok.
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    BYRM81 (Bayram ERTÜRK) 1 gün berk768
    Aynen...Bu ikilinin iyi işler çıkarması fiyat indirimi olarak geri döndüğü için AMDyi daha çok sevmemi sağlıyor 😁
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    DH Misafiri 23 sa.
    Hocam, siz Mac Pro'da kullanılan çift gpu'lu Radeon Pro Vega II Duo için de aynı şeyi söylemiştiniz ama yanıldığınız nokta bu kartlar konsolların içine girmek için çok pahalı. Ayrıca siz ram, tflops gibi şeyleri çok fazla önemsiyor olabilirsiniz ama standart bir konsol kullanıcısı bunları ya bilmez ya da kafasına takmaz.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 gün
    bir kaç yıla kadar bilgisayar kasalarının içine nükleer enerji santrali kurup özel soğutma sistemleri ile satmaya başlarlarsa şaşırmam.
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    CGUzmani 1 gün
    GTA 5 çalıştırır mı bu
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    General Darknes (Hasan ) 1 gün
    Yorumlara kahkaha attım ya :D fanboyluğun bir tık üssü bu artık :D Biri 400w çekiyor demiş diğeri ps5e gelse demiş biri intel-nvdia demiş :D Bu gpuların gerçekte nerelerde kullanıldığını bilen kaç kişi var acaba :D
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    ONIONBUD 5 sa. General Darknes
    Cuda çekirdeklerinden dolayı satranççılar, AI satranç motorlarında performans almak için kullanıyorlar.
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    gun (Gün Oksay) 1 gün
    Bu yapay zeka GPU’su o yüzden devasa ram’a ve korkunç hızlı belleklere sahip.



    Normal oyuncu gpu’su daha yüksek frekansa daha yavaş ve az bellekle gelir.
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    REDSTONE (REDSTONE ) 1 gün
    Şu misafirden yazanlar şaka gibiler ya...
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    DH Misafiri 1 gün
    nvidia boşa çırpınıyor.kimse amd'yi tutamaz artık.bir zaman sonra mecbur kabullenecekler.
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    CGUzmani 1 gün DH Misafiri
    Daha AMD'de 2080ti'nın rakibi bile yok
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    mamad 1 gün
    7nm'de 824mm2 gpu yapmış adamlar, bir de bunu çalışır şekilde sunmuşlar. Evet büyük kısmını kırpmışlar, evet çok yüksek saat hızlarına sahip değil ve evet çok yüksek bir termal karakteristiği var görünüyor. Ama şu haliyle bile büyük iş. Adamlar resmen kendileriyle yarışıyorlar. Muhtemelen 7nm'de verimlilik arttıkça, full yapıdaki gpularla yeni modeller gelecektir. Ama bu dev gpuyu boşuna geforce tarafında beklemeyelim. Zaten rt lafları falan da geçmedi. Muhtemelen rt core yok bu gpuda. Bir anlamda Volta'nın devamı. Geforce ve Quadro tarafında da bunun rt core bulunan inceltilmiş hallerini göreceğiz. Tabi çok daha hızlı çalışan (beklenti 2 ghz'in baya üzeri) ve gddr6 bellekli olanları.

    Edit: Konsol gpularına takılan arkadaş için şunu söylemek gerek. Yeni nesil konsolların durumu oldukça iyi. En azından mevcut nesle göre çok daha iyi durumda çıkacaklar. PS5 sahip olduğu ssd ve genel yapısı ile, SX ise sahip olduğu toplam güç ile pc karşısında çok ezik kalmayacak. Direk pro modeller çıkmış gibi düşünün. Geçen neslin ilk hali, özellikle xbox tarafı berbattı.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 gün
    400 watt ?? ??????????????

    Nvidia iyi işler çıkartıyor ancak enerji verimliliği getirmeyen yeni nesiller pek iç açıcı değil. Umarım sadece bu karta özeldir.
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    raxetul (Emrah Urhan) 22 sa. classf2re
    Sunucu tarafında bu, aynı işi yapan sunucu GPGPU'ları aynı güç tüketimi ile daha az iş yapıyor, masaüstüne takılmayacak bu.
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