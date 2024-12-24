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Tam Boyutta Gör Nvidia tarafından GeForce Experience uygulaması kaldırılıp yerine yeni birleşik uygulama getirilmişti. "NVIDIA app" olarak isimlendirilen bu uygulama, oyun kitaplığınıza ve güncellemelere hızlıca ulaşabilmenizi sağlıyordu ancak yapılan testlerde ciddi bir performans kaybına neden olduğutespit edildi. Şimdi ise Nvidia, bu soruna geçici bir çözüm getirdi.

Nvidia App için performans sorunları çözüldü

Yukarıda da belirttiğimiz gibi yakın tarihte beta sürecini noktalayarak genel kullanıma sunulan Nvidia App, ciddi bir sorunla gündeme geldi. Öyle ki uygulamanın oyun performansını %15’e kadar düşürdüğüne dair iddialar ortaya çıktı. Bu sorun halihazırda doğrulanırken, Nvidia'da resmi forumunda bir mesaj yayınlayarak konuyu araştırdığını duyurmuştu.

Bu konuda "Oyun Filtreleriyle ilgili bildirilen bir performans sorununun farkındayız ve aktif olarak araştırıyoruz. Oyun Filtrelerini NVIDIA Uygulama Ayarları > Özellikler > Kaplama > Oyun Filtreleri ve Fotoğraf Modu’ndan kapatabilir ve ardından oyununuzu yeniden başlatabilirsiniz." denildi. Geçtiğimiz saatlerde ise, bu süreci kolaylaştıracak geçici bir güncelleme paylaşıldı.

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Tam Boyutta Gör Paylaşılan sürüm notlarına göre Nvidia App 11.0.1.189 güncellemesi, performans sorunlarını tamamen ortadan kaldırmak yerine buna neden olan Oyun Filtreleri özelliğini varsayılan olarak devre dışı bırakıyor. Sorunun ana kaynağı ise henüz açıklanmadı. Ancak geçici çözüm sunulması basit bir sorun olmadığına işaret ediyor olabilir.

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Nvidia App güncellendi: Performans sorunları çözülüyor