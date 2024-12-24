Nvidia App güncellendi: Performans sorunları çözülüyor

Nvidia App için performans sorunları çözüldü
Yukarıda da belirttiğimiz gibi yakın tarihte beta sürecini noktalayarak genel kullanıma sunulan Nvidia App, ciddi bir sorunla gündeme geldi. Öyle ki uygulamanın oyun performansını %15’e kadar düşürdüğüne dair iddialar ortaya çıktı. Bu sorun halihazırda doğrulanırken, Nvidia'da resmi forumunda bir mesaj yayınlayarak konuyu araştırdığını duyurmuştu.
Bu konuda "Oyun Filtreleriyle ilgili bildirilen bir performans sorununun farkındayız ve aktif olarak araştırıyoruz. Oyun Filtrelerini NVIDIA Uygulama Ayarları > Özellikler > Kaplama > Oyun Filtreleri ve Fotoğraf Modu’ndan kapatabilir ve ardından oyununuzu yeniden başlatabilirsiniz." denildi. Geçtiğimiz saatlerde ise, bu süreci kolaylaştıracak geçici bir güncelleme paylaşıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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