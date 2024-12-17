Nvidia App, oyunlarda ciddi performans kayıplarına yol açıyor: İşte geçici çözüm

Teknoloji Editörü
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Nvidia'nın geçtiğimiz ay kullanıcılarla buluşturduğu yeni “
Nvidia App” özellikle Black Myth: Wukong ve The Talos Principle 2 gibi oyunlarda ciddi performans kayıplarına yol açtığı iddialarıyla gündemde. Kullanıcıların sosyal medya platformu X üzerinde paylaştıkları raporlar, uygulamanın oyun içi kare hızlarını önemli ölçüde düşürdüğünü gösteriyor. Ancak performans kaybı sadece bu oyunlarla sınırlı değil, birçok oyunda performans kaybı var.
Uzun süren bir önizleme sürecinin ardından Nvidia, eski GeForce Experience uygulamasını yeni Nvidia App uygulamasıyla değiştirdi. Bu yeni araç, sürücü yükleme, performans ölçüm araçları ve RTX filtrelerinin etkinleştirilmesi gibi işlevleri bir arada sunuyor. Ancak, kullanıcıların gözlemlerine göre uygulama, özellikle oyun performansı konusunda yeterince optimize edilmiş değil.
Yüzde 22’ye varan performans kaybı
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X kullanıcısı Sebastian Castellanos, yaptığı testlerde Nvidia uygulamasının performansı belirgin bir şekilde düşürdüğünü ortaya koydu. Castellanos'un
Black Myth: Wukong üzerinde yaptığı testlerde Nvidia App tkin durumdayken oyunun ortalama 184 FPS değerinde çalıştığı, uygulama olmadığında ise değerin yüzde 22 artışla 225 FPS’ye yükseldiği bildirildi.
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Sorunun ortaya çıkmasından sonra
Toms Hardware de bir dizi test gerçekleştirdi ve performans kaybının olduğunu doğruladı. GeForce RTX 4060 üzerinde yapılan testlerde yüzde 12’ye varan düşüş görüldü. Ancak bunun farklı CPU ve GPU kurulumlarında değişeceği belirtiliyor. Zira Ryzen 7 9800X3D ve RTX 4080 Super’in bulunduğu sistemde Black Myth: Wukong'da yüzde 15'e varan bir performans kaybı yaşandığını gösteren raporlar mevcut. Nvidia App performans sorununa çözüm
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Bu sorun genel olarak
566.36 sürücü ve en güncel Nvidia App uygulamasını kullananlarda görülüyor. Bazı kullanıcılar 566.14 sürücülerine geri dönmenin Nvidia App kurulu olsa bile sorunu çözdüğünü bildiriyor.
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Ayrıca ilginç bir şekilde en güncel sürücü ve uygulama durumunda bazı kullanıcılar Nvidia App’de “
Oyun Filtreleri ve Fotoğraf Modu” özelliğini kapattıklarında sorunun çözüldüğünü söylüyor. Bunu uygulamanın “Ayarlar” kısmından kapatabilirsiniz. Nvidia henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı. Ayrıca bu çözümlerin geçiçi olduğunu ve herkeste işe yaramayabileceğini unutmayın.
Kaynakça
https://x.com/Sebasti66855537
https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/we-tested-nvidia-app-performance-problems-games-run-up-to-15-percent-slower-with-the-app
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