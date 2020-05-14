Nvidia Ampere tanıtıldı: En kaslısı, en büyüğü

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Nihayet uzun süredir merakla beklenen Nvidia’nın yeni Ampere grafik mimarisi bugün yapılan sanal GTC 2020 konferansı ile resmiyet kazandı. 7nm sürecinde tasarlanan Nvidia Ampere mimarisi bugüne kadar ki en kaslı ve en büyük çekirdek olma özelliğine sahip.

Nvidia Ampere neler sunuyor?

Nvidia’nın 7nm sürecinde geliştirdiği Ampere mimarisi rakibi AMD’nin 7nm sürecindeki Navi mimarisine fazla alan açmamayı amaçlıyor. Son dönemde Radeon RX 5000 serisi ekran kartlarının satışlarını arttırdığı sık sık gündeme geliyordu.

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Nvidia Ampere mimarisinde ilk tanıtılan grafik çekirdeği GA100 oldu ve daha çok kurumsal tarafta bu çekirdeği görebileceğiz. 6912 CUDA çekirdeği ile rekor kıran mimari 54 milyar transistör sayısı ile de önceki nesilleri ikiye katlıyor. Zar alanının 826 milimetre kare ile en büyüğü olduğunu da belirtelim ancak önceki nesillere göre çok az bir fazlalık var. Bu da üretim sürecinin etkisini gösteriyor. Çekirdekler 1.41GHz saat frekansına sahip.

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GA100 çekirdeği tek hassasiyette 19.5 TFLOPS performans değerine, çift hassasiyette ise 9.7 TFLOPS değerine ulaşabiliyor. Tensor yapay zeka çekirdekleri ise INT8 kategorisine göre 624 TOPS, FP16 kategorisine göre 312 TFLOPS ve TF32 kategorisine göre 156 TFLOPS performans değeri elde ediyor. İç bağlantıları sağlayan NVLINK 3 tenkolojisi 12 hat ile 600GB/s aktarım hızlarına ulaşabiliyor.

GA100 grafik çekirdeği ilk olarak Tesla A100 hızlandırıcısında kullanılacak. Tesla A100 hızlandırıcısında 40GB HBM2 bellek yer alıyor. 2.4Gbps hıza sahip olan grafik belleği 5120-bit veri yolu kullanıyor ve 1.6TB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Kart toplamda 400W enerji tüketiyor ancak önemli ilerlemelere rağmen önceki nesle göre yüzde 30 enerji tüketimi artışında kalmayı başarmış.

https://www.anandtech.com/show/15801/nvidia-announces-ampere-architecture-and-a100-products

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